Allsvenska kontraktet står på spel

Bottenmötet - 1. Huddersfield - Fulham

Hudds tar första segern?

Det är ett minst sagt viktigt möte från de nedre regionerna av tabellen som väntar på John Smith’s Stadium under måndagskvällen. Efter Newcastles seger är jumbon Huddersfield nu ensamma om att inte ha vunnit i årets Premier League. Fin chans till förändring ska dock finnas när ett formsvagt Fulham kommer på besök till West Yorkshire.

Gästerna från London har inte alls levt upp till förväntningarna så här långt. Slavisa Jokanovic har ett starkt lag till förfogande där över en miljard kronor lades på spelarövergångar under sommaren. Den serbiska tränaren har dock inte fått ihop det och bör hänga löst.

Fulhams stora problem har varit försvarsspelet. Det är överlägset sämst i Premier League hittills med 28 insläppta på tio matcher. Flera olika backlinje-konstellationer har testats men ingen stabil sådan har hittats. Istället har bristen på kontinuitet lyst igenom bland spelarna som agerat ytterst osäkert och klumpigt i flera situationer.

Huddersfield har till skillnad från The Cottagers sina stora brister offensivt. 0,4 mål framåt i snitt per match är knappast ett facit som sätter skräck på motståndarna. Positivt är dock att The Terriers kommit till betydligt fler lägen de senaste matcherna.

Mot ett ihåligt Fulham bör det kunna ge betydligt bättre utdelning. Generellt förlorar ett läckande försvar mot ett bristande anfall. Jag håller värdarna som favoriter här och tror de mycket väl kan ta sin första triumf för säsongen. Ettan erbjuder fint värde och blir min utgång. Gardera med krysset om pengarna räcker till.

Missar matchen

Joe Bryan, Fulham (lårskada)

Osäker till spel

Daniel Williams, Huddersfield (knäskada)

Terence Kongolo, Huddersfield (lårskada)

Tom Smith, Huddersfield (ljumskskada)

Calum Chambers, Fulham (vristskada)

Neeskens Kebano, Fulham (vristskada)

Skrällen? - 3. Elfsborg - Brommapojkarna

BP tar livsviktiga poäng i Borås?

Med två omgångar kvar i Allsvenskans har det mesta utkristalliserat sig i bottenstriden. Trelleborg kommer få lämna det svenska finrummet och 13 lag har redan säkrat kontraktet. Den återstående spänningen står mellan Dalkurd och Brommapojkarna där ett lag kommer trilla rakt ner och ett kommer lösa kval.

Inför måndagens möten är det fördel Dalkurd som har en poäng och bättre målskillnad tillgodo på BP. Båda lagen ställs inför genomförbara uppgifter där de ska ha duglig chans till poäng, Dalkurd mot Djurgården i Gävle och BP mot Elfsborg i Borås.

De rödsvarta stockholmarna gjorde det bra senast mot IFK Norrköping men föll med 0-1. Det var talangfabrikens fjärde raka förlust och den sjunde matchen i följd utan seger. Tung form när Roberth Björknesjös mannar beger sig till Knalleland således men motivationen ska vara på topp.

Den är mer tveksam hos Elfsborg som gjort en medioker säsong med deras mått mätt. Boråsarna kommer förvisso från tre raka matcher utan förlust, men prestationerna har inte varit märkvärdiga. Bottenlagen Trelleborg och Dalkurd har stått för motståndet i de två senaste matcherna, vilket renderat i totalt två poäng.

Mot Dalkurd senast (0-0) fick både Daniel Gustavsson och Rami Kaib syna sina tredje gula kort för säsongen. Det innebär att ytterspringarna är avstängda under måndagen, två tunga avbräck för Guliganerna.

BP kommer med bästa möjliga trupp till Borås Arena och ska inte räknas bort här. Även om stockholmarna inte imponerat på resande fot är det på konstgräs båda lagets bortatriumfer plockats. Avbräck för hemmalaget och motivationsfördel för gästerna innebär att detta möte ska hållas som relativt öppet. Samtliga tecken rekommenderas.

Missar matchen

Rami Kaib, Elfsborg (avstängd)

Daniel Gustavsson, Elfsborg (avstängd)

Osäker till spel

Robert Gojani, Elfsborg (oklart)