Kamratmötet! - 1. IFK Göteborg - IFK Norrköping Blåvitt bräckliga favoriter För andra gången på åtta dagar ska IFK Göteborg och IFK Norrköping gå i klinch. Förra veckans batalj i Östergötland vann Blåvitt med 2-0, men det går inte direkt att säga att det var någon övertygande viktoria. Målvakten Werner Hahn var stor matchhjälte med ett par enorma parader, inte minst på Jonathan Levis närskott. Dessutom var unge Johan Bångsbo en jätte bredvid rutinerade Mattias Bjärsmyr i mittförsvaret. Den enskilt bästa utespelaren var dock Gustav Svensson som var precis överallt på banan och fick mycket beröm av både med- och motspelare efteråt. Ska hemmalaget ta tre poäng igen behöver mittfältaren vara precis lika energisk igen. Bångsbo lär vi däremot inte få se från start då Carl Johansson är tillbaka från sin avstängning. Längst fram är Marcus Berg fortfarande helt oersättlig. Det blev en assist senast det begav sig och när inte Berg levererar ser göteborgarna direkt ofarliga ut. IFK Norrköping är inne i en hemsk formsvacka. De har inte vunnit någon match sedan mitten av maj och det hjälper inte att Rikard Norling har lämnat över stafettpinnen. Samtidigt ser det inte hopplöst ut rent spelmässigt, det är i de båda straffområdena som det brister. Christoffer Nyman behöver vara hungrigare innanför boxen och bakåt stod Oscar Jansson för ett taffligt ingripande vid 0-2-målet förra veckan. Rättar de till de delarna är Peking ett riktigt bra fotbollslag i grunden. Shabani, Levi och Sigurdsson är en kreativ trio bakom Nyman och strax bakom dessa herrar hittas stabila duon Ortmark och Skúlason. I försvaret är Anton Eriksson ett intressant nyförvärv och det finns även en helt okej bänk att laborera med. Det krävs bara lite självförtroende för att vända på den dåliga trenden. Blåvitt förtjänade inte tre poäng i förra mötet och de förtjänar inte det klara favoritskapet nu heller. Visst brukar de vara starka framför sin högljudda publik, där endast en match har slutat med förlust denna säsong, men i ärlighetens namn är de övertygande insatserna under 2022 lätträknade. Detta är helt öppet och när värdet då sitter till höger är det tveklöst där jag börjar strecka. Missar matchen Sebastian Eriksson, IFK Göteborg (oklart)

Lucas Kåhed, IFK Göteborg (oklart)

Suleiman Abdullahi, IFK Göteborg (ej i matchform)

Saidu Salisu, IFK Göteborg (ej spelklar)

Kristoffer Khazeni, IFK Norrköping (sjuk) Osäker till spel Jean Carlos de Brito, IFK Norrköping (oklart)

Toppmötet! - 2. Watford - Sheffield United Oviss drabbning i The Championship Det må låta förhastat att kalla en match för toppmöte när det är i den första omgången, men det finns fog för min gissning att detta är två lag som kommer höra hemma i toppen av The Championship. Watford flyttades ner från premier League förra säsongen och har under sommaren tappat mängder av spelare. Trots det har de tveklöst en av seriens allra bästa trupper. Offensivt kan The Hornets starta med Ken Sema, Emmanuel Dennis och Joao Pedro samtidigt som nyförvärven Manaj och Bayo också vill vara med och slåss om en plats. Cathcart, Sierralta och Troost-Ekong är rutinerade försvarare medan Cleverley och Gosling är två alternativ på mittfältet. Det finns inga direkta svagheter i detta Watford och med en bred bänk kommer de vara med och slåss i toppen. Sheffield United var nykomlingar i The Championship i fjol efter att ha blivit degraderade från Premier League och då slutade de femma i tabellen. I playoff-semin mot Nottingham åkte The Blades ut efter straffläggning. Nya tag nu och de rödvita har fortsatt en trupp för toppen av ligan även om den kanske inte har samma hiskeliga bredd som måndagens kombattanter. Förstaelvan är dock riktigt vass. Anel Ahmedhodzic har plockats in och den före detta Malmö FF-försvararen kommer vara en viktig kugge i United. På mittfältet är Sander Berge en härförare och norrmannen måste upp i sin högstanivå om det ska bli en bra säsong för Sheffield. Längst fram ser det något tunt ut då veteranen Billy Sharp, som var lagets bästa målskytt i fjol, dras med skadekänningar, men Ndiaye och Brewster är intressanta spelare. The Championship är en extremt jämn liga, det kan vi se på den första omgången där ett enda lag lyckades vinna sin match med två måls marginal. Nu möts två av de tippade topplagen och de kommer vilja sätta sig i respekt redan från start. Det kommer vara mycket fokus på kamp, precis som vanligt i denna liga, och det känns väldigt svårtippat på förhand. 1X i första hand, men finns pengarna ska alla tecken med. Missar matchen Imran Louza, Watford (knäskada)

Tommy Doyle, Sheffield United (lårskada)

Adam Davies, Sheffield United (knäskada)

Jayden Bogle, Sheffield United (knäskada)

Jack O’Connell, Sheffield United (knäskada) Osäker till spel Billy Sharp, Sheffield United (oklart)