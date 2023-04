Ångestmöte - precis allt kan hända

Ett Topptips kommer lastat med en rejäl cargo denna tisdag. 1 miljon i extrapengar hör inte till vanligheterna men det är heller ingen ordinär kupong som ska bemästras i jakten på åtta rätt. Tre bataljer vardera från Premier League och La Liga dominerar showen innan jag hittar en vettig spik i League One. Kvällens huvudnummer blir Lancashire-derbyt på Ewood Park mellan Blackburn och Burnley!

Skrällen! - 1. Aston Villa - Fulham

Jag litar inte på Villa

Det fanns en hel del kritiker som ställde sig frågande till valet av Unai Emery som efterträdare till Steven Gerrard. Ledningen i Aston Villa har dock träffat helt rätt tillsammans med spanjoren som snabbt renoverat de rödblå från en dyster tillvaro på den undre halvan till ett herrskap med ambition att nå Europaplatser. Ollie Watkins har lett styrkorna med ett sylvasst målskytte men mot anfallarens gamla lag, Brentford, var värdarna illa ute.

Brentfords målchanser var klart vassare än Villas – Schade brände bland annat öppet mål – och Birmingham-klubben ska vara nöjda över att de lämnade Gtech Community Stadium med en poäng. Emiliano Martínez klarade bara av att genomföra den första halvleken på grund av en tveksam måltid innan matchstart och Robin Olsens inhopp i den andra halvleken andades inte direkt stabilitet.

Skulle argentinaren missa denna tillställning anser jag att Villa är försvagade i de bakre leden. Nämnas bör även att Kamara och Bailey finns på frånvarolistan, två spelare som normalt ser till att slagstyrkan är optimal hos de hemmahörande. Watkins och Ramsey får således dra ett, i mitt tycke, för stort offensivt lass på sina axlar. Det blev uppenbart mot Brentford och jag lutar åt att samma visa kan utspela sig mot Fulham.

The Cottagers hade i höstas marginalerna på sin sida, men under våren har Fru Fortuna släppt Marco Silvas hand. Som en frukt av detta har Londonlaget fallit in i en transportsträcka fram till säsongens slut. Med det sagt anser jag samtidigt att de vitsvarta inte lagt sig ner för att dö. Snarare tvärtom. Derbytorsken mot West Ham (0-1) motsvarade inte matchbilden men med två raka segrar därefter har Fulham sett till att bygga självförtroende inför avslutningen.

Mitrovic är givetvis ett avbräck längst fram men i lirare som Wilson och Pereira finns frenesi som mycket väl kan luckra upp Aston Villas bakre led. Gästerna är inte blyga för att sätta intensiv press på sina opponenter och jag hoppas att det kan bära frukt mot ett Aston Villa som inte alltid ser självklara ut i sin speluppbyggnad. När ettan streckas utom reson är det dags att rycka i handbromsen. Alla tecken och skrälljobb blir min rek.

Missar matchen

Matty Cash, Aston Villa (vadskada)

Philippe Coutinho, Aston Villa (knäseneskada)

Boubacar Kamara, Aston Villa (ankelskada)

Leon Bailey, Aston Villa (knäseneskada)

Aleksandar Mitrovic, Fulham (avstängd)

Osäker till spel

Emiliano Martínez, Aston Villa (sjukdom)

Ångestmötet! - 2. Leeds - Leicester

Precis allt kan hända på Elland Road

Det blåser upp till ett väldigt ångestladdat bottenmöte på Elland Road denna tisdagsafton. Två aktörer som relativt nyligen genomgått förändringar på tränarsidan går i klinch och vad gäller respektive beslut anser jag att Leeds tog sig vatten över huvudet när Jesse Marsch entledigades från sin post. Amerikanen hade förvisso svårt att få med sig resultaten men sett till de vitkläddas prestationer låg retroaktiv utdelning i korten.

Javi Gracia fick istället förtroendet och även om spanjoren inledde positivt har verkligheten vänts upp och ner i de tre senaste ligamatcherna. Totalt 3-13(!) i nacken mot Crystal Palace, Liverpool och Fulham innebär att The Peacocks självförtroende är kört i botten och hade jag sympatiserat med de hemmahörande hade jag varit väldigt orolig inför framtiden.

Tyler Adams frånvaro på det centrala mittfältet är uppenbar och utan honom kan Leeds mycket väl få svårt att hävda sig även när Leicester står på andra sidan. Offensiven innehåller för all del namn som Bamford, Harrison och Gnonto, men det går heller ingen nöd på arsenalen hos “Rävarna”. Maddison fanns inte med när underläge vändes till seger mot Wolverhampton, men rapporter gör gällande att landslagsmannen kan vara tillbaka denna afton.

Det skulle vara ett enormt lyft för Leicester vars bästa prestationer gestaltas när Maddison drar i trådarna mellan motståndarnas backlinje och mittfält. Iheanacho och Tielemans är andra herrar som kan bidra i The Foxes offensiv. 35 insläppta mål på främmande mark är såklart ett aber, men där vill jag påpeka att lejonparten av dessa baljor släppts in när Brendan Rodgers satt vid rodret.

Dean Smith bör åtminstone kunna förbättra dessa siffror under sin period som bas och med nyfunnet självförtroende efter segern i helgen vill jag absolut inte räkna bort gästerna på Elland Road. Jag låter “gubben” (etta-tvåa) inleda streckningen då en böljande matchbild ligger i korten. På större system tar jag dock hjälp av den sista livlinan i en fight där precis vad som helst kan hända.

Missar matchen

Ricardo Pereira, Leicester (knäseneskada)

James Justin, Leicester (hälskada)

Tyler Adams, Leeds (knäseneskada)

Osäker till spel

Jonny Evans, Leicester (sjukdom)

Jamie Vardy, Leicester (smäll)

James Maddison, Leicester (sjukdom)

Harvey Barnes, Leicester (knäseneskada)

