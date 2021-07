"Upplagt för kamp - Europaplats står på spel"

Höjdaren! - 3. Sligo Rovers - FH Hafnarfjördur Upplagt för kamp på The Showgrounds Sligo Rovers var 23 poäng efter mästarna Shamrock Rovers i fjolårets Premier Division, men det räckte ändå till en fjärdeplats och kvalspel mot Europa Conference League för The Bit O’Red. Inför den innevarande säsongen valde Sligo att satsa rejält för att förankra sig i toppstriden och än så länge är värdarna onekligen med i kampen om ligatiteln då de toppar tabellen tillsammans med två andra lag. Mitt i den rafflande ligastriden ska irländarna också försöka ta sig ut i Europa. Det första steget mot resande över kontinenten under hösten var dock ett i fel riktning när Sligo Rovers gick på pumpen på Island. FH Hafnarfjördur drog det längsta strået via sin 1-0-viktoria, men islänningarna kommer att behöva komma upp i likvärdig nivå för att försvara ledningen på den gröna ön. Formen i Úrvalsdeild är inte på topp då Hafnarfjördur inte vunnit sedan mitten på maj, något Sligo säkerligen slickar sig i mungiporna över. Samtidigt som irländarna planerar att ösa på framåt får de med det sagt passa sig åt andra hållet. Islänningarna har spets i duon Hlynsson/Lennon som båda vet vart målet är beläget. Tillåts nämnda herrar få för stora ytor kan det lätt rassla i värdarnas kasse. Vad gäller truppläget hos Sligo får de klara sig utan Greg Bolger. Mittfältaren såg rött på vulkanön och att Bolger dyker upp i varningsprotokollet är ingen nyhet då han är en heltidsprenumerant på ostskivor. Jag är ändå inte orolig över att Sligo ska kunna prestera bra fotboll även utan sin flåbuse på mitten. Väl medveten om att irländarna är svåra att tas med på egen mark kan jag inte undgå att FH Hafnarfjördur besitter offensiva kvaliteter som mycket väl kan komma att visa sig på The Showgrounds. Därför gör jag det lätt för mig redan i inledningen genom att rulla ut heltäckningsmattan. Missar matchen Greg Bolger, Sligo Rovers (avstängd)

Favoriten! - 7. Slask Wroclaw - Paide Linnameeskond Slask är deras egen största fiende Tack vare fjärdeplatsen i föregående års upplaga av Ekstraklasa kvalificerade sig Slask Wroclaw för kvalspel mot Europa Conference League. Spanjoren Erik Expósito var högst bidragande till succén med sina nio strutar, men anfallaren fanns inte med när polackerna åkte till Estland och knäppte Paide Linnameeskond på näsan med 2-1. På Paide Linnastaadion, som rymmer 268 sittplatser, var det spel mot ett mål och att Slask lyckades fumla in en boll i eget nät berodde snarare på oskärpa än att estländarna sydde ihop ett kvalitativt anfall. När Paide Linnameeskond nu tvingas gå framåt i Wroclaw ser jag snarare en överkörning av högre makters nåde än att gästerna lyckas göra match av dubbelmötet. Polackerna är ljusår bättre på samtliga positioner och kanske kan vi få se Maks Boruc i värdarnas kasse. Boruc seniordebuterade som 15-åring för IFK Värnamo och spås en ljus framtid mellan stolparna. Det är dock inte på Militärernas defensiv som fokus kommer ligga denna afton. Från minut ett väntas en offensiv anstormning och som tidigare nämnts har jag svårt att se detta sluta i annat än en storseger för polackernas del. Paide slutade långt efter FC Flora Tallinn i fjolårets ligaspel och även om gästerna har rutin i form av Liverpools gamla mittback Ragnar Klavan kan inte 35-åringen på egen hand stå emot Slasks anfall. Grabbarna från Wroclaw hörde till de mer jämna herrskapen i Ekstraklasa och även om det finns viss risk för underskattning denna afton är jag övertygad om att de grönklädda kommer i tillräckligt bra nivå för att plocka hem detta utan större bekymmer. Avancemang och gruppspel i Europa Conference League kan trots allt ge ett välbehövligt tillskott i klubbens kassa. Såväl streck som odds antyder om en klar seger för värdföreningen och jag är inget annat än benägen att hålla med. Ettan kräver egentligen inga garderingar men i hopp om att stjärnorna står rätt plockar jag med det monumentala rensarkrysset på större system och håller tummarna.