"Två katastrofala insatser - nu väntar nyckelmöte"

Spiken! - 1. Liverpool - Napoli

Liverpools segertåg fortsätter

Ingenting verkar kunna rubba Liverpool denna säsong. I helgen stod de återigen för en ganska undermålig insats rent spelmässigt, men lyckades ändå hitta vinsten mot Crystal Palace efter ett sent avgörande. Ett bra lag har tur, men när det händer gång på gång så känns det som att det mer är en produkt av en otrolig vinnarmentalitet som Klopp fått in i gruppen.

På hemmaplan har det oftast varit betydligt enklare tillställningar för The Reds och hittills under hösten har de gått segrande ur varenda kamp på Anfield. Enda lilla undantaget var “juniorlagets” 5-5-match mot Arsenal i Ligacupen och där vann Liverpool på straffar. Det var faktiskt gott och väl över ett år sedan som laget från Merseyside förlorade en match i någon tävling på hemmaplan.

Truppläget ser återigen strålande ut med egentligen Matip som enda frågetecken. Salah har känt av en skada men satt trots allt på bänken mot Palace. Han ska vara redo här. Det bör även Joe Gomez vara som mycket väl kan ersätta Dejan Lovren bredvid självskrivna Virgil van Dijk. Världsklass på varje position, hur ska Napoli lyckas stå emot det?

Enkelt svarat så kan inte italienarna det. Visserligen har de ljusblå besegrat de regerande Europamästarna två gånger på lite drygt ett år. Både vinsterna har dock kommit hemma i Neapel och nu är formen för de ljusblå urusel. Fem raka utan vinst i ligan och 1-1 hemma mot RB Salzburg i senaste Europamatchen är inga starka siffror.

I fjolårets möte på Anfield vann Liverpool med 1-0 och där hade Milik en jättechans till kvittering i slutet av matchen. Det bör dock nämnas att britterna var tämligen överlägsna då. Med Mané, Salah, Firmino och Oxlade-Chamberlain alla redo i offensiv riktning kommer det bli att åka av, precis som vanligt. Det lär inte gästerna klara av att hantera utan istället får de rikta in sig på andraplatsen i gruppen. Ettan spikas.

Missar matchen

Kevin Malcuit, Napoli (knäskada)

Osäker till spel

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

Xherdan Shaqiri, Liverpool (vadskada)

Faouzi Ghoulam, Napoli (lårskada)

Arkadiusz Milik, Napoli (knäskada)

Höjdaren! - 2. Barcelona - Borussia Dortmund

Supermatch på Camp Nou

Ettan och tvåan i Grupp F ska mötas i Katalonien och det är minst sagt viktiga poäng på spel. Inte speciellt långt bakom jagar nämligen Inter som under onsdagen tar sig an Slavia Prag. Allra högst upp ligger för tillfället Barcelona med åtta pinnar. Spelmässigt har de dock fortfarande enormt svårt att prestera under kraftigt ifrågasatta Valverde.

Ett problem som de blåröda har haft är ytterbackspositionerna. Jordi Alba har mestadels varit skadad under hösten och saknas återigen. Det gör även Semedo. Wagué och Firpo la beslag på de positionerna i helgens ligamatch mot Leganés, som Barca för övrigt vann mycket knappt. Målen gjordes då av Vidal och Suárez.

Annars handlar såklart det mesta om en viss Lionel Messi som hamnar allt längre ner i banan. Oftast är det hans känsliga vänsterfot som ska stå för den avgörande assisten. Att argentinaren dessutom har ett målsnitt på frisparkar som de flesta har på straffar skadar såklart inte. Känslan är dock allt som oftast att han måste göra väldigt mycket på egen hand om spanjorerna ska segra.

Borussia Dortmund kommer närmast från två katastrofala insatser. 0-4 mot rivalerna Bayern München var inte vad de gulsvarta hade hoppats på och i helgen kom nästa bakslag. Hemma mot urusla bottenlaget Paderborn låg faktiskt BvB under med 0-3 i paus. De lyckades till sist hämta in till 3-3 efter att Marco Reus satt dit sista baljan på övertid. Det krävs dock bättring om det ska bli poäng här.

När lagen möttes på Signal Iduna Park tidigare under hösten var det tyskarna som drev matchen och Barcelonas tysk, Ter Stegen, var matchens spelare då. Det visade på den potential som finns hos gästerna med namn som Brandt, Hazard och Sancho. På Camp Nou ska givetvis hemmalaget gälla som favoriter, men helt säkra ska de inte känna sig. Gardera tidigt.

Missar matchen

Gerard Piqué, Barcelona (avstängd)

Jordi Alba, Barcelona (knäseneskada)

Nélson Semedo, Barcelona (vadskada)

Thomas Delaney, Borussia Dortmund (vristskada)

Osäker till spel

Clement Lenglet, Barcelona (vadskada)

Paco Alcácer, Borussia Dortmund (knäskada)