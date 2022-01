"Tufft truppläge för Zlatans Milan"

Helgarderingen! - 1. Milan - Spezia Milan övervärderas Milan går som tåget i Serie A med tre raka segrar och tio gjorda mål på dessa fajter. Den framgången gör att Piolis mannar kan ta över serieledningen under måndagen. Seger och förstaplatsen är deras, dock med en match mer spelad än lokalrivalen Inter. Frågan är bara hur fräscha ben Milan kommer hit med efter att ha spelat 120 minuters fotboll mot Genoa i Coppa Italia under torsdagen. I den matchen gick Tomori sönder igen och med Kjaer samt Romagnoli i rehabrummet sedan tidigare ser det väldigt tunt ut i mittförsvaret. Gabbia är given på den positionen, men vem som ska spela bredvid honom är inte helt säkert. Mittfältet är en annan position där Milan saknar spelare. Kessié och Bennacer spelar AFCON medan Tonali är avstängd. Bakayoko och Krunic bör starta där. Spezia är ett bottenlag och lär få slåss om kontraktet hela säsongen lång. De har dock två raka bortasegrar i bagaget, 1-0 mot Napoli strax innan jul och 1-0 mot Genoa för en dryg vecka sedan. Matchen mot Genoa var en väl genomförd batalj av Spezia där mittfältet med Maggiore, Kiwior och Bastoni såg starka ut. Den sistnämnde krönte dessutom sin vassa insats med att pricka in matchens enda mål. Spezia snittar ett mål framåt per match vilket inte är några uppseendeväckande siffror, men gästerna har faktiskt en ganska fin offensiv uppställning. Gyasi, Manaj och Nzola vet alla vart målet är beläget. Verde och Strelec är två andra lirare som har fått en hel del speltid i anfallet. Mot ett minst sagt skadeskjutet Milan-försvar är det inte alls omöjligt att de lirarna hittar nätet. Milan är såklart enorma (och rättmätiga) favoriter i denna match, men med truppläget Pioli har att brottas med tycker jag inte det är rimligt att ettan ska streckas till närmare 90 procent. En skräll på San Siro skulle rensa ordentligt bland kupongerna och jag väljer därför att plocka med samtliga tecken redan från start. Missar matchen Sandro Tonali, Milan (avstängd)

Fodé Ballo-Touré, Milan (landslagsuppdrag)

Ismaël Bennacer, Milan (landslagsuppdrag)

Franck Kessié, Milan (landslagsuppdrag)

Fikayo Tomori, Milan (knäskada)

Alessio Romagnoli, Milan (corona)

Alessandro Plizzari, Milan (knäskada)

Simon Kjaer, Milan (knäskada)

Ebrima Colley, Spezia (landslagsuppdrag) Osäker till spel Pietro Pellegri, Milan (ljumskskada)

Leo Sena, Spezia (muskelskada)

Hemmafavoriten! - 3. Fiorentina - Genoa Starkt Fiorentina tar poäng Fiorentina avancerade i Coppa Italia i torsdags genom att slå ut starka Napoli på bortaplan. En fin insats av Viola som har ett spännande lag, inte minst offensivt. Mot Napoli startade mäktiga Vlahovic mellan Sapponara och González. Tre spelare som kan hitta luckor på vilket försvar som helst. Dessutom hoppade nyförvärven Piatek och Ikoné in och bidrog båda med poäng. Lucas Torreira har dessutom funnit sig tillrätta på mittfältet och får troligen sällskap av Castrovilli och Bonaventura där. I backlinjen bör Odriozola och Biraghi ta hand om kanterna medan Milenkovic och Martínez Quarta startar innanför om den sistnämnde är skadefri. Nastasic är annars tillbaka efter sin skada och det är en skicklig ersättare. Totalt sett är det ett namnkunnigt och skickligt lag värdarna kan ställa på benen. Senaste ligamatchen slutade dock 0-4 mot Torino vilket visar att det inte är något omöjligt gäng att rå på. Genoa har spelat 18 raka ligamatcher utan seger och efter uttåget ur Coppa Italia mot Milan fick ledningen nog och sparkade den ukrainska tränaren Andriy Shevchenko. Den före detta Milan-anfallaren fick två månader på sin post och blev den andra tränaren att sparkas av klubben denna säsong. Tredje gången gillt? Klubbledningen tycks åtminstone tänka så. Insatsen i cupförlusten mot Milan var dock inte så pjåkig. Genoa tog då de rödsvarta till förlängning där Leao avgjorde med ett mycket turligt 2-1-mål. Leo Östigård, som lånats in från Brighton, gjorde då sin andra match för klubben och stod både för ett mål och ett i övrigt hårt jobb i försvaret. Han får att göra här också, inte minst då Vásquez är avstängd. Framåt lär Destro kliva in i startelvan igen och det är en spelare av ganska högt snitt. Fiorentina mår mycket bättre i dagsläget, har hemmaplan och förfogar dessutom över bättre spelare. Ettan är därför ett givet tecken att börja med. Viola brukar dock ha svårt att bryta ner Genoa. De senaste sju inbördes mötena har slutat med varsin seger och hela fem oavgjorda bataljer. Med det i åtanke väljer jag att tidigt komplettera utgångsettan med ett kryss. Missar matchen Sofyan Amrabat, Fiorentina (landslagsuppdrag)

Johan Vásquez, Genoa (avstängd)

Nikola Maksimovic, Genoa (muskelskada)

Laurens Serpe, Genoa (corona)

Andrea Cambiaso, Genoa (muskelskada) Osäker till spel Marco Benassi, Fiorentina (oklart)

Lucas Martínez Quarta, Fiorentina (oklart)

Valon Behrami, Genoa (oklart)

Flavio Bianchi, Genoa (oklart)

Hernani, Genoa (oklart)

Yayah Kallon, Genoa (oklart)