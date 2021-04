"Uniteds positiva hemmasvit - favoriter i toppmötet"

Höjdaren! - 1. Manchester United - Roma Fördel United Manchester United har haft en ganska svår väg till denna semifinal. I slutspelet har de slagit ut Real Sociedad, Milan och Granada. På de sex matcherna mot dessa tre starka lag har Solskjaers mannar faktiskt bara släppt in ett enda mål. Maguire och Lindelöf har varit stabila längst bak och de får god hjälp av den defensiva skölden McTominay och Fred. Det är en i grunden defensiv uppställning United brukar ställa upp med, vilket stundtals hämmar det offensiva spelet. Något vi såg prov på i helgens 0-0-match mot Leeds. McTominay och Fred är två slitvargar, men de har svårt att lösa vettiga uppspel. Istället hänger mycket på att Fernandes, Rashford, Greenwood och Pogba har en bra dag och kan göra något på egen hand. Något de oftast lyckas med. Roma har bara plockat en poäng på sina tre senaste ligamatcher i Italien och kan glömma en Champions League-plats. Enda chansen att spela i mästarturneringen är med andra ord att vinna Europa League. Då krävs det att Vargarna gör en lika fokuserad insats som de stod för i dubbelmötet mot Ajax där Roma tog sig vidare med totalt 3-2. Försvarsmässigt var italienarna bra då, men det ska sägas att det var ett dubbelmöte där Ajax dominerade spelet ganska kraftigt och också hade flest och bäst målchanser. Så mycket lägen går det inte att ge United om detta ska sluta lyckligt. Gianluca Mancini är avstängd, men Chris Smalling är tillbaka från skada lagom till mötet mot sin gamla klubb. Räkna med att den engelska mittbacken kommer vara väldigt motiverad när han kommer tillbaka till Old Trafford. Offensivt står gästernas kanske största hopp till en annan gammal United-spelare, nämligen Henrikh Mkhitaryan. I sina bästa stunder är det en sevärd spelare. Längst fram är det oftast Borja Mayoral som fått chansen under våren, men där finns också Edin Dzeko att tillgå. Manchester United har inte förlorat en enda match på Old Trafford på över tre månader och ettan är en given utgång. På större system är det dock inte fel att plocka med ett kryss om plånboken tillåter. Missar matchen Anthony Martial, Manchester United (knäskada)

Gianluca Mancini, Roma (avstängd)

Riccardo Calafiori, Roma (muskelskada)

Pedro, Roma (knäseneskada)

Nicolò Zaniolo, Roma (knäskada) Osäker till spel Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Chansspiken! - 2. Villarreal - Arsenal Arsenal visar klassen Arsenal har haft ett par turbulenta veckor med usla insatser mot Fulham och Everton samt enorma protester mot ägarna Kroenke. Amerikanerna har aldrig varit speciellt populära i Arsenal-kretsar men det hela kulminerade när The Gunners var ett av lagen som försökte starta den bespottade Superligan. Sedan dess har den svenske Spotify-grundaren Daniel Ek gått ut med att han gärna köper klubben. Fortsättning följer i den såpoperan. På planen har Arsenal bara tagit en poäng på sina två senaste matcher mot Fulham och Everton. Alexandre Lacazette har varit skadad och är tveksam till spel nu också. Mot Everton fick Nketiah starta på topp, men så lär knappast bli fallet nu. Aubameyang är tillbaka i träning efter sin malaria-sjukdom och kan ta plats längst fram med Saka, Smith-Rowe och Ödegaard bakom sig. En riktigt bra uppställning som kommer skapa sina chanser. Startar Auba på bänken kan Martinelli eller Pépé ta den platsen. Speediga spelare hela bunten. Villarreal leds som bekant av Europa League-kungen Unai Emery som fick sparken från Arsenal för ett och ett halvt år sedan. Nu ställs han mot sin ersättare Mikel Arteta och vi kan nog räkna med att detta är en match som Emery oerhört gärna vill vinna. Närmast kommer han och hans Villarreal från en 1-2-förlust mot Barcelona. Där var de gulklädda ändå bra, speciellt med tanke på att de spelade den sista halvtimmen med en man mindre. I Europa League har Villarreal däremot inte riktigt satts på prov. I slutspelet har de slagit ut Dynamo Kiev, Dinamo Zagreb och RB Salzburg. En betydligt enklare väg än Arsenals Benfica, Olympiakos och Slavia Prag. På topp hittas Alcácer och Moreno som är två ruggigt skickliga målskyttar medan kvicksilvret Chukwueze återfinns på högerkanten. Han får garanterat order om att utnyttja Granit Xhakas tröghet om Arteta återigen väljer schweizaren som vänsterback. Det ska dock sägas att Kieran Tierney är på väg att göra en sensationellt tidig comeback efter sin skada. Detta är i grunden två hyfsat jämna lag, men jag tycker ändå Arsenal ska hållas något högre. Thomas Partey är en bättre mittfältare än både Parejo och Capoue och bör kunna styra spelet. När Arsenal inte är piskade till att föra matchen på samma sätt som hemma mot Everton och Fulham kan de istället ligga lite lägre och kontra på kvicka spelare som Saka och Aubameyang. Det bör passa gästerna ganska bra. Matchen blir relativt jämnstreckad och då gillar jag att ta ställning. Tvåan är en riktigt häftig chansspik. Missar matchen Vicente Iborra, Villarreal (knäskada)

David Luiz, Arsenal (knäskada) Osäker till spel Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal (malaria)

Kieran Tierney, Arsenal (knäskada)

Alexandre Lacazette, Arsenal (knäseneskada)