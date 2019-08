"Tuff premiär väntar Barcelona"

Höjdaren! - 1. Athletic Bilbao - Barcelona

Tuff premiär för Barca

Barcelona vann La Liga med hela elva poäng i fjol och kliver återigen in som solklara favoriter när säsongen 2019/20 ska ta sin början. Katalanernas trupp ser betydligt vassare ut än konkurrenternas och med Messi vid spakarna är det som vanligt målgaranti för de rödblå. Under sommaren har en del dökött skurits bort medan stjärnor som Griezmann och de Jong plockats in och spetsat till truppen ytterligare.

Barca har sett fina ut under försäsongen och besegrade senast Napoli med 4-0. Det finns dock ett moln på den klarblåa himlen och det är att Messi är vadskadad. Den argentinska trollkarlen är ytterst tveksam till spel här och utan sin nummer tio är de regerande mästarna inte alls lika bra. Givetvis märks det om en av världens bästa spelare genom tiderna inte deltar.

Athletic Bilbao har i motsats till Barcelona hållit sig väldigt lugna under sommaren och faktiskt inte värvat något alls. Baskerna har dock fått behålla alla sina stjärnor med namn som Inaki Williams, Markel Susaeta och Raúl García i spetsen. Skadeläget är också helt okej vilket betyder att värdarna kommer ställa en stark elva på benen här.

I fjol var det två ytterst jämna matcher mellan dessa två lag. Både i Bilbao och i Barcelona slutade det oavgjort och storlaget från Katalonien har bara vunnit vid ett av sina tre senaste besök på San Mamés. Då det är en premiär lär inte alla bitar satt sig helt och fullt än hos gästerna och samtidigt kommer det samspelta hemmalaget kämpa till sista blodsdroppen.

Givetvis ska Barcelona gälla som favoriter mot egentligen allt motstånd i Spanien och så även här. När Messi verkar saknas lockar dock inte den kraftiga streckningen på tvåan särdeles mycket. Gardera omgående och på större system bör samtliga tecken plockas med.

Missar matchen

-

Osäker till spel

Inigo Córdoba, Athletic Bilbao (lårskada)

Inigo Martínez, Athletic Bilbao (oklart)

Ibai Gómez, Athletic Bilbao (vadskada)

Lionel Messi, Barcelona (vadskada)

Spiken! - 2. Bayern München - Hertha Berlin

Bayern startar med seger

Bayern München hade en hemsk start på säsongen i fjol och hamnade långt efter täten då. Efter en stark avslutning kunde de dock gå ikapp och förbi Borussia Dortmund och säkra sin sjunde raka ligatitel. Skönt för Niko Kovac som hängde ganska löst under stora delar av säsongen.

Bayern har under sommaren blivit av med en hel del rutinerade pjäser. Hummels har återvänt till Borussia Dortmund, Rafinha har gått till Flamengo medan stjärnyttrarna “Robbery” pensionerat sig. Tunga spelare, men i ärlighetens namn är det faktiskt inga pjäser som gör något större avtryck längre. Det är tid för den unga generationen.

Där ser Bayern oerhört spännande ut. På kanterna kommer Coman och Gnabry regera och det är två vindsnabba spelare med mycket fin teknik. Tillsammans med målkungen Lewandowski kommer de bilda en nästintill ostoppbar trio. Försvaret har förstärkts under sommaren då fransmännen Benjamin Pavard och Lucas Hernández köpts in. De lär båda starta här.

Hertha Berlin slutade på den undre halvan av tabellen i fjol och har ett ganska ålderstiget anfall med Kalou och Ibisevic. De håller fortfarande men visst har de passerat zenit i sina karriärer. Istället är det ynglingarna Maximilian Mittelstädt (osäker här), Marko Grujic och Ondrej Duda som ska vara motorn i huvudstadslaget. Det är en intressant trio och på det stora hela ser Hertha spännande ut. Möjligen kan det bli en placering på den övre halvan denna säsong.

Här lär de dock inte få med sig något alls. Det är ett understatement att säga att Hertha haft problem i München på senare år. De senaste 17 besöken har slutat med 15 förluster och två oavgjorda. Gästerna lär inte förbättra den sviten nu. Ettan är helt given och spikas på alla system.

Missar matchen

Ivan Perisic, Bayern München (avstängd)

Javi Martínez, Bayern München (knäskada)

Osäker till spel

Maximilian Mittelstädt, Hertha Berlin (tåskada)

Marvin Plattenhardt, Hertha Berlin (lårskada)

Dedryk Boyata, Hertha Berlin (lårskada)

Javairo Dilrosun, Hertha Berlin (lårskada)