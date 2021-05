"Trots hemskt hemmafacit - Arsenal knappa favoriter"

Höjdaren! - 1. Arsenal - Villarreal Spännande möte att vänta I Villarreal hände allt och lite till för en vecka sedan. Unai Emerys Villarreal var ytterst nära att punktera dubbelmötet redan då. De gulklädda gick upp till 2-0, spelade 11 mot 10 efter en (minst sagt tveksam) utvisning på Ceballos och skapade en hel del chanser utöver det. Bland annat stod Bernd Leno för en utmärkt räddning på ett skott av Gerard Moreno. Arsenal kunde dock komma igen via en (ännu mer tveksamt dömd) straff och en (korrekt) utvisning på Capoue. 2-1 innebär att det lever i allra högsta grad inför returen. Gästerna lär ställa upp med samma trio längst fram bestående av Moreno, Alcácer och Chukwueze. Bakom dessa herrar måste såklart Capoue bytas ut och då är den före detta Arsenal-liraren Coquelin ett alternativ. I backlinjen måste Juan Foyth ersättas efter den skada han ådrog sig i första mötet. Det är sämre nyheter för besökarna då den före detta Tottenham-liraren var strålande för en vecka sedan. Arsenal roterade friskt i sin trupp när de ställdes mot Newcastle i helgen och vann då enkelt med 2-0. David Luiz imponerade i backlinjen men gick genast sönder igen. Det bör innebära att Holding och Pablo Marí startar i mittförsvaret. På det inre mittfältet är Thomas Partey given, men vem som ska starta bredvid honom är mer oklart. Ett alternativ är att flytta upp Xhaka från vänsterbacken och spela Cedric där istället. Troligen är det dock Elneny som får chansen efter sin fina insats mot Newcastle som egyptiern krönte med ett vackert mål. I övrigt är Aubameyang tillbaka efter sin sjukdom och lär ta plats på topp. Bakom honom ska tre av Pépé, Smith-Rowe, Ödegaard, Saka och Martinelli ta plats och där har Arteta lite att fundera på. Supportrarna har under hela säsongen skrikit efter den sistnämnda brassen och då han var planens bästa spelare mot Newcastle har han inte direkt försämrat sina chanser att få starta. Å andra sidan verkar det som att Arteta har ett horn i sidan till Martinelli som inte fått speciellt många chanser. Arsenals hemmafacit har varit hemskt denna säsong och de kommer faktiskt från fyra raka fajter utan seger på Emirates. Samtidigt finns det så många världsklasspelare i truppen att när de rödvita väl får till det är de svårstoppade. Villarreal kommer som i första mötet ligga lite lägre med sitt lag och satsa på snabba omställningar, något Arsenal hade enormt svårt att hantera i förra mötet. Ettan är troligast, men då den ser ut att streckas lite väl hårt plockas krysset med som räcker för att Villarreal ska ta sig vidare. Missar matchen Dani Ceballos, Arsenal (avstängd)

David Luiz, Arsenal (knäseneskada)

Étienne Capoue, Villarreal (avstängd)

Vicente Iborra, Villarreal (knäskada)

Juan Foyth, Villarreal (knäseneskada) Osäker till spel Kieran Tierney, Arsenal (knäskada)

Alexandre Lacazette, Arsenal (knäseneskada)

Avslaget i Rom! - 2. Roma - Manchester United Betydelselöst möte i Italien Roma hade en hemsk upplevelse på Old Trafford förra veckan. Även fast de ledde med 2-1 i paus hade även den första halvleken varit tuff. Roma tvingades nämligen till tre stycken byten innan paus då López, Veretout och Spinazzola alla tvingades av med diverse känningar. Tre spelare som inte kan delta nu. I den andra akten föll också Vargarna ihop som ett korthus och släppte in fem baljor. Roma har sett riktigt usla ut under en längre period och nu står det klart att tränaren Paulo Fonseca får lämna klubben. Till nästa säsong kommer det in en ny tränare som Manchester United känner väl till, José Mourinho. Jag ställer mig extremt frågande till den rekryteringen efter vad portugisen åstadkommit i Tottenham som han nyligen fick sparken från. Innan han tillträder ska Roma spela färdigt säsongen och det inleds med en helt betydelselös match mot United då italienarna såklart aldrig kommer vända detta underläge. Manchester United visade klassen förra veckan och bäst av alla var duon Bruno Fernandes och Edinson Cavani som gjorde vad de ville. Hur Solskjaer formerar sitt lag nu är inte helt säkert. Visserligen lär norrmannen rotera en del, men samtidigt blev Uniteds helgmatch mot Liverpool inställd så han har knappast några trötta ben i laget. Ligan är i praktiken avgjord så gästerna behöver inte lägga speciellt mycket krut där. En del positioner kommer det säkerligen bytas på, men det innebär bara att lirare som Greenwood, Van de Beek, Tuanzebe, Bailly, Matic, Mata och James kan få välbehövlig speltid. Det är alla spelare som troligen hade klivit rakt in i Romas startelva. Besökarnas trupp är väldigt bred och med endast Anthony Martial på skadelistan är det klass rakt igenom. Roma har en hel hög av viktiga spelare på skadelistan och även om det bör finnas viss revanschlusta inom laget bör de fokusera på ligaspelet där huvudstadsklubben riskerar att missa Europaspel helt och hållet kommande säsong. Ett uppgivet och ointresserat hemmalag får det väldigt svårt mot mer kapabla gäster. Tvåan är given som utgång, men då knappast något av lagen kommer sätta in någon tokoffensiv om det skulle ticka oavgjort mot slutet av matchen plockas även krysset med. Missar matchen Stephan El Shaarawy, Roma (oklart)

Riccardo Calafiori, Roma (muskelskada)

Pedro, Roma (knäseneskada)

Pau López, Roma (axelskada)

Nicolò Zaniolo, Roma (knäskada)

Marash Kumbulla, Roma (höftskada)

Leonardo Spinazzola, Roma (knäseneskada)

Jordan Veretout, Roma (muskelskada)

Anthony Martial, Manchester United (knäskada) Osäker till spel Phil Jones, Manchester United (knäskada)