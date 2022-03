"Trots hemmaplan - lurig match för Liverpool"

Äntligen är Champions League tillbaka och under tisdagen får vi njuta av två nya bataljer från världens bästa turnering. Bayern München kör över Salzburg medan Liverpool får större problem med ett i grunden kompetent Inter. Sex matcher från The Championship tar oss sedan hela vägen in i mål. En första analys är klar och finns att beskåda här nedan.

Höjdaren! - 1. Liverpool - Inter Liverpool streckas högt Liverpool besegrade West Ham med 1-0 i lördags vilket var de rödkläddas tolfte raka seger i alla tävlingar inklusive straffviktorian över Chelsea i Ligacupen. Jürgen Klopps mannar har verkligen prickat in toppformen i helt rätt läge av säsongen. Insatsen mot The Hammers var något sämre än vad vi är vana vid att se The Reds hemma på Anfield Road, även om det ska sägas att det var rättvist med tre poäng. Det kommer dock troligen krävas mer här. Sadio Mané blev målskytt mot Londonklubben efter en magisk assist av Trent Alexander-Arnold. Mané, Salah och Díaz har fungerat utmärkt tillsammans sedan den sistnämnde kom till klubben och bör få chansen tillsammans igen. På mittfältet blir det spännande att se om Klopp sätter in en mer spelande pjäs som Curtis Jones eller om han satsar på den hårt arbetande trion Fabinho, Henderson och Keïta. Inter stod upp bra i första mötet mot Liverpool på San Siro, men föll ändå med 0-2. Det var starten på en mindre formsvacka för de blåsvarta som gick mållösa av planen från ytterligare tre raka matcher. I fredags bröts den trenden med besked när Salernitana krossades med 5-0 i Serie A. En insats som säkerligen skänkte Inzaghi lite lugn och ro även om det såklart är enklare att passera Fazio än Virgil van Dijk. Lautaro Martínez stod för ett hattrick mot Salernitana medan Edin Dzeko satte dit de två sista målen. Den duon bör få chansen på topp och ges de en chans kan det mycket väl smälla. På mittfältet är Barella avstängd och där kan mycket väl Gosens, som är tillbaka från skada, komma in tillsammans med Brozovic och Calhanoglu. De kommer ge Liverpool en match om mittens rike. Bakåt är Skriniar, De Vrij och Bastoni en trio som är kapabel till att stoppa Liverpools virvlande offensiv. Visst ska engelsmännen gälla som klara favoriter, de är trots allt mer eller mindre omutliga på hemmaplan, men detta är en match som de inte behöver vinna. En uddamålsförlust skulle också innebära avancemang för Liverpool och med det i åtanke lär vi knappast få se någon galen satsning framåt från hemmalaget om Inter skulle få in en boll. Jag plockar därför med alla tecken redan från start där högersidan rensar fint. Missar matchen Thiago, Liverpool (knäseneskada)

Nicolò Barella, Inter (avstängd) Osäker till spel Joël Matip, Liverpool (sjukdom)

Roberto Firmino, Liverpool (ljumskskada)

Krossen! - 2. Bayern München - Salzburg Bayern visar äntligen klassen Julian Nagelsmann har helt klart en del att fundera på. Hans Bayern München snurrar inte på alla cylindrar för tillfället. Saker och ting går inte av sig självt som det gjorde i höstas. I helgen fick Die Roten nöja sig med 1-1 mot Bayer Leverkusen i Bundesliga och det var en match där Bayern släppte till väldigt många målchanser och förlorade xG med 1,67 - 2,26. Upamecano var en direkt säkerhetsrisk då. Manuel Neuer har varit skadad en period och det var åtminstone skönt för Nagelsmann att se att det finns en ersättare mellan stolparna av allra högsta klass. Sven Ulreich gjorde nämligen en storstilad match där han stod för flera jätteräddningar. Framåt går det att begära mycket mer av Bayern München. Med spelare som Lewandowski, Müller, Coman, Sané och Gnabry alla tillgängliga finns det en enorm individuell kvalité. Salzburg kan såklart inte mäta sig med den stjärnglansen, men österrikarna gjorde det väldigt bra efter sina resurser i det första mötet för ett par veckor sedan. 1-1 slutade den matchen och tyskarna kvitterade väldigt sent då. Unge Junior Adamu fick tidigt hoppa in för skadade Noah Okafor i den matchen och briljerade både med sitt targetspel och med sin kvickhet. Det var också Adamu som noterades för Tjurarnas mål. Med Okafor fortsatt vid sidlinjen lär Adamu få chansen på topp igen bredvid lagets stora stjärna, Karim Adeyemi. Två 20-åringar som har stora karriärer framför sig. Det är inte helt omöjligt att de lyckas få hål på ett ganska ihåligt hemmaförsvar i en snabb omställning. Salzburgs backlinje innehåller dock inte lika starka namn och jag tror de får väldigt svårt att hålla tätt på ett gungande Allianz Arena. Salzburg har slagit sig in som ett stabilt Champions League-lag på senare år, men de har en bit kvar upp till den yppersta eliten. Här kommer de lägga rejält med krut på försvarsspelet och hoppas att de två ynglingarna på topp kan löpa sig fria på någon omställning. Det räcker inte hela vägen. Bayern München visar äntligen att de tillhör Europas allra bästa lag och kör över det gästande energidryckslaget. Ettan är en given spik. Missar matchen Manuel Neuer, Bayern München (knäskada)

Alphonso Davies, Bayern München (hjärtproblem)

Leon Goretzka, Bayern München (knäskada)

Corentin Tolisso, Bayern München (knäseneskada)

Noah Okafor, Salzburg (oklart)

Bryan Okoh, Salzburg (knäskada)

Sékou Koïta, Salzburg (knäskada)

Jérôme Onguéné, Salzburg (oklart)

Albert Vallci, Salzburg (oklart)