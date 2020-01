"Trötta ben - skrällvarning"

Höjdaren! - 1. Liverpool - Sheffield United

Sheffield ska inte underskattas

Liverpool har massakrerat allt motstånd under hösten och har den fullständigt osannolika raden 18-1-0 efter 19 omgångar av Premier League. Det ska såklart väldigt mycket till för att Klopps gäng inte ska ta sin första Premier League-titel framåt maj. Sheffield United gör det samtidigt riktigt bra lite längre ner i tabellen där de i allra högsta grad slåss om en Europaplats.

Gästerna har inte minst imponerat på bortaplan hela säsongen lång. 0-2 mot Manchester City senast var faktiskt den allra första bortaförlusten och då var The Blades absolut med i matchen hela vägen till slutet. Lundstram är nu osäker till spel men i övrigt kan Chris Wilder mönstra sin bästa elva. Med Mousset, Fleck, McGoldrick och Norwood i laget lär gästerna ge Liverpool en rejäl match.

Värdarna har inte förlorat en ligamatch på Anfield Road på över två och ett halvt år och givetvis kommer de kliva in med väldigt gott självförtroende här. Samtidigt hade The Reds en hel del tur mot Wolverhampton där viktiga VAR-beslut gick storklubbens väg. Det har varit tätt matchande så det bör finnas en hel del trötta ben hos värdarna.

Inte minst med tanke på den ganska gedigna skadelistan som de rödklädda har att tampas med. Shaqiri, Matip, Fabinho, Oxlade-Chamberlain och Lovren saknas alla. Ingen i den kvintetten är kanske helt oersättlig, men när så många försvinner sliter det mer på de spelare som finns tillgängliga. Någon dag kommer Salah, Firmino och Mané ha en dipp.

När lagen möttes på Bramall Lane i höstas var det en helt jämn tillställning som kunde ha slutat hur som helst. Då fick Liverpool alla tre poängen efter att Dean Henderson stått för en rejäl målvaktstavla. Kan han komma upp i nivå här samtidigt som Wilders mannar inte känner sig slagna på förhand kan detta bli riktigt intressant. Ettan är givetvis ytterst trolig, men här väljer jag att gå för utdelning och plocka med samtliga tecken.

Missar matchen

Xherdan Shaqiri, Liverpool (knäseneskada)

Dejan Lovren, Liverpool (knäseneskada)

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

Fabinho, Liverpool (vristskada)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (vristskada)

Osäker till spel

John Lundstram, Sheffield United (vristskada)

Debuten! - 2. Derby - Barnsley

Rooney får det svårt mot Barnsley

Ja den normalt så anonyma serielunksmatchen mellan Derby och Barnsley har fått rejält med uppmärksamhet i England. Anledningen till det är såklart att Wayne Rooney förväntas göra sin första match som spelande hjälptränare för Derby. Han behövs för hemmalaget har stått för en usel höst och befinner sig på den undre halvan av tabellen. Det gör även Barnsley, men de är på väg upp.

The Tykes må fortfarande vara under nedflyttningsstrecket, men de har faktiskt tagit poäng i fem raka omgångar. Gerhard Struber, som mitt under säsongen värvades in från Wolfsberger, har gjort underverk med detta Barnsley. Spelare som Halme, Woodrow och Chaplin har tagit stora steg i utvecklingen. De två sistnämnda har faktiskt dunkat in 17 ligamål tillsammans.

Derby var som bekant i playoff i fjol och föll på målsnöret då. Det var dock ett helt annat lag, med spelare som Harry Wilson och Fikayo Tomori. Truppen är svagare denna säsong och dessutom är värdarna ordentligt skadedrabbade. Keogh och Bennett är två spelare som lär saknas här och dessutom är både Lawrence och Bielik avstängda. Tunga avbräck.

Den näst sista dagen av förra året stod faktiskt Derby för en riktigt fin insats när Charlton slogs tillbaka med 2-1 trots att Bielik synade det röda kortet redan efter en kvart. Stor hjälte då var Jason Knight som tryckte in två bollar framför ögonen på Wayne Rooney. Han lär få chansen här igen och frågan är om det är Waghorn eller Marriott som får stryka på foten när den engelska legendaren ska in i elvan.

Barnsley har inte vunnit här på Pride Park sedan 2009 och tipparna ger dem inte speciellt stora chanser nu heller. I den form de befinner sig i med fem raka utan förlust ska de absolut inte vara chanslösa mot ett skakigt Derby. Börja med X2 och rita dit ettan först på större system.

Missar matchen

Krystian Bielik, Derby (avstängd)

Tom Lawrence, Derby (avstängd)

Richard Keogh, Derby (knäskada)

George Evans, Derby (vadskada)

Osäker till spel

Mason Bennett, Derby (vristskada)

Jayden Bogle, Derby (ögonskada)

Graeme Shinnie, Derby (knäseneskada)

Tom Huddlestone, Derby (knäseneskada)