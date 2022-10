Arsenal slår till igen

Höjdaren! - 7. Barcelona - Villarreal

Tuff uppgift för överstreckat Barcelona

Barcelona föll tungt i El Clásico i söndags med 1-3. Visst kan katalanerna luta sig mot att de vann xG-statistiken, men det är givet att de blåröda kommer skapa mest under den andra halvan av matchen när de tappar in två bollar under den första halvtimmen. Ett stort problem var det bristande duellspelet på mitten. Där tog Real Madrids rutinerade fältare hand om de flesta lösa bollar.

Det var först när Gavi byttes in som det började smällas på lite. Det visade hur viktig rivjärnet är för detta Barca som behöver en aggressiv kille bland alla lirare. I backlinjen var Koundé tillbaka och det gör att det genast ser tryggare ut än när García och Piqué startar. Målet framåt stod inhopparen Torres för och med Lewandowski, Raphinha, Dembélé och Ansu Fati som andra tänkbara startmän i fören lider Xavi av överflödets förbannelse.

Villarreal tog en stabil hemmaseger mot Osasuna i måndags. 2-0 slutade den matchen och Arnaut Danjuma klev fram med en doppietta. Han måste fortsätta ta ett stort ansvar för anfallsspelet medan Gerard Moreno är borta. Den spanska anfallsstjärnan har problem med en baksida och är fortsatt tveksam till spel. Mot Osasuna fick unge Jackson chansen bredvid Danjuma och noterades för en assist.

Stortalangen Pino och U21-landslagsmannen Baena startade då på kanterna medan Parejo styrde och ställde på mitten. En uppställning som vi bör få se från start igen även om Chukwueze knackar på dörren till startelvan. Bakåt ser det hur lugnt och tryggt ut som helst med Mandi och Pedraza på kanterna samt Albiol och Torres i mitten. Det är ingen slump att de gulklädda endast har släppt in tre ligamål under hösten.

Motsvarande möte i våras slutade med att Villarreal åkte hem från Katalonien med alla tre poängen efter en 2-0-seger. Albiol, Torres och målvakten Rulli var ordentligt påkopplade då och kan de spela med samma fokus här vågar jag inte räkna borta Emerys mannar. Ettan kommer sticka iväg streckmässigt och då väljer jag att plocka med alla tecken redan från start.

Missar matchen

Ronald Araújo, Barcelona (höftskada)

Francis Coquelin, Villarreal (vadskada)

Osäker till spel

Anders Christensen, Barcelona (fotskada)

Memphis Depay, Barcelona (muskelskada)

Héctor Bellerín, Barcelona (fotskada)

Juan Foyth, Villarreal (knäskada)

Gerard Moreno, Villarreal (knäseneskada)

Giovani Lo Celso, Villarreal (oklart)

Spiken! - 8. Arsenal - PSV

Arsenal vinner igen

Denna match blev från början uppskjuten på grund av drottningens död men nu är det äntligen dags för PSV att besöka London. De gör det med gott självförtroende efter att ha nätat tio gånger i dubbelmötet med Zürich och därefter krossat Utrecht med 6-1 i helgens ligabatalj. Toppkvartetten Til, Veerman, Simons och Gakpo var strålande i den matchen och detta blir en speciell match för den sistnämnda. Arsenal var nämligen ute efter hans namnteckning i somras.

El-Ghazi hoppade in och stod för två baljor mot Utrecht och är en tänkbar startspelare här. Oavsett vilka som får chansen från start ska PSV ses med hyfsad chans att hitta nätet på Emirates. Däremot är jag desto mer tveksam till holländarnas förmåga att hålla tätt. De rödvita har redan släppt in 14 baljor på tio matcher i den inhemska ligan och duon Obispo och Ramalho skrämmer inte direkt slag på värdarnas anfall.

Arsenal har släppt till oerhört många målchanser i sina två senaste tävlingsmatcher mot Bodö/Glimt och Leeds, men ändå vunnit båda matcherna med 1-0. Det är något speciellt med The Gunners i år och det känns verkligen som om de har marginalerna på sin sida. Detta är en oerhört viktig match för Londonklubben för en seger här skulle innebära att det räcker att slå Zürich hemma i den sista omgången för att vinna gruppen. Då gruppettan slipper en slutspelsomgång där Champions League-treorna kliver in hade det varit väldigt välkommet för Artetas mannar.

Räkna därför med en relativt stark hemmaelva även om spanjoren såklart kommer rotera på ett par platser. Nketiah bör starta på topp istället för slitna Gabriel Jesus och Reiss Nelson kan ge Bukayo Saka lite välbehövlig vila. Jag blir dock inte förvånad om lirare som Martinelli, Xhaka och Gabriel finns med från start. Även Arsenals reserver (Lokonga, Holding, Tierney och Vieira) håller tillräckligt hög klass för att stå upp väl mot PSV.

Detta är ett tufft test för Arsenal, men som vi har sett under hösten är detta ett lag som hela tiden pushar sig själva till nya nivåer. Visst finns det en farhåga kring hur det står till med formen efter de två senaste lite svagare prestationerna, men samtidigt har värdarna vunnit tolv av 13 tävlingsmatcher under säsongen. Det säger en hel del om vilken viljestyrka som finns i Londonklubben och det fäller avgörandet framför hemmafansen. Arsenal vinner detta och ettan spikas upp till 65 procent.

Missar matchen

Yorbe Vertessen, PSV (muskelskada)

Ismael Saibari, PSV (knäseneskada)

Noni Madueke, PSV (vristskada)

Emile Smith Rowe, Arsenal (ljumskskada)

Mohamed Elneny, Arsenal (mjukdelsskada)

Osäker till spel

Olivier Boscagli, PSV (knäskada)

Marco van Ginkel, PSV (knäseneskada)