Viktiga Europaplats poäng står på spel

Derbyt! - 1. West Bromwich - Birmingham

Rivalmöte på The Hawthorns

Först ut är ett derby i Englands näst största stad Birmingham. Det är två lag som numer hör hemma i olika delar av tabellen men som båda verkligen behöver poäng. Fina förutsättningar för en kväll utöver det vanliga således.

Gästerna, Birmingham FC, var under en period i allra högsta grad med i kampen om en playoff-plats upp till Premier League. De blåklädda har dock förlorat fyra raka matcher och inte gjort ett enda mål på dessa. Det gör att det nu är betydligt närmare nedflyttning än playoff. Rotherham under strecket är bara fem poäng bort.

Bortalagets trupp är dock i grunden vass, inte minst offensivt trots måltorkan på senare tid. Kerim Mrabti, Jota, Che Adams och Lukas Jutkiewicz är skickliga spelare och det bör bara vara en tidsfråga innan målen återigen ramlar in. Truppen är helt enkelt för bra för att åka ur.

WBA tog två starka segrar mot Swansea och Brentford innan uppehållet och befäste därmed sin fjärdeplats i tabellen. Med sju poäng upp till andraplacerade Sheffield United och tio pinnar ner till Preston på sjundeplats lär det bli playoff för The Baggies. Motivationen hade i en vanlig match därmed varit högre hos gästerna, men i ett derby står det som bekant mycket mer än bara poäng på spel.

Hos värdarna har det mesta under säsongen i offensiv väg haft med Gayle och Rodriguez att göra. De har sammanlagt tryckt in 34 bollar under säsongen och är väldigt svårstoppade. Dock har duon bara gjort ett mål tillsammans på de sex senaste omgångarna. Måltorkan kan mycket väl varit en anledning att Darren Moore fick sparken trots fjärdeplatsen i tabellen.

När lagen möttes på St. Andrew’s i höstas var det en väldigt jämn tillställning som slutade 1-1. Birmingham missade faktiskt straff i den matchen. Det kommer bli tätt och tufft återigen. Då är streckningen här helt skev. Det borde vara knapp, knapp fördel West Bromwich men istället står de gott och väl över 70 procent. Helt bisarrt givetvis. Visst har Birmingham fyra raka fajter utan nätkänning men när det lossnar kommer Blånäsorna vända upp i tabellen igen. Plocka med alla tecken här omgående där framförallt tvåan ser riktigt mysig ut!

Missar matchen

Maxime Colin, Birmingham (knäseneskada)

Osäker till spel

Oluwatosin Adarabioyo, West Bromwich (knäseneskada)

Kieran Gibbs, West Bromwich (höftskada)

Höjdaren! - 2. Hoffenheim - Bayer Leverkusen

Hoffenheim tappar mark i kampen om Europa

Hoffenheim har under ledning av Julian Nagelsmann stått för en hel del väldigt fina insatser under säsongen. Bland annat var tyskarna bra med i sin Champions League-grupp, även om det till sist blev en fjärdeplats där bakom City, Lyon och Shakhtar Donetsk. Chansen att det ska bli spel i Champions League nästa säsong är dock liten.

Efter 26 spelade omgångar är det nio pinnar upp till Borussia Mönchengladbach på fjärdeplatsen och det är flera lag mellan Hoffenheim och Mönchengladbach. En plats i nästa säsongs Europa League känns mer rimlig men då har inte värdarna råd att tappa speciellt många fler poäng. Här har de dock problem.

Nico Schulz var stor tysk hjälte i veckan då vänsterspringaren avgjorde supermötet mot Holland i EM-kvalet sent i den matchen. Med högerfoten dessutom, en fot Schulz vanligtvis gör allt för att slippa använda. Han är dock avstängd här. Dessutom är den offensiva trion Nelson, Kramaric och Szalai alla småskadade och tveksamma till spel.

Demirbay, Grillitsch, Belfodil och Joelinton lär dock alla starta och det är en skicklig kvartett. Bakåt ser det tunnare ut. Hoffenheim är ett frejdigt lag som prioriterar offensiven och det syns på målskillnaden. 50-38 innebär att de varit inblandade i 88 mål på 26 matcher. Det är tredje flest av alla lag efter Bayern München och Borussia Dortmund. Svängdörrarna där bak kan mycket väl utnyttjas av fredagens motståndare.

Bayer Leverkusen har 47-40 i målskillnad och är alltså seriens fjärde målgladaste lag. Räkna således med ett målfyrverkeri här. Innan uppehållet förlorade Bayer Leverkusen mot Werder Bremen med 1-3 och tappade därmed ner till en sjätteplats i tabellen. Det finns dock otroligt mycket kvalité hos gästerna, inte minst offensivt. Kai Havertz och Julian Brandt var båda med i den tyska landslagstruppen under uppehållet. Dessutom finns skickliga lirare som Leon Bailey och Karim Bellarabi tillgängliga.

Bakåt styr unga Jonathan Tah, som även han var med i den tyska landslagstruppen, tillsammans med Dragovic. Gästerna får klara sig utan ytterbacken Wendell men ska ses med fina chanser att hämta hem tre poäng ändå. Utgå från tvåan!

Missar matchen

Nico Schulz, Hoffenheim (avstängning)

Wendell, Bayer Leverkusen (avstängning)

Osäker till spel

Reiss Nelson, Hoffenheim (lårskada)

Adam Szalai, Hoffenheim (magproblem)

Andrej Kramaric, Hoffenheim (knäskada)

Lukas Rupp, Hoffenheim (knäskada)

Lars Bender, Bayer Leverkusen (förkylning)