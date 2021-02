"Tuchels succéstart i Chelsea fortsätter"

Cupveckan fortsätter under torsdagen där vi ska titta till sex stycken olika tävlingar. Längst har de kommit i Spanien där det redan spelas semifinal. Som alltid när det är cupspel på gång är kupongen svåranalyserad och här gäller det att avvakta startelvor i den mån det är möjligt innan raden läggs. Min första analys är dock gjord och mina tankar kan ni läsa mer om här nedan. Med 250.000 kronor i extrapengar finns det verkligen anledning att anstränga sig lite extra. Nu kör vi!

Höjdaren! - 1. Wolverhampton - Southampton

Southampton tätar till försvaret

Jag har inte varit speciellt imponerad av Wolverhampton mot slutet rent spelmässigt, även om de plockat fyra poäng mot Arsenal och Leicester. Mot Arsenal var Vargarna helt utspelade i den första halvleken och mot Leicester levde de farligt mot slutet av matchen efter att Jamie Vardy hade bytts in. Nu är det den femte omgången av FA-cupen som gäller och frågan är hur Espírito Santo väljer att formera sitt lag.

Portugisen har slitit hårt på sina spelare och viktiga kuggar som Neves och Moutinho skulle behöva lite vila. Samtidigt har Wolves en ganska tunn trupp, speciellt när viktiga kuggar som Boly, Marcal, Jiménez och Podence är på skadelistan. I den fjärde omgången av FA-cupen valde Santo att byta ut en del spelare från sin startelva och då hade Wolves enorma problem med lilla Chorley. Det var ingen imponerande insats.

Imponerande insatser har inte heller Southampton sett mycket av mot slutet. Fem raka förluster i ligan är hemska siffror och tolv insläppta på de två senaste är såklart inte acceptabelt. Det finns dock ursäkter för Hasenhüttl då hans trupp varit ordentligt brandskattad. Nu börjar skadeläget se betydligt bättre ut igen. Spelare som Vestergaard, Romeu, Tella och Salisu är alla tillbaka från skador.

Takumi Minamino har lånats in från Liverpool och han fick starta i lördagens match mot Newcastle. Japanen stod då för ett fantastiskt vackert mål. Han får dock inte delta här då han redan har spelat i turneringen för Liverpool. Djenepo och Redmond är spelare som kan ta hand om ytterpositionerna istället och det är ingen dålig duo det heller.

Lagen möttes här på Molineux i november och då slutade det 1-1. Jag tror det blir jämnt igen, men om båda lagen mönstrar sina bästa elvor håller jag gästerna något högre. Det ser ut att bli hyfsat värde till höger och då är det där det ska börja streckas. X2 i utgång alltså, men då denna match börjar tidigt är det läge att invänta startelvor innan ett avgörande beslut tas.

Missar matchen

Raúl Jiménez, Wolverhampton (huvudskada)

Fernando Marcal, Wolverhampton (ljumskskada)

Willy Boly, Wolverhampton (knäseneskada)

Daniel Podence, Wolverhampton (muskelskada)

Rayan Aït-Nouri, Wolverhampton (ljumskskada)

Alexandre Jankewitz, Southampton (avstängd)

William Smallbone, Southampton (knäskada)

Osäker till spel

Theo Walcott, Southampton (muskelskada)

Michael Obafemi, Southampton (muskelskada)

Stuart Armstrong, Southampton (muskelskada)

Ibrahima Diallo, Southampton (muskelskada)

Spiken! - 2. Barnsley - Chelsea

Chelsea tar sig enkelt vidare

Thomas Tuchel har som bekant tagit över Chelsea och en sak har tysken lyckats med omgående, att täta till försvaret. Endast ett insläppt på de fyra matcher som Tuchel varit ansvarig för är ett starkt facit. Dessutom ska det sägas att målet i baken var ett parodiskt självmål av Tuchels landsman Rüdiger. Thiago Silva är skadad och i hans frånvaro har Christensen klivit in och sett stabil ut.

Nu när det vankas cupspel är det inte alls otänkbart att vi får se rotation hos hemmalaget och att en spelare som Kurt Zouma tinas upp ur frysboxen. Fransmannen har inte spelat en minut under Tuchel än, men gjorde 90 minuter i den förra omgången av FA-cupen när Luton slogs tillbaka med 3-1. Offensivt är Werner, Pulisic och Havertz alla tveksamma till spel, men med Giroud, Abraham, Mount, Ziyech och Hudson-Odoi tillgängliga finns det eldkraft så det räcker och blir över ändå.

Barnsley var ruggigt nära att åka ur The Championship i fjol men har gjort det betydligt bättre den här säsongen och ligger i mitten av The Championship. Ligaformen är på nedåtgående med fem raka utan seger men i den fjärde omgången av FA-cupen slogs Norwich ut här på Oakwell. En imponerande insats av The Tykes som kröntes av 20-årige Callum Styles mål.

Styles gjorde en del matcher även i fjol men har slagit igenom ordentligt den här säsongen där han varit helt ordinarie för Barnsley. En spännande spelare som Chelsea får se upp med. I övrigt handlar det mesta hos hemmalaget om trion Cauley Woodrow, Alex Mowatt och Conor Chaplin. Samtliga dugliga spelare men de är inte vana vid motstånd av den här kalibern. Den enda som spelat i Premier League är Woodrow och det var sex matcher för Fulham för sju år sedan.

Chelsea ser stabilare ut sedan ett nytt ansikte kom till tränarbänken. Nu försvarar The Blues sig genom att själva ha ett stort bollinnehav. Motståndarna kan som bekant inte göra mål om de inte har bollen. Mot Barnsley bör Chelsea kunna ha ett stort bollinnehav igen och även om värdarna kommer vara ruggigt taggade inför denna match, samtidigt som de fått lång vila sedan helgens match mot Derby ställdes in på grund av en vattensjuk plan, är det svårt att se hur det ska räcka till. Väldigt trolig tvåa som singlas.

Missar matchen

Thiago Silva, Chelsea (muskelskada)

Osäker till spel

Timo Werner, Chelsea (benskada)

Kai Havertz, Chelsea (mjukdelsskada)

Christian Pulisic, Chelsea (personliga skäl)