"Tuff match väntar Janssons manskap"

Det är mycket engelskt på tisdagens Topptips. En match från Premier League har letat sig in i form av Southampton och Brentford och en kamp från The Championship ska också analyseras. I övrigt är det boll från League One och League Two som ska tas i hamn. Raden kompletteras dessutom med en tillställning från Serie A, men då Bologna har stora problem med corona i sin trupp är det i skrivande stund oklart vad som händer med den matchen. Rekommendationen är därför som alltid att lämna in sent. En första analys är i alla fall klar och den finner ni här nedan!