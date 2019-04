Tuff kamp på Ullevi - Göteborg mot Helsingborg

Höjdaren! - 1. IFK Göteborg - Helsingborg



Tuff kamp på Ullevi

IFK Göteborg stod i sin senaste bortamatch för en nästintill perfekt insats. På Tele2 Arena var det göteborgarna som pressade tillbaka favorittippade Djurgården, men de blåvita hade inga marginaler med sig. Två stolpskott, uteblivna straffar och en utvisning på en halkande georgier förstörde den matchen. Det tillsammans med ouppmärksamma mittbackar. Båda Djurgårdens mål kom efter inspel på kanten där spelare ostört får skicka in bollen i nät.

Nu är det hemmaplan som gäller för Änglarna och återigen är det Ullevi som är spelplatsen. Detta då Gamla Ullevis gräsmatta, en så kallad “stitched hybrid”, fortfarande inte bedöms vara spelklar. Ett litet minus såklart även om IFK spelat många klassiska matcher på betongklumpen genom åren och också vann mot Elfsborg här senast.

Offensivt ser det väldigt spännande ut för Kamraterna. Benjamin Nygren gjorde återigen mål mot Djurgården och 17-åringen spelar oerhört moget. Där sitter hemmalaget på en guldklimp. Bredvid honom får Patrik “Paka” Karlsson Lagemyr ses som helt given, inte minst efter stormatchen mot Blåränderna. Lasse Vibe har fått ännu en veckas träning och dansken kan mycket väl ta den tredje platsen där fram. En väldigt spännande trio det. Robin Söder saknas dock fortfarande efter sin hjärnskakning.

Helsingborg har dock en hyfsat rutinerad mittback för att handskas med dessa spelare i Andreas Granqvist, lagkapten i landslaget. Vid sin sida har “Granen” starka Holgersson. Det är ett svårforcerat par. 34-årige Granqvist mot hälften så gamla Nygren kommer verkligen bli en rolig duell att titta på.

Helsingborg är ingen vanlig nykomling. Truppen är överhuvudtaget oerhört fin. Rasmus Jönsson, Alexander Farnerud och Mohammed Abubakari håller alla hög klass. Inledningen har varit strålande med hemmavinster mot förhandsfavoriterna IFK Norrköping och Hammarby, samt en uddamålsförlust borta mot Häcken.

Gästerna har faktiskt sju raka förluster i alla tävlingar mot IFK Göteborg men spelare för spelare är det faktiskt skåningarna som ser stabilast ut. Deras säsongsstart har också varit bättre än Blåvitts. När ettan då streckas på ganska rejält lockar det att gå emot på mindre system. Alla tecken är dock bäst.

Missar matchen

Giorgi Kharaishvili, IFK Göteborg (avstängd)

Robin Söder, IFK Göteborg (hjärnskakning)

Nzuzi Toko, IFK Göteborg (ljumskskada)

Sebastian Eriksson, IFK Göteborg (ljumskskada)

Erik Dahlin, IFK Göteborg (knäskada)

Pär Hansson, Helsingborg (nackskada)

Rúnar Bjarnason, Helsingborg (oklart)

Osäker till spel

-

Favoriten! - 2. Chelsea - Burnley

Bra helg för Chelsea

Som det står i rubriken hade Chelsea en av sina bättre helger på längre, detta utan att de ens spelat själva. Samtliga rivaler i kampen om topp 4 förlorade nämligen sina matcher. Det gör att The Blues ligger femma när alla lag har fyra omgångar kvar att spela. Det skiljer en poäng upp till Tottenham och endast några få mål upp till Arsenal. Detta blir en rysare.

För att Chelsea ska kunna dra nytta av sina rivalers snedsteg krävs det seger hemma på Stamford Bridge under tisdagen. Där har Sarris mannar varit säkerheten själva under säsongen och faktiskt bara förlorat en av 17 ligamatcher och endast släppt in tio mål på dessa tillställningar.

Nu är det dock oklart om tyska backen Rüdiger, som skadade sig mot Liverpool förra helgen, kan delta. Danska Christensen är okej men håller inte samma klass i grunden. Dessutom är Eden Hazard, som i sina bästa stunder är en av seriens allra bästa spelare, tveksam till spel. Stort ansvar vilar då på att Willian och Pedro ska luckra upp gästernas försvar.

Burnley kommer närmast från tre raka segrar och har visat en glimt av vad som gjorde dem så svårslagna i fjol. Ett jäkla hårt jobb och två tunga bufflande anfallare längst fram som skapar mängder av slumpchanser. Ashley Barnes och Chris Wood har tryckt in tio bollar vardera och har därmed stått för nästan av hälften av The Clarets målskörd.

Bortaspelet har inte varit strålande för Sean Dyches mannar denna säsong, men 3-1 på svårspelade Vitality Stadium i senaste bortafajten imponerade rejält. Dessutom vann Burnley en stökig match på Stamford Bridge i fjol med 3-2. Helt uträknade ska gästerna inte vara här och när ettan då närmar sig 90 procent måste det garderas på större system.

Missar matchen

Steven Defour, Burnley (vadskada)

Aaron Lennon, Burnley (knäskada)

Osäker till spel

Antonio Rüdiger, Chelsea (knäskada)

Eden Hazard, Chelsea (oklart)

Peter Crouch, Burnley (magskada)

Phillip Bardsley, Burnley (benskada)