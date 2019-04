Höjdaren! - 1. Tottenham - Brighton

Tröttkört Tottenham får trubbel

Sällan har något lag varit så glada över en förlust som Tottenham efter 3-4 mot Manchester City i Champions League. 4-4 sammanlagt innebar nämligen att Spurs gick vidare till semifinal i mästarturneringen. En otrolig bedrift av laget från London som var rejält nederlagstippade inför, inte minst sedan Harry Kane linkat av i det första mötet. Heung-Min Son visade dock återigen att han vuxit ut till en av världens bästa spelare.

I lördags möttes de två kombattanterna ännu en gång på Etihad i ett ligamöte. Då vann City ännu en gång och därmed kan Tottenham absolut inte känna sig säkra på en plats bland topp 4 i Premier League. Det skiljer bara en pinne ner till Chelsea och Arsenal med fyra omgångar kvar att spela av serien. Kane missar förmodligen resten av säsongen och även i övrigt borde det finnas en del trötta ben hos Pochettinos mannar. Rotation är att vänta.

Hemmalaget bör därmed lufta pjäser som Wanyama, Walker-Peters och Oliver Skipp. Även Fernando Llorente ska ses med hyfsade chanser att starta här. Trots det kommer värdarna ställa upp med en slagkraftig elva och på sin nya, fina arena har de vunnit tre av tre matcher med en målskillnad på 7-0.

Det passar egentligen ganska illa för Brighton som gått sex raka matcher utan att lyckas göra mål. Senast fick de åtminstone stopp på blödningen mot Wolverhampton på Molineux. 0-0 där var ett stort steg framåt. Det finns skickliga offensiva spelare hos gästerna trots måltorkan. Glenn Murray, Florin Andone och Jürgen Locadia är tre exempel på fina målskyttar.

The Seagulls ligger pyrt till i tabellen då det bara skiljer tre poäng ner till Cardiff under nedflyttningsstrecket. Därför lär vi inte få se någon rotation hos de blåvita. Då ska de faktiskt inte vara helt chanslösa här mot ett euforiskt Tottenham som kanske inte riktigt landat än efter förra veckans succé. Även fast Anthony Knockaert är avstängd.

Ettan streckas upp mot 85 procent och det är lite väl mycket. Visst ska Tottenham alltid vara favoriter hemma mot Brighton, men det är trots allt en förmodad roterad elva som ställs på benen här. Rekommendationen blir därför att plocka med alla tecken och hålla tummarna för en praktskräll i norra London.

Missar matchen

Harry Kane, Tottenham (vristskada)

Anthony Knockaert, Brighton (avstängd)

Osäker till spel

Harry Winks, Tottenham (ljumskskada)

Serge Aurier, Tottenham (knäseneskada)

Moussa Sissoko, Tottenham (muskelskada)

Davy Pröpper, Brighton (knäseneskada)

Bruno Saltor, Brighton (oklart)

Hemmafavoriten! - 2. Watford - Southampton

Watford jagar sjundeplatsen

Watford var ett lag som man inte riktigt visste vart man hade inför säsongen. De flesta experter trodde visserligen att The Hornets skulle klara kontraktet men att de kanske skulle hamna mellan plats 10 och plats 16. Istället jagar de nu faktiskt sjundeplatsen vilket skulle göra att de kan proklamera sig till “best of the rest” bakom omöjliga topp 6.

Watford har också tagit sig till final i FA-cupen vilket gör att säsongen är en enda lång framgångssaga hittills. På sina tre senaste ligamatcher har det blivit sex poäng och en knapp, ganska orättvis, förlust hemma mot Arsenal där de fick spela med en man mindre i stort sett genom hela matchen efter Deeneys röda kort tidigt i den första halvleken.

Deeney är avstängd här men i hans frånvaro klev trollkarlen Deulofeu fram i helgens fajt mot Huddersfield. Spanjoren stod för båda målen i 2-1-segern och såg riktigt het ut. Vid sin sida hade han Gray och bakom dessa herrar fanns ett starkt mittfält bestående av Hughes, Doucouré och Capoue. Noterbart är också att svenska Ken Sema fick spela 90 minuter och stod för en gedigen insats.

Southampton spelade jämnt mot Newcastle men förlorade ändå med 1-3 i sin helgmatch. Därmed har sydkustlaget fortfarande farligt nära ner till nedflyttningsstrecket. Fem poäng skiljer nu till Cardiff. The Saints har dock en match mindre spelad.

Sedan Ralph Hasenhüttl ersatt Mark Hughes på tränarposten har också Southampton sett betydligt bättre ut än tidigare. Danny Ings, Shane Long och Nathan Redmond är en livsfarlig trio längst fram och med spelare som Höjbjerg, Lemina och Ward-Prowse på mittfältet finns det klass även där. Bortaspelet har dock varit svagt. 4-3-10 är inget vidare.

Gästerna har här tveksamheter kring de viktiga försvararna Valery och Vestergaard. Skulle den duon saknas hade det såklart varit ett rejält avbräck. Två ganska jämna lag som i sina bästa stunder kan spela väldigt fin fotboll. Det är dock svårt att se hur Southampton ska kunna vinna på Vicarage Road. 1X räcker fint.

Missar matchen

Troy Deeney, Watford (avstängd)

Michael Obafemi, Southampton (knäseneskada)

Osäker till spel

Domingos Quina, Watford (axelskada)

José Holebas, Watford (knäseneskada)

Tom Cleverley, Watford (vadskada)

Yan Valery, Southampton (sjukdom)

Jannik Vestergaard, Southampton (oklart)