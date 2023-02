Bäddat för målfest ikväll

Höjdaren! - 1. Sassuolo - Napoli

Bäddat för målfest i Emilia-Romagna (till Topptipset)

Efter en lång arbetsvecka vill man inte sällan bli underhållen när soffläge intas under fredagen och jag klagar inte på förutsättningarna i Serie A. Mapei Stadium står värd för bataljen mellan Sassuolo och Napoli, två lag som inte sällan bjuder upp till dans. De förstnämnda kommer från åtta poäng på deras fyra senaste där inte minst 5-2-segern mot Milan sticker ut som en fet fjäder i hatten för Dionisi och company.

Sett till Expected Points har Sassuolo förtjänat ett par poäng fler än vad de hittills skrapat ihop och med gryende momentum ger jag värdföreningen skapligt god chans att spelmässigt kunna mäta sig med Napoli. De till synes omöjliga serieledarna har radat upp sex raka ligasegrar sedan förlusten mot Inter, men när spelare som Berardi, Frattesi och Laurienté står på andra sidan kommer det att gå undan när Sassuolo sätter fart.

De hemmahörandes stora problem har hittills varit att balansera upp defensiven med den framåtlutade filosofin som Dionisi förespråkar. Lyckas de hitta den balansen under fredagen är mycket vunnet. Med det sagt kommer Napoli hit med en tuppkam av högre makters nåde. 18 inspelade poäng av lika många möjliga är snuskigt starka papper och med en total målskillnad på 17-2(!) under samma period har gravörerna börjat rista in gästernas namn på Scudetton.

Spallettis gäng spelar för stunden som i trans och mot slutet tycker jag att firma Kvaratskhelia/Osimhen växlat upp ännu ett hack jämfört med i höstas. Formtoppen har prickats in i perfekt symbios med veckans stundande Champions League-match mot Eintracht Frankfurt och jag blir inte förvånad om Napoli går långt även i Mästarturneringen.

Med tanke på att gott om vila ges inför tisdagens uppgift i Tyskland har Spalletti råd att ge sina största kanoner gott om speltid på Mapei Stadium. Raspadori missar akten mot sina gamla polare men bortsett anfallarens frånvaro är truppläget optimalt för de tillresta. Jag kan inte börja med annat än tvåan när Napoli ser ut som de gör, men på större system känner jag mig lika tvingad att gardera då tipparna går hårt åt högertecknet. Ettan är en finfin följeslagare i en förmodat målrik historia.

Missar matchen

Mert Müldür, Sassuolo (ankelskada)

Osäker till spel

Jeremy Toljan, Sassuolo (okänt)

Giacomo Raspadori, Napoli (muskelskada)

Skrällen! - 4. Auxerre - Lyon

Lyon streckas alldeles för hårt (till Topptipset)

Lyon körde helt fast under Peter Bosz ledning och det forna storlaget sökte efter radikal förbättring när nederländaren fick lämna sin post i höstas. Valet föll till slut på Laurent Blanc och efter en hackig inledning har den gamla mittbacksgeneralen lyckats styra Les Gones åt rätt håll. Tio inspelade poäng på de fyra senaste ligamatcherna går i god för detta där 2-1-segern mot Lens var ett stort glädjeämne.

Lacazette och Cherki, gästernas två bästa spelare, ordnade de tre poängen på egen hand men denna fredag får den sistnämnda i princip bära offensiven på sina axlar då Lacazette gick sönder efter 45 minuter. Skyttekungen är borta från spel på grund av en lårskada och även om stora pengar lagts på Amin Sarr är den gamla AIF Barrikaden-produkten ännu inte den nivå att han axlar Lacazettes produktion.

Malo Gusto – tillbaka på lån från Chelsea – är ett annat avbräck som försämrar förutsättningarna för Kongo-Kims gamla lag och jag är inte särskilt intresserad av att lita på tvåan när den springer upp och varvar månen. Lyon har trots allt bara vunnit fyra av sina elva bortamatcher och mot ett desperat Auxerre som krigar för nytt kontrakt kommer de vitklädda gästerna inte att erbjudas en millimeter i onödan.

Auxerre tog sig som bekant upp i Ligue 1 via playoff från andraligan och är det någonstans nykomlingarna ska kratta manegen för nytt kontrakt är det hemma på Stade de l’Abbé-Deschamps. Poängplock i sex av elva fighter på egen mark skvallrar om att Guy Roux gamla lag inte skojas bort hur som helst med gott om publikstöd i ryggen.

Avsaknaden av en målskytt har präglat värdföreningen som tappade Charbonnier till St Etienne, men sparkapital finns med det sagt i Hein som i fjol stod för 18 personliga poäng i Ligue 2. Kan han vakna till liv under våren vill jag inte räkna bort de hemmahörandes förhoppningar om nytt kontrakt på den översta hyllan. Hemmaplan är en faktor som ska vägas in tungt denna fredag och när streckningen spårar ur i österled drar jag öronen åt mig. Alla tecken och skrälljobb blir mitt val!

Missar matchen

Siriki Dembélé, Auxerre (handskada)

Julian Jeanvier, Auxerre (ankelskada)

Malo Gusto, Lyon (ljumskskada)

Alexandre Lacazette, Lyon (lårskada)

Jeffinho, Lyon (ankelskada)

Osäker till spel

Kays Ruiz-Atil, Auxerre (okänt)

M’Baye Niang, Auxerre (okänt)

Elisha Owusu, Auxerre (muskelskada)

