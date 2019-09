"Trots historiken - Arsenal favorit mot United"

Höjdaren! - 1. Manchester United - Arsenal

Får bortasvagt Arsenal till en fullträff?

Det är svårt att inte tänka på de gamla klassiska holmgångarna när Roy Keane och Patrick Vieira drabbade samman på mittfältet när Manchester United mot Arsenal kommer på tal. På senare år har väl inte riktigt den där rivaliteten infunnit sig men visst är detta en väldigt viktig match, inte minst för supporterskarorna som inte alls gillar varandra. Nu är det också två lag som kommer slåss om en topp 4-placering under säsongen som möts.

Arsenal är oerhört ojämna men såg åtminstone ruskigt bra ut i den andra halvleken mot Aston Villa där The Gunners vände 1-2 till 3-2 med en man mindre. En härlig insats. I tisdags besegrades sedan Nottingham med 5-0 i LIgacupen och då kunde de tidigare långtidsskadade pjäserna Tierney, Holding och Bellerín alla delta. Den som är närmast en startplats här bör vara Tierney som såg riktigt intressant ut.

Unai Emery lär annars satsa på det misstagsbenägna paret Sokratis och David Luiz i mittförsvaret och på högerbacken står det mellan Maitland-Niles och Calum Chambers som sett bra ut i sina inhopp. Under veckan har Emery utnämnt Xhaka som sin kapten och därmed lär schweizaren vara given från start, till supportrarnas förtret. När han byttes ut mot Villa buades faktiskt den kantige mittfältaren ut av sin egna publik.

Manchester United har en tunn trupp efter att Lukaku och Sánchez försvunnit och den har blivit än tunnare efter en mängd skador som drabbat Solskjaers gäng. Här är Martial, Rashford och Pogba alla stora frågetecken. Den tunna truppen har kostat och United har bara vunnit en av sina fem senaste ligamatcher. Främst saknas offensiva hot om inte Rashford kan spela. Greenwood är en jättetalang men han är trots allt bara 17 år.

Det som talar för värdarna är deras historik på Old Trafford. Här har Arsenal inte vunnit i ligan på 13 långa år. Dessutom har The Gunners överhuvudtaget haft svårt på bortaplan under en längre period, minns bara den usla 2-2-matchen mot jumbon Watford. Trots det får gästerna gälla som favoriter, deras trupp är betydligt mer skadefri och då finns det fler val. X2 bör räcka.

Missar matchen

Phil Jones, Manchester United (oklart)

Eric Bailly, Manchester United (knäskada)

Alexandre Lacazette, Arsenal (vristskada)

Emile Smith-Rowe, Arsenal (huvudskada)

Osäker till spel

Marcus Rashford, Manchester United (ljumskskada)

Timothy Fosu-Mensah, Manchester United (knäskada)

Anthony Martial, Manchester United (lårskada)

Paul Pogba, Manchester United (vristskada)

Luke Shaw, Manchester United (knäseneskada)

Spiken! - 2. Hammarby - Örebro

Överstreckat Hammarby får ändå förtroendet

Hammarby har visat strålande form under en längre tid och vid vinst här kan de gå om sina stadsrivaler AIK. Om Djurgården samtidigt besegrar Östersund skiljer det fortfarande sex poäng upp till dem men bara tre pinnar till Malmö FF. Oerhört viktiga poäng på spel således för hemmalaget. Inte lika mycket så för gästerna som ligger i ingenmansland i tabellen.

Bajen hade en del problem i bortamatchen mot Sirius men kan inte sluta göra mål. Trots en inte lika bra offensiv insats som tidigare gör de ändå tre mål och vinner med 3-1. Med Tankovic, Djurdjic, Rodic och Kacaniklic finns här så många alternativ framåt. Nu är visserligen kapten Jeppe Andersen avstängd men efter att Junior kommit tillbaka från sin långvariga skada finns det även starka ersättare på mitten.

Hemma på Tele2 har det varit nästintill omöjligt att rå på de grönvita. 10-2-0 är facit hittills här och på dessa tolv kamper har Hammarby gjort 38 mål framåt, fler än tre i snitt alltså. Otroliga siffror. Det är bland annat lika många mål som AIK gjort på hela säsongen. Det ska mycket till om Örebro ska kunna bryta den sviten, Bajen har nämligen vunnit de fem senaste inbördes.

ÖSK har gjort det bra på sistone med tre segrar på de fem senaste. Dock har spelschemat varit tacksamt under den perioden där det enda topplaget de mött varit IFK Norrköping på Östgötaporten. Då blev det också stryk med 0-3. Efter att Carlos Strandberg och Filip Rogic lämnat klubben finns det inte så mycket spets kvar. Jake Larsson är för ensam.

Örebro har faktiskt tagit fler poäng borta än hemma denna säsong men då har de bara mött tre av topp 6-lagen på resande fot. Mot alla dessa blev det förluster. Hammarby streckas stenhårt här, faktiskt upp mot 90 procent, men det går inte att komma ifrån. Här ska de bara plocka tre poäng. Ettan spikas.

Missar matchen

Johan Mårtensson, Örebro (höftskada)

Arvid Brorsson, Örebro (vristskada)

Osäker till spel

David Fällman, Hammarby (ljusmkskada)

Dennis Collander, Örebro (ljumskskada)