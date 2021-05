"Tröttkört United får problem mot topplaget"

Höjdaren! - 1. Manchester United - Leicester Tröttkört United får problem Ole-Gunnar Solskjaer var nöjd efter vändningen mot Aston Villa och sa att målet nu var att skjuta upp Manchester Citys framtida ligatitelfirande så länge det bara går. Den gode norrmannen vet dock mycket väl att förstaplatsen är utom räckhåll och då spelschemat är omänskligt lär vi få se en hel del byten jämfört med fajten mot Aston Villa. Redan på torsdag väntar nämligen prestigemötet mot Liverpool. Harry Maguire åkte på en smäll mot Villa och tvingades byta. Det lär inte chansas med landslagsbacken här. Med tanke på att Victor Nilsson Lindelöf har haft problem med sin rygg under hela säsongen är det tveksamt om han klarar av två matcher med bara en dags vila emellan. Vi kan med andra ord mycket väl få se ett nykomponerat mittbackspar och en hel del andra spelare i övrigt. Leicester har till råga på allt fått två dagars längre vila än United och har verkligen allt att spela för. Brendan Rodgers mannar fick stryk med 2-4 av Newcastle i fredags efter en bedrövlig försvarsinsats och visst lär det finnas en del tankar på föregående säsongs kollaps i spelarnas huvuden. Med tre omgångar kvar att spela skiljer det fem pinnar ner till femteplacerade West Ham. Jonny Evans kunde inte delta mot Newcastle och är ett tveksamt kort här också mot sin gamla klubb. Söyüncü och Fofana ska dock vara kapabla att hålla emot ett trött United-anfall. Framåt ser Rävarna väldigt intressanta ut. Jamie Vardy har visserligen inte gjort speciellt mycket mål under våren, men är alltid nyttig med sina löpningar. Bredvid sig har han Kelechi Iheanacho som är hetare än en braskamin. Dessa två lag har mötts två gånger redan under säsongen, både i ligan och i FA-cupen. I cupen var det Leicester som vann med 3-1 medan det slutade 2-2 i höstens seriemöte. Med tanke på att Leicester har fått längre vila, har all motivation på sin sida och dessutom tagit fler poäng på bortaplan än på hemmaplan under säsongen är det den lågt streckade tvåan som lockar klart mest. Med X2 är vi i hamn. Missar matchen Harry Maguire, Manchester United (vristskada)

Anthony Martial, Manchester United (knäskada)

Harvey Barnes, Leicester (knäskada)

James Justin, Leicester (knäskada)

Wes Morgan, Leicester (ryggskada) Osäker till spel Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Jonny Evans, Leicester (muskelskada)

Champions League-jakten! - 4. Napoli - Udinese Helmotiverat Napoli är favoriter i Neapel Med tre omgångar kvar att spela av Serie A är faktiskt Juventus utanför Champions League-platserna. Detta efter att den mäktiga storklubben från Turin fått stryk med 0-3 av Milan under söndagen. Istället har Napoli smugit upp på en fjärdeplats och här siktar de ljusblåa på att befästa den placeringen. Tre poäng skulle vara ännu ett steg mot spel i mästarturneringen. Värdarna har en del avbräck att ta hänsyn till. I 4-1-segern över Spezia skadade Dries Mertens vristen och han kan inte delta nu. Det bör inte betyda allt för mycket för Gennaro Gattusos krigare som har många alternativ offensivt sett. Osimhen, Zielinski och Lozano nätade alla mot Spezia och dessutom finns Insigne och Politano att tillgå. Värre är då tappet av Koulibaly som återigen stoppas av sin vad. Udinese har gjort ungefär vad som går att förvänta sig av dem under säsongen och kommer sluta någonstans i mitten. Något större att spela för finns inte, men visst hade en plats på den övre halvan smakat fint. De svartvita kan i alla fall spela med axlarna neddragna och då finns det ett ganska stort kunnande hos Zebrorna som bara har förlorat en bortamatch sedan februari månad. Närmast kommer de från en 1-1-match mot Bologna där Rodrigo de Paul stod för Udineses mål framåt. En spelare som i sina bästa stunder är oerhört sevärd. Har argentinaren en bra dag är han ett hot mot vilket försvar som helst. Okaka, Llorente och Pereyra är tre andra intressanta pjäser. Lirare som Deulofeu, Pussetto, Jajala och Nestorovski saknas dock på grund av olika skador. Napoli har nio segrar och ett kryss på de tio senaste inbördes och med tanke på att de har allt att spela för är det givetvis ettan som ska ritas ned första hand. Det händer dock titt som tätt att spelet låser sig när lag bara måste vinna och kapacitet finns hos gästerna. Då ettan troligen kommer hamna någonstans kring 80 procent kompletterar jag gärna med ett rensande kryss. Missar matchen Dries Mertens, Napoli (vristskada)

Faouzi Ghoulam, Napoli (knäskada)

Kalidou Koulibaly, Napoli (vadskada)

Nikola Maksimovic, Napoli (corona)

Stanislav Lobotka, Napoli (sjuk)

Rodrigo Becao, Udinese (ljumskskada)

Gerard Deulofeu, Udinese (knäskada)

Ignacio Pussetto, Udinese (knäskada)

Ilija Nestorovski, Udinese (knäskada)

Jayden Braaf, Udinese (knäskada)

Mato Jajalo, Udinese (knäskada)