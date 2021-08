"Västkustderbyt - Blåvitt drar det längsta strået"

Målfesten! - 1. West Ham - Leicester

Målrikt i huvudstaden

West Ham ställdes mot Newcastle i premiären och efter att ha legat under med både 0-1 och 1-2 slutade det hela till slut 4-2 till The Hammers. Antonio och Benrahma visade att deras framgångsrika samspel under försäsongen inte var en engångsföreteelse då duon gång efter annan skapade oreda i Skatornas försvar. Den sistnämnda nådde aldrig upp till sin fulla potential i fjol, men lyckas han fortsätta på inslagen väg ska West Ham inte behöva lida alltför mycket av att Jesse Lingard ser ut att bli svår att lösa från Manchester United. Cresswell, Soucek och Bowen är andra lirare som kan bidra med både mål och assist i offensiv riktning och en av de absoluta styrkorna i David Moyes lagbygge är att de kan göra mål på flera olika sätt. Leicester kan således inte slappna av för ett ögonblick på London Stadium.

Rävarna var liksom West Ham segerrusiga efter sin premiär då Wolverhampton besegrades med 1-0. Matchbilden som sådan motsvarade med det sagt allt annat än en målsnål historia. Varken Leicester eller Wolves saknade chanser och på samma vis lär det fortsätta här, inte minst då gästerna har stora problem i de bakre leden. Evans, Fofana, Justin och Bertrand väntas få följa kampen från läktaren och det är inga dussinspelare. Föregående säsongs motsvarande möte torskade Brendan Rodgers och company med 2-3 och faktum är att inte mindre än fem raka inbördes möten innehållit tre eller fler mål. Jag har svårt att se något annat än att Leicester kommer till London för att plocka tre poäng och den offensiva fotbollen som Rodgers förespråkar har Moyes inget emot att tampas med.

I vad som ser ut att bli en sunt streckad kamp inleder jag med ettan och på större system sällskapas densamma av tvåan. En klassisk gubbe (etta-tvåa) helt enkelt!

Missar matchen

Arthur Masuaku, West Ham (knäskada)

Ryan Bertrand, Leicester (sjukdom)

Jonny Evans, Leicester (ankelskada)

James Justin, Leicester (knäskada)

Wesley Fofana, Leicester (fotskada)

Nampalys Mendy, Leicester (ljumskskada)

Västkustderbyt! - 4. IFK Göteborg - Varberg

Blåvitt drar det längsta strået

IFK Göteborgs blott fjärde seger för säsongen kom senast i rivalmötet mot Malmö FF och med tanke på matchbilden lär trepoängaren ha betytt enormt mycket för Änglarna. Blåvitt var rejält tillbakatryckta under majoriteten av striden, men efter ett snyggt avslut av Marcus Berg och ett lika snyggt självmål av Eric Larsson såg Stahre och company ändå ut att åka hem med en pinne. I matchens absoluta slutskede fick dock Kamraterna en straff sedan Peter Gwargis gått in klumpigt mot Berg och när Tobias Sana skickade straffen i mål utbrast en glädje det nästan gick att ta på. Höga på ångorna från triumfen ska värdarna försöka ta retroaktiv revansch på måndagens opponenter. Blåvitt torskade mot Varberg för en dryg månad sedan med 0-2 efter en hädisk insats, men här tror jag på andra bullar.

Varberg är faktiskt obesegrade i deras fem senaste, men med bara två segrar under samma period är det negativa kvalstrecket fortfarande oroväckande nära. Bara en seger på resande fot, mot ett uselt Östersund, är heller inte siffror som skrämmer slag på IFK Göteborg inför detta västkustderby. Joakim Perssons lag gör det allt som oftast bra efter deras förutsättningar, men lyckas värdarna hålla koll på formstarke Matthews samtidigt som de inte slappnar av på defensiva fasta situationer har Varberg inte mycket att komma med i offensiv riktning. Bakåt har det mot slutet sett stabilt ut hos de grönsvarta, men då mycket tyder på att Marcus Berg lär komma till spel trots smällen mot Malmö kommer backlinjen att få fullt sjå med att hantera honom och Sigthorsson i kedjan.

Jag blir inte förvånad om någon ur duon avgör detta möte och även om värdet på ettan inte ser ut att bli det bästa låter jag den likväl stå på egna ben.

Missar matchen

Simon Thern, IFK Göteborg (lårskada)

Patrik Karlsson-Lagemyr, IFK Göteborg (rehab)

Gideon Mensah, Varberg (avstängd)

Alexander Johansson, Varberg (oklart)

Osäker till spel

Marcus Berg, IFK Göteborg (bröstskada)

Jon Birkfeldt, Varberg (oklart)