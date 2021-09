"Tung förlust för Rooneys manskap"

Under fredagen ska vi bland annat grotta ner oss i en match från den irländska ligan samt två fajter från engelska League Two. Innan vi når fram till de mindre kända ligorna ska dock matcher från bland annat The Championship, Ligue 1 och Jupiler League analyseras. Åtta rätt finns i sikte och vägen dit börjar nu!

Spiken! - 1. Birmingham - Derby Birmingham tar tre tunga poäng När The Championship tog sin början var Derby klara oddsfavoriter att sluta sist i serien. Truppen var tunn och Wayne Rooney var i blåsväder. På planen har dock The Rams levererat och bara förlorat en av de inledande fem omgångarna. 39-årige Phil Jagielka har klivit in och styrt upp försvaret. Jagielka har dessutom hittat ett fint samarbete med nästan jämnåriga Curtis Davies (36). Mycket rutin där. Framåt händer det inte lika mycket. Derby har bara mäktat med fyra mål hittills och ingen i truppen har gjort fler än en balja. Tom Lawrence är i alla fall tillbaka från skada och han blev dessutom målskytt i den senaste omgången mot Nottingham. En spelare det gäller för hemmalaget att hålla ögonen på. I övrigt har inte gästerna speciellt många hot framåt. Det har däremot Birmingham. Jutkiewicz och Hogan trivs bra tillsammans på topp men nu är frågan om inte någon av dem får flytta på sig. Troy Deeney har nämligen värvats in och det är en spelare av hög klass. Även om han kanske aldrig blir lika bra som han var för några år sedan har strikern fortfarande väldigt mycket att ge på Championship-nivå. Vi lär få se minst ett inhopp från Deeney här. En annan intressant pjäs är Tahith Chong som har lånats in från Manchester United. Yttern med det väldiga hårsvallet är snabb och teknisk och duktig på att få in bollen i straffområdet. Dessutom är den gamla Arsenal-produkten Chuks Aneke en intressant lirare som i fjol stänkte dit 15 mål för Charlton i League One. Det lär bli åka av för pensionärerna i Derbys backlinje. Birmingham har inte vunnit någon av sina två hemmamatcher hittills, men då har de ställts mot både Stoke och Bournemouth. Detta är en betydligt enklare uppgift och jag tror att Lee Bowyers mannar tar tag i taktpinnen redan från start. Nu tar det roliga slut för Derby. Ettan spikas på St. Andrew’s. Missar matchen Krystian Bielik, Derby (oklart)

Festy Ebosele, Derby (oklart)

Colin Kazim-Richards, Derby (oklart)

Jason Knight, Derby (oklart) Osäker till spel Dion Sanderson, Birmingham (oklart)

Neil Etheridge, Birmingham (oklart)

Höjdaren! - 2. Lorient - Lille Fördel Lille Lille tog mycket oväntat hem Ligue 1 i fjol. Det blir såklart ganska svårt att upprepa den succén när ett annat lag i Frankrike har värvat Messi, Donnarumma och Ramos, men visst ska Lille vara med och slåss om en Europaplats. De tre första omgångarna gav ingen seger, men innan uppehållet slogs Montpellier tillbaka med 2-1. Viktigt för Les Dogues att få igång säsongen. Yilmaz startade då bredvid David på topp och den sistnämnda blev målskytt. Den duon har varit iväg med sina respektive landslag under uppehållet och det har även Yazici, som också blev målskytt mot Montpellier, varit. Det återstår att se hur fräscha ben de spelarna har, men Lilles trupp är bred och en lirare som Jonathan Ikoné kan kliva in utan att laget försämras märkbart. Lorient var två poäng från att behöva kvala sig kvar i det franska finrummet i fjol och är ett lag för den undre halvan igen. Starten har dock varit fullt godkänd med fem inspelade poäng på fyra omgångar och den enda hemmamatchen så långt har slutat med tre poäng mot storlaget Monaco. Terem Moffi blev målskytt från straffpunkten då och han har varit iväg med det nigerianska landslaget under uppehållet. Det bör finnas en del sega ben där också. Det ska sägas att segermatchen mot Monaco var Lorient stundtals fullständigt utspelade och med lite mer skärpa hade gästerna avgått med segern den gången. Paul Nardi var magnifik mellan stolparna då och han kommer få att göra här också. I övrigt är det inte många spelare som sticker ut och en som gör det, rutinerade Jeremy Morel med förflutet i Marseille och Lyon, är skadad. I fjol flöt allting på för Lille och då vann de borta mot Lorient med 4-1 medan hemmamötet slutade 4-0. Det är den skillnaden som egentligen finns mellan trupperna även denna säsong. Kommer besökarna upp i nivå ska de ses med bra chans att lösa tre poäng. Tvåan är en given utgång, men på större system kan krysset plockas med då Lorient trots allt var riktigt starka hemma förra året. Missar matchen Jeremy Morel, Lorient (lårskada)

Stéphane Diarra, Lorient (lårskada)

Loris Mouyokolo, Lorient (vristskada)

Renato Sanches, Lille (knäskada)