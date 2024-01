"Ångestmöte - Premier League-kontrakt står på spel"

Efter ett längre uppehåll över jul och nyår återstartar flera ligor under fredagen. Topptipset gör nedslag i sex olika länder där lag som Sevilla, Bayern München och Marseille bjuder på underhållning. Jag garderar två av dessa herrskap hela vägen i hopp om hög utdelning. I övrigt hittas två karameller i England!

Ångestmötet! - 1. Burnley - Luton

Otroligt viktiga poäng på spel i botten - till Topptipset

Ett bottenmöte kan knappast bli mer rungande än när nästjumbon Burnley tar emot tredjejumbon Luton hemma på Turf Moor. Sheffield United återfinns som bekant som jumbo, men är det någon nykomling som ska lyckas hålla sig kvar i Premier League är det troligen något av dessa herrskap. Burnley fick FA-cupen ur vägen när de förlorade mot Tottenham medan Luton bara mäktade med 0-0 mot Bolton.

Omspel väntar således för The Hatters som hade svårt att ta sig till klara målchanser mot motståndet från League One. Rob Edwards har knappast sitt signum i spelförande kostym, men när gästerna får ligga lågt och spela på omställningar samt fasta situationer trivs de desto bättre. Så lär bli fallet på Turf Moor där jag tror att Alfie Doughty kommer att spela en huvudroll.

Ytterbacken besitter en vänsterfot i klass med Leighton Baines som var som helst på offensiv planhalva kan pricka skallen på bland annat Adebayo. Burnley behöver göra allt i sin makt för att undvika inläggsfrisparkar och hörnor, men lyckas The Clarets med det är å andra sidan mycket vunnet. Rent spelmässigt håller jag Kompanys gäng högre än Luton och hemmaplan är onekligen något som talar för värdarna.

Blott en seger på tio försök är förvisso en dyster resultatrad framför egen publik, men då ska det också vägas in att motståndet inte heter Luton i varje omgång. Jag anser Burnleys favoritskap vara befogat och tappet av Koleosho har inte blivit så betydande som jag först befarade. Odobert har fyllt luckan efter italienaren och i de främre leden finns även spets i Amdouni samt Zaroury.

Dessa lirare kan luckra upp Luton på egen hand. “Hattmakarna” är sämre än Burnley sett till Expected Points och jag ger de rödblå god chans att krympa avståndet till Luton till bara en poäng. Även om de tillresta har en match tillgodo på bottenkollegorna blir jag inte förvånad om Burnley tar sig förbi inom det närmaste. Till runt 45-50 procent är ettan ett sunt spikförslag. På större system använder jag krysset som livlina.

Notabla avbräck

Hjalmar Ekdal, Burnley (smäll)

Luca Koleosho, Burnley (knäskada)

Issa Kaboré, Luton (landslagsuppdrag)

Tom Lockyer, Luton (hjärtproblem)

Marvelous Nakamba, Luton (knäskada)

Osäker till spel

Charlie Taylor, Burnley (axelskada)

Lyle Foster, Burnley (fotskada)

Jordan Beyer, Burnley (smäll)

Reece Burke, Luton (knäseneskada)

Spiken! - 2 Hull - Norwich

Hull tar rygg på toppstriden - till Topptipset

Två lag med topp 6-ambitioner strålar under fredagen samman i East Riding of Yorkshire. Hull är hemmahörandes i detta grevskap och för närvarande är det “Tigrarna” som har mest känning på playoff-platserna. Bara en pinne skiljer upp till sjätteplacerade Sunderland som är ett lag värdarna ska ha bakom sig om det ska bli tal om kval mot Premier League när säsongen går i mål.

Liam Rosenior har fått ihop ett spännande lag av en ganska spretig trupp där framför allt offensiven innehåller flera klasspelare. Jag är förtjust i Scott Twine som är dödlig på liggande boll, men det är inte den enda liraren som sticker ut i de främre leden. Tufan, Connolly och Delap är en trio som kan åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite och inför mötet med Norwich får de orangesvarta dessutom förstärkning från Liverpool.

Fábio Carvalho hade ingen lyckad tid på lån i RB Leipzig, men senast portugisen florerade i The Championship stod han för tio mål och åtta assist i Fulham. Det blir ett tillskott som heter duga och som om inte det vore nog är även Jaden Philogene-Bidace tillbaka i träning efter sin skada. Det återstår att se om yttern är redo för spel under fredagen, men under hösten var nyförvärvet från Aston Villa en av ligans bästa spelare.

Hull går således en ljus vår till mötes och jag skulle inte slås av häpnad om Roseniors gäng lyckas göra det svårt för Norwich på MKM Stadium. The Canaries har också sina största förtjänster i offensiven där firma Sara/Sargent kan sprida oro i motståndarna på egen hand, men som helhet sitter Wagners manskap inte ihop. Bara fem lag har släppt in fler mål än Norwich som alldeles för ofta faller på eget grepp.

Jag tror inte att Wagner har ägnat särskilt mycket tid åt att snickra ihop försvarsspelet sedan 1-1 mot Bristol Rovers i FA-cupen. Jürgen Klopps bestman predikar enligt anfall är bästa försvar och det kan mycket väl straffa sig denna afton. Hull tar lejonparten av sina poäng på hemmaplan medan Norwich visar 3-3-7 på sina 13 bortamatcher. Det säger mycket om det mesta och jag gillar ettan skarpt till runt 40 procent. Hull spikas!

Notabla avbräck

Jean Michaël Seri, Hull (landslagsuppdrag)

Rúben Vinagre, Hull (muskelskada)

Osäker till spel

Jaden Philogene-Bidace, Hull (knäskada)