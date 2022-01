"Tufft derby för Vieiras manskap"

Helgen inleds med ett Topptips som sträcker sig över två dagar. Under fredagen tittar vi till en fin spik i Portugal samt matcher från Holland, Spanien och England innan det är FA-cupen för hela slanten under lördagens förmiddag. Där lockar ett Londonderby lite extra. Åtta rätt är absolut ingen omöjlighet och vägen dit börjar nu!

Spiken! - 1. Santa Clara - Sporting

Segertåget Sporting tuffar vidare

Santa Clara och Sporting ställs mot varandra i sina första matcher för det nya året och det förväntas bli en minst sagt enkelriktad historia. Visserligen har Santa Clara tagit elva av sina 13 poäng på hemmaplan och trivs av tradition ganska bra ute på Azorerna, men det är ett av seriens allra sämsta lag på pappret. Värdarna lär få fokusera en hel del på försvarsspel under fredagen och 32 insläppta på 16 omgångar visar att det inte är någon paradgren direkt.

Här får Santa Clara dessutom klara sig utan ytterbacken Ramos som visades ut i den senaste ligamatchen och därmed är avstängd. Offensivt är brassen Crysan ett namn som sticker ut. 24-åringen var strålande de sista matcherna under 2021 med fyra mål och en assist på de fem avslutande omgångarna. Här lär han dock inte få speciellt många vettiga bollar att jobba med.

Sporting har stått för en fantastisk höstsäsong där de är obesegrade i ligaspelet och dessutom har tagit sig vidare i alla cuper, inklusive Champions League. Formen är det sannerligen inget fel på heller, de grönvita från Lissabon har vunnit 17 av sina 18 senaste tävlingsmatcher där den enda plumpen kom i en betydelselös match mot Ajax i Champions League där avancemanget redan var säkrat.

Närmast kommer Sporting från en 3-2-seger över Portimonense i en match där Neto var avstängd. Han kommer tillbaka in i truppen nu och då ser gästerna riktigt bra ut. Paulinho stod för ett äkta hattrick i den matchen när han prickade in tre bollar under lite drygt en kvart i den andra halvleken. Med Goncalves och Sarabia vid sin sida kommer Paulinho få sina lägen här också.

Detta är första mötet mellan lagen för säsongen, men tittar vi tillbaka några år så ser vi en enorm dominans för Sporting i inbördes möten. Gästerna har vunnit nio raka mot Santa Clara och precis allt pekar mot att den sviten håller i sig. När de större lagen kommer på besök kan nämligen inte Santa Clara stå emot. Under hösten fick de stryk med 0-3 mot Porto och 0-5 mot Benfica på den här arenan. Given tvåa som spikas trots hård streckning.

Missar matchen

Rafael Ramos, Santa Clara (avstängd)

Costinha, Santa Clara (hälseneskada)

Gonçalo Inácio, Sporting (corona)

Geny Catamo, Sporting (corona)

Bruno Tabata, Sporting (corona)

Osäker till spel

Allano, Santa Clara (oklart)

Jovane Cabral, Sporting (knäskada)

Rúben Vinagre, Sporting (vristskada)

Derbyt! - 5. Millwall - Crystal Palace

Tufft derby på The Den

Det väntar ett riktigt rivalmöte i FA-cupens tredje omgång mellan två klubbar som har sitt säte söder om Themsen. Spännande nog kommer båda lagen från en 2-3-förlust i senaste ligamatchen. För Millwall var det Bristol City som blev för svåra och i den matchen tappade Lejonen ledningen under matchens sista 20 minuter. En tung förlust men Millwall är fortfarande med i kampen om en topp 6-placering i The Championship.

I vanlig ordning har Millwall ett välorganiserat lag som löper väldigt mycket. Vanligtvis är de också stabila bakåt, speciellt på hemmaplan där elva bollar slunkit in på lika många ligamatcher. Arsenal-lånet Daniel Ballard är dock skadad ytterligare ett par månader och det försvagar försvaret något. Framåt är Benik Afobe, en annan Arsenal-produkt, en intressant spelare. Han, Ojo och Bradshaw kommer oroa bortaförsvaret.

Crystal Palace är ett av många lag i Premier League som lider av att de afrikanska mästerskapen ska dra igång. Jordan Ayew och Wilfried Zaha är båda borta och det är två av lagets bästa offensiva spelare. Cheikhou Kouyaté saknas också av samma anledning vilket gör mittfältet tunnare. Coronan har också kommit in i truppen vilket gör att Gallagher och Clyne är tveksamma till spel här.

Patrick Vieira kan trots alla avbräck mönstra en relativt stark elva om han så skulle vilja. Benteke, Édouard och Mateta skulle alla vara stjärnor i Millwall och nu är även Eze tillbaka från sina skadebekymmer. Vill den gode fransmannen lufta sin trupp kan spelare som Olise, Tomkins, Riedewald och Kelly alla komma in och göra ett bra jobb. Räkna med ett bra Palace trots allt.

Då gästerna huserar i Premier League ska de givetvis vara favoriter i en match som denna, men det är sällan Crystal Palace spelar ut sina motståndare, speciellt när Zaha inte finns med. Istället kommer det bli mycket fokus på kamp och fasta situationer, något Millwall också behärskar. X2 är första tecken att rita ned, men räcker plånboken till bör även ettan smita med.

Missar matchen

Jed Wallace, Millwall (muskelskada)

Daniel Ballard, Millwall (knäskada)

Cheikhou Kouyaté, Crystal Palace (landslagsuppdrag)

Wilfried Zaha, Crystal Palace (landslagsuppdrag)

Jordan Ayew, Crystal Palace (landslagsuppdrag)

James McArthur, Crystal Palace (knäseneskada)

Osäker till spel

Connor Mahoney, Millwall (knäseneskada)

Ryan Leonard, Millwall (vristskada)

Nathaniel Clyne, Crystal Palace (corona)

Conor Gallagher, Crystal Palace (corona)