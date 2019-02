Tufft läge för PSG - United knappa favoriter

Champions League är äntligen tillbaka och under tisdagen rivstartar turneringen med två sprakande åttondelsfinaler. Hetast är naturligtvis mötet mellan Manchester United och PSG. Kan Ole Gunnar Solskjaer ta sin hittills största skalp som ledare för The Red Devils? Bortsett från CL är det engelsk fotboll som ska bemästras på vägen till åtta rätt. Fem matcher från The Championship och en från League One är det som gäller. Nu kör vi!