Bendtner leder Rosenborg till seger

Höjdaren - 3. Istanbul Basaksehir - Burnley

Lyckad debut för Joe Hart?

Burnley stod för en bragdartad säsong i fjol när de slutade sjua i Premier League, lagets bästa ligaplacering sedan början av 70-talet. Det innebar också att The Clarets för första gången på över 50 år fått chansen att spela i Europa denna säsong.

Sean Dyches lag gick in i turneringen förra omgången och hade då stora problem att avfärda skotska Aberdeen. Förlängning krävdes innan Jack Cork och Ashley Barnes kunde avgöra för engelsmännen.

Den segern innebär att Burnley nu bara är två rundor från Europa Leagues gruppspel. Att de inte spelat i UEFA:s turneringar i modern tid gör dock vägen dit problematisk då laget rankas som ett av de sämre i turneringen.

Därav har lotten fallit på en av de tuffaste motståndarna vid det här laget, Istanbul Basaksehir. Turkarna har slutat topp 4 i Süper Lig de fyra senaste säsongerna och tog sig i fjol till gruppspel i Europa League. Där blev de dock trea i en tuff grupp innehållandes Braga, Hoffenheim och Ludogorets.

Flera välkända namn finns hos Basaksehir. Emmanuel Adebayor har varit en pålitlig målskytt sedan han kom till klubben 2017. Därutöver finns meriterade spelare såsom Gaël Clichy, Eljero Elia, Arda Turan, Emre Belözoğlu och Gökhan Inler för att nämna några. Truppen är så gott som intakt från den gångna säsongen och de kommer vara att räkna med i den turkiska ligan även i år.

Likt Basaksehir har även Burnley en snarlik trupp som i fjol. The Championship-spelarna Ben Gibson och Matej Vydra har tillkommit, och senast i raden in i truppen är Joe Hart som värvades för måttliga fyra miljoner euro. Han går troligen rakt in i startelvan här då både Nick Pope och Tom Heaton är skadade.

Istanbul Basaksehir ska gälla som favoriter på Fatih Terim Stadium men Burnley kan definitivt inte räknas bort. Ettan streckas i högsta laget. Här är det läge att gardera tidigt och med så många tecken som möjligt. Jag helgarderar både på lilla och stora systemet och hoppas Joe Hart kan spika igen i sin debut.

Missar matchen

Nick Pope, Burnley (axelskada)

Tom Heaton, Burnley (vadskada)

Osäker till spel

Emmanuel Adebayor, Istanbul Basaksehir (illamående)

Arda Turan, Istanbul Basaksehir (oklart)

Robert Brady, Burnley (matchotränad)

Steven Defour, Burnley (matchotränad)

Chris Wood, Burnley (höftskada)

Aaron Lennon, Burnley (lårskada)

Matej Vydra, Burnley (ljumskskada)

Draget - 6. Cork City - Rosenborg

Fördel RBK på den gröna ön

Senast Rosenborg spelade i Champions League var 2007 och det blir inget spel i den prestigefyllda turneringen denna säsong heller. Celtic blev för svåra i den andra kvalomgången och norrmännen får nu istället rikta in sig på att ta sig till gruppspelet i Europa League för andra säsongen i rad.

Två motståndare ska besegras för att ta sig dit och det första hindret på vägen är irländska Cork City. Det gröna hemmalaget vann irländska Premier Division i fjol för första gången på 13 år efter att dessförinnan ha slutat tvåa tre år på raken bakom Dundalk. Även denna säsong, som går mot sitt slut, är det dessa lag som gör upp om titeln.

Cork City gör nu sin fjärde raka säsong ute i Europa. Framgångarna har dock uteblivit. Som bäst har laget tagit sig till den tredje rundan i Europa League säsongen 2016/17, något de alltså nu tangerat. Irländska ligan rankas lågt, som nummer 39 av 55 nationer i Europa, att jämföras med norska Eliteserien som ligger 29:a.

Rosenborg håller en betydligt högre europeisk standard och har rutin från dessa sammanhang. Trondheim-laget har funnits representerade i Europa League samtliga säsonger sedan turneringen startade säsongen 2009/10 och nått gruppspelet vid tre tillfällen.

Hos norrmännen sticker Tore Reginiussen, Alexander Söderlund och inte minst Nicklas Bendtner ut som de största namnen. Den sistnämnda har funnit sig tillrätta i Trondheim och vann i fjol skytteligan i Eliteserien. Han håller en nivå som ingen i Cork City är i närheten av.

Rosenborg är utan tvekan det starkare av dessa lag och mycket tyder på att norrmännen kan avgöra detta möte redan under torsdagen på den gröna ön. Håller sig tvåan, som i skrivande stund, strax över 50 procent är det en fullt gångbar spik. Först om RBK stiger upp över 60 procent kan en kryssgardering övervägas.

Missar matchen

Samuel Adegbenro, Rosenborg (vristskada)

Osäker till spel

Yann-Erik de Lanlay, Rosenborg (ljumskskada)

Vegard Hedenstad, Rosenborg (vristskada)

Pål André Helland, Rosenborg (lårskada)

Anders Konradsen, Rosenborg (knäskada)