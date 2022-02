"Viktig seger - Inter sätter press på Milan"

Under fredagen åker vi runt halva Europa för att jaga åtta rätt. Åtta olika länder ska besökas och det är matcher från högstadivisioner över hela linjen. En del favoriter blir ruggigt högt streckade och kan vi fälla en eller ett par av dessa kan det mycket väl bli rejäl utdelning. Analysen är klar, nu åker vi!

Överstreckningen! - 1. Southampton - Norwich

Skrällchans på St. Mary’s

Southampton mår väldigt bra för tillfället. Endast en förlust på de elva senaste i alla tävlingar är starkt jobbat och på hemmaplan har endast en ligamatch slutat med förlust på hela säsongen. Däremot ska vi ha med oss att hela sju av tolv fajter på St. Mary’s har slutat med delad pott. Förra helgen plockades dock tre säkra poäng när Everton kom på besök. En match där The Saints vann xG med 2,73 - 0,20.

Det är inte ofta man har så lågt som 0,20 i xGA och försvarsspelet kuggar i. Bednarek och Salisu fungerar bra tillsammans och de får god hjälp av de hårt arbetande mittfältarna Ward-Prowse och Romeu. Framåt har Broja varit en sensation och han får troligen sällskap av Adams även om både Shane Long och Adam Armstrong är vettiga anfallsalternativ. Ett starkt lag, men de ska inte överskattas. Southampton har trots allt bara vunnit sju av säsongens 25 ligamatcher.

Norwich kommer från två raka förluster men det är inte speciellt mycket att säga om då de har stött på Liverpool och Manchester City under den perioden. Innan dess var Kanariefåglarna på gång med fyra raka utan förlust i alla tävlingar där lag som Wolverhampton och Everton besegrades. Det visar ändå på att det finns kvalité i detta gröngula gäng och får de allt att stämma kan de ge Southampton en rejäl match.

En del tunga avbräck finns att rapportera. Adam Idah, som hade hittat ett så fint samarbete med Teemu Pukki, är borta resten av säsongen med en knäskada och målvakten Tim Krul är ett osäkert kort. Angus Gunn är dock en vettig ersättare mellan stolparna och Pukki kan få uppbackning av Sargent och Rashica. Mittfältet ser helt okej ut med Normann, McLean och Gilmour.

Med tanke på den fina form Southampton befinner sig i är det inget snack om att det är hemmalaget som har störst chans att vinna denna match. Men ettan ser ut att streckas någonstans kring 75-80 procent och det är för högt för min smak. Norwich vann trots allt höstens möte på Carrow Road med 2-1 och måste få utrymme i systemet. Jag plockar med alla tecken och håller en extra tumme för skrällen.

Missar matchen

Lyanco, Southampton (knäseneskada)

Adam Idah, Norwich (knäskada)

Osäker till spel

Romain Perraud, Southampton (corona)

Alex McCarthy, Southampton (knäseneskada)

Nathan Tella, Southampton (ljumskskada)

Jakob Sörensen, Norwich (knäskada)

Tim Krul, Norwich (axelskada)

Lukas Rupp, Norwich (knäseneskada)

Andrew Omobamidele, Norwich (ryggskada)

Spiken! - 2. Genoa - Inter

Två lag i poängbehov möts på Luigi Ferraris

Inter har helt tappat farten de senaste veckorna. En poäng på de tre senaste ligamatcherna och 0-2 hemma mot Liverpool i Champions League är oroväckande. Trots det skiljer det bara två pinnar upp till serieledarna Milan i Serie A och då ska vi ha med oss att Inter har en match mindre spelad. Det regerande italienska mästarna har med andra ord fortfarande allt i sina egna händer.

Här har Inzaghi inga större problem i sin trupp och vi bör därför få se Martínez och Dzeko på topp med trion Barella, Brozovic och Calhanoglu på mittfältet. Det är en urstark uppställning och med Dumfries och Perisic på kanterna kommer det hot även därifrån. I backlinjen är De Vrij och Skriniar stabila pjäser som ska kunna hantera Genoas offensiv medan Handanovic tar plats mellan stolparna.

Genoa ligger riktigt pyrt till i botten av Serie A och har sex poäng upp till säker mark. Fyra raka kryss visar att de åtminstone är på rätt väg, men det behövs trepoängare. Det ska också sägas att spelprogrammet inte direkt varit mördande mot slutet. De två senaste kryssen togs mot Venezia och Salernitana. Det kommer bli betydligt tuffare när stora, starka Inter kommer på besök.

Målskyttet har varit ett stort problem för Genoa under hela säsongen och för att råda bot på den saken har Albert Gudmundsson plockats in från AZ Alkmaar. Islänningen har dock bara lyckats pricka in fyra baljor i öppna Eredivisie på 19 matcher denna säsong så det är ingen frälsare. Destro är en skicklig spelare, men han är för ensam med att leverera. Lagets näst bästa målskytt, Criscito, är skadad.

Inter krossade Genoa med 4-0 i höstas och brukar ha väldigt lätt för just detta lag. De sju senaste inbördes möten har gett sju segrar för de blåsvarta från Milano med en sammanlagd målskillnad på galna 25-0. Jag tror det blir samma visa nu. Genoa gör inga mål och Inter vinner hur komfortabelt som helst. Tvåan streckas högt, men det finns bättre skrällchanser på annat håll. Tvåan singlas!

Missar matchen

Domenico Criscito, Genoa (muskelskada)

Osäker till spel

Mattia Bani, Genoa (knäseneskada)

Robin Gosens, Inter (knäseneskada)

Joaquín Correa, Inter (knäseneskada)

Matías Vecino, Inter (oklart)