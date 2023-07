Ångestmatch - viktiga poäng står på spel för AIK

Spiken! - 1. Malmö FF - Värnamo

MFF är för bra på Stadion (till Topptipset)

Bara en inspelad poäng på de tre senaste är knappast godkänt för ett lag med ambitioner att slåss om SM-guldet. Malmö FF befinner sig i sin just nu sämsta period under Henrik Rydströms ledning, men med handen på hjärtat förtjänade “Di Blåe” att lämna nationalarenan med samtliga poäng i den senaste omgången. Pontus Jansson var bland annat en nick i stolpen från att ge skåningarna ledningen.

0-0 borta mot AIK är dock inte ett resultat att skämmas över och jag tror att det finns chans för islossning när Värnamo kommer på besök. Gästernas aggressiva press är en att se upp med, men skulle de himmelsblå lyckas spela sig ur densamma kommer fina ytor att uppstå för spelare som Nanasi, Ali och Jörgensen. Trion är väldigt skickliga i en mot en-spelet och kan på egen hand lirka upp Värnamos försvar.

Kiese Thelin är en annan offensiv pjäs värd att nämnas, men anfallaren behöver samtidigt höja sin nivå som inte varit särskild vass den senaste tiden. Lyckas han med det är dock mycket vunnet och efter vändningen från 0-1 till 3-1 i det vändande mötet på Finnvedsvallen finns en psykologisk fördel att utnyttja för de hemmahörande denna måndagsafton.

Värnamo är ett lag jag håller högt då Kim Hellbergs taktiska förmåga inte sällan ser till att gästerna kan spela jämnt med samtliga opponenter i Allsvenskan. Engvall, Thern och Wenderson är stöttepelare att luta sig mot när det blåser och det finns dessutom individuell skicklighet hos bland andra Ademi och Oscar Johansson som kan se till att MFF får problem hemma på Eleda Stadion.

Över 90 minuter ser jag dock inte hur de vitblå gästerna ska kunna stå emot favoriten. De hemmahörande har en förmåga att kunna belägra motståndarnas planhalva och efter en längre period utan trepoängare väntar jag mig ett massivt stöd från hemmapubliken denna afton. Kan MFF hämta kraft från detsamma är jag beredd att se mellan fingrarna vad gäller spelvärdet. När kupongen erbjuder gott om andra skrällägen lämnas ettan allena.

Notabla avbräck

Anders Christiansen, Malmö FF (hjärtfel)

Stefano Vecchia, Malmö FF (virus)

Anton Tinnerholm, Malmö FF (ljumskskada)

Joseph Ceesay, Malmö FF (huvudskada)

Ångestmatchen! - 2. Sirius - AIK

Viktiga poäng står på spel i Uppsala (till Topptipset)

Med sina blott 14 inspelade poäng har AIK fastnat i bottenstriden och när samtliga konkurrenter i dessa trakter vann helgens matcher är Gnaget pressade när resan går till Studenternas i Uppsala. Henning Bergs ankomst på tränarbänken har inneburit en resultatmässig boost, men rent spelmässigt tycker jag inte att de svartgula har imponerat sedan norrmannen tog över.

Gnaget har extremt svårt att ta sig till klara målchanser, något Thomas Berntsen hoppas åtgärda genom att hämta in Pittas från Cypern. Anfallaren har vräkt in mål ett par säsonger i rad för cyprioterna och med tanke på måltorkan hos spelare som Guidetti och Faraj vill det till att Pittas levererar per omgående om AIK ska slippa en ångestladdad höst. Kapacitet finns hos gästerna men jag ser inte bortasegern som given denna måndag.

Sirius är försvagade på mittfältet då Roche lämnat för den schweiziska ligan samtidigt som Stensson är avstängd, men jag tror ändå att Christer Mattiasson lyckas hitta en lösning som gör att de blåsvarta håller spelmässigt jämna steg med AIK. Vanan av konstgräs är en faktor och i bland andra Matthews, Persson och Abou Ali finns spetsegenskaper som besökarna kommer att få svårt att hantera.

Den sistnämnda har på nolltid lyckats komma rätt in i värdarnas trupp och efter den snöpliga förlusten mot Mjällby – 2-3 förtjänades inte sett till xG mot sölvesborgarna – finns retroaktiv utdelning att hämta denna veckostart. Sirius fartfyllda omställningar bör passa en långsam AIK-backlinje illa och jag blir inte alls förvånad om Nordfeldt tvingas hämta bollen ur nätet.

Med det sagt har Sirius tappat flera nivåer i sin defensiv under sommaren och är det någon gång AIK ska lyckas ta kliv i sitt spelsätt kan det mycket väl vara här. Tvåan streckas dock för hårt för att spikas och i en fight där jag har väldigt svårt att välja sida faller valet istället på att göra det enkelt från start. Alla tecken åker med redan på mindre system i en fight jag ser gå åt vilket håll som helst.

Notabla avbräck

Daniel Stensson, Sirius (avstängd)

Robin Tihi, AIK (okänt)

Osäker till spel

Aboubakar Keita, AIK (smäll)

