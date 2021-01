"Tuff match väntar Arsenal"

Höjdaren! - 1. Arsenal - Newcastle

Det blir ingen överkörning på Emirates

Efter en bättre period har Arsenal varit tillbaka till sitt frustrerande jag från hösten under de två senaste matcherna. 0-0 senast mot Crystal Palace var inget styrkebesked och det är faktiskt svårt att minnas några speciellt farliga chanser för The Gunners. Aubameyang fortsätter att vara totalt iskall och som mittback var David Luiz rena stoppklossen. Brassen stod mest och pekade och sänkte tempot varje gång han fick bollen.

Det största problemet var dock att Kieran Tierney saknades på grund av en muskelskada. Med Maitland-Niles på vänsterbacken saknade de rödvita en dimension i sitt spel. Skotten är tillbaka i träning och är han bara fit kommer han starta här. Gabriel är också tillbaka efter covid-19 och bör ta plats istället för David Luiz i mittförsvaret. Dessutom är Gabriel Martinelli återställd efter sin skadekänning och frågan är om Arteta vågar peta Aubameyang till förmån för den unga brassen. Det borde han göra.

Newcastle visar usel form med åtta raka utan seger i alla tävlingar. En av dessa var FA-cupmatchen mot just Arsenal här på Emirates för en dryg vecka sedan. 0-0 slutade det då efter full tid innan Arsenal kunde gå ifrån till 2-0 under förlängningen. Det var dock ingen dålig insats från Steve Bruce mannar. Bland annat brände Andy Carroll jättelägen både i slutet av matchen och under förlängningen.

Den hårfagre strikern åsamkade Arsenal-försvaret stora problem med sin fysik och styrka i luftrummet och det mötet vände när Steve Bruce valde att plocka av anfallaren. I senaste ligamatchen mot Sheffield United fick Carroll börja på bänken och då blev The Magpies första lag att ta stryk av The Blades denna säsong. Ryan Fraser visades ut i den matchen och är nu avstängd.

Newcastle ser hyfsade ut bakåt men endast ett mål framåt på de sex senaste tävlingsmatcherna är såklart inte bra nog. Nu möter de dessutom ett Arsenal som har hållit nollan i fyra raka fajter. Jag tror det kommer bli målsnålt igen med ett hemmalag som försöker gå till anfall utan att skapa speciellt mycket chanser. Det skulle inte förvåna om det tickar 0-0 länge. Jag har dock svårt att se Newcastle vinna matchen så 1X spelas.

Missar matchen

Pablo Marí, Arsenal (vadskada)

Ryan Fraser, Newcastle (avstängd)

Osäker till spel

Kieran Tierney, Arsenal (muskelskada)

Gabriel Martinelli, Arsenal (vristskada)

Jonjo Shelvey, Newcastle (muskelskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (muskelskada)

Jamal Lewis, Newcastle (mjukdelsskada)

Federico Fernández, Newcastle (muskelskada)

Allan Saint-Maximin, Newcastle (corona)

Helgarderingen! - 2. Cagliari - Milan

Milan överstreckas

Milan har som bekant stått för en makalös säsong så långt och vid seger här kommer Piolis manskap ha tre poäng ner till stadsrivalen Inter på andraplatsen i tabellen. Formen är också fin för de rödsvarta med endast en förlust på de 15 senaste i alla tävlingar. Zlatan Ibrahimovic är tillbaka i laget efter sin skada och det är en spelare som är otroligt viktig för gästerna.

Den svenska anfallaren skrämmer slag på de flesta försvar med sin blotta närvaro. Hans hovleverantör Rafael Leao, som noterats för fyra assist i ligaspelet, är dock avstängd och det är ett rejält avbräck. Dessutom är Bennacer skadad medan kvartetten Krunic, Rebic, Calhanoglu och Hernández alla saknas på grund av covid-19. Inga enkla pjäser att ersätta.

Cagliari går iskallt för tillfället med uttåg ur Coppa Italia och fyra raka förluster i ligaspelet. Det gör att hemmalaget från Sardinien bara har en poäng ner till Torino under nedflyttningsstrecket. Truppen ser dock lite småintressant ut, inte minst offensivt. Joao Pedro har både i fjol och denna säsong visat hur målfarlig han är och som understöd till brassen finns Simeone, Nainggolan och Marin.

Det är en uppställning som ska kunna hota Kjaer och de andra i Milan-försvaret. Bakåt har Cagliari den rutinerade pjäsen Diego Godín som fortfarande har en skyhög högstanivå och Cragno är ingen dålig målvakt. Nahitán Nández är avstängd för värdarna men trots det kan hemmalaget mönstra en elva som åtminstone på pappret ser ganska slagkraftig ut.

Milan är såklart ett bättre lag i grunden och ska gälla som klara favoriter, men med de avbräck som Pioli drabbats av är en streckning närmare 75 procent på tvåan inte rimlig. Cagliari har tagit poäng i tre av sina fem senaste hemmamöten med Rossoneri. Jag väljer att plocka med alla tecken redan från start där vänstersidan rensar riktigt fint.

Missar matchen

Nahitán Nández, Cagliari (avstängd)

Marko Rog, Cagliari (knäskada)

Paolo Faragó, Cagliari (lårskada)

Andrea Carboni, Cagliari (corona)

Rafael Leao (avstängd)

Ante Rebic, Milan (corona)

Hakan Calhanoglu, Milan (corona)

Theo Hernández, Milan (corona)

Rade Krunic, Milan (corona)

Ismaël Bennacer, Milan (lårskada)

Matteo Gabbia, Milan (knäskada)

Osäker till spel

Zito Livumbo, Cagliari (muskelskada)