Blekt Manchester United förlorar igen

Spiken 6. Manchester United - Real Madrid

Fördel Marängerna i Miami!

Manchester United hade det riktigt tufft i Michigan senast där The Red Devils fick stryk mot Liverpool med 1-4. Resultatet i sig var dock inte speciellt förvånande, med tanke på att Jürgen Klopp hade ställt ut ett ganska så stjärnspäckat lag. José Mourinho har i sin tur långt ifrån ett ordinarie lag i International Champions Cup, där bland annat Paul Pogba och Romelu Lukaku inte finns med.

Nyförvärvet från Shakhtar Donetsk, Fred, fanns dock med i matchen mot Liverpool och gjorde debut i United-tröjan efter drygt 70 minuter spel, då Juan Mata bytte med brassen.

Real Madrid, som har vunnit Champions League tre år i rad, kommer att få klara sig utan Cristiano Ronaldo för första gången sedan 2009 den här säsongen. Vilket naturligtvis kommer att bli ett enormt stort avbräck, men samtidigt kan jag personligen tycka att det känns väldigt spännande och fräscht. Dessutom finns inte Zinedine Zidane kvar på tränarbänken i Los Blancos.

Numera tränas Marängerna av Lopetegui, som fick lämna det spanska landslaget precis innan Fotbolls-VM skulle sparkas igång. Den 51-årige spanjoren har tagit ut ett namnstarkt lag till ICC, där bland annat stjärnspelare som Toni Kroos, Isco och Karim Benzema finns med.

Jag tycker att det finns ett par faktorer som talar för en spansk seger på Hard Rock Stadium i Miami. För det första så spelade The Red Devils 210 minuter fotboll förra veckan, mot Milan och Spurs, dessutom känns Marängernas trupp ett par snäpp vassare. Visst kommer Lopetegui säkerligen att ge chansen till ett par yngre spelare mot United, men reservspelarna i Real Madrid bör ha en liten edge mot Mourinhos hårt matchade “b-lag”. Ett lag som såg riktigt bleka ut mot Liverpool senast. Det är för bra spelvärde på Los Blancos för att jag inte ska spika den!

Missar matchen

Nemanja Matic (bukskada)

Osäker till spel

Ander Herrera, Manchester United (vristskada)

Antonio Valencia, Manchester United (vadskada)

Chris Smalling, Manchester United (okänt)

Luke Shaw, Manchester United (okänt)

Martin Ödegaard, Real Madrid (bruten tå)

Draget - 8. Barcelona - Roma

Repris på fjolårets Champions League-kvartsfinalen!

Dessa två lag drabbade samman förra säsongen i ett dubbelmöte som ingen lär ha missat. I fjol vann Barcelona den första kvartsfinalmatchen i Champions League med 4-1 på Camp Nou mot Roma, men Giallorossi vände på steken på Stadio Olimpico till allas stora förvåning och avancerade i turneringen. Nu ställs lagen mot varandra under försäsongen, på AT&T Stadium i Arlington Texas, natten till onsdag.

Barcelona har spelat en match i ICC hittills, där det blev seger efter straffar mot Tottenham. Katalanernas nyförvärv Malcom, som länge såg ut att landa i Rom och Roma, satte den avgörande straffen mot Spurs. Nyförvärven Clément Lenglet och Arthur fanns också med i matchen, och den sistnämnde gjorde faktiskt ett av Barcas två mål under ordinarie speltid.

Italienarna har precis som spanjorerna spelat en match i turneringen, och det var också mot det vita Londonlaget. Roma förlorade dock med klara siffror mot Spurs, 1-4, där den rutinerade målvakten Antonio Mirante, som är ny inför säsongen, knappast gjorde någon av sina bättre insatser i målet. Kan det öppna upp för en svensk debutant mellan stolparna mot Barcelona?

Monchi har sett till så att det har blivit en stor spelaromsättning i Giallorossi under sommaren. Javier Pastore, Justin Kluivert, Bryan Cristante, Ante Coric och William Bianda är ett par mycket intressanta spelare som har anlänt till Rom-klubben under sommaren, och dessa spelare har även tagit plats i ICC-truppen som för övrigt är helt ordinarie. Men det stora utropstecknet under sommarfönstret är naturligtvis Robin Olsen, som mycket väl kan komma att få göra debut i den vinröda tröjan mot Barca.

Katalanerna är långt ifrån ordinarie. Stjärntrion Lionel Messi, Luis Suárez och Philippe Coutinho finns inte med i truppen till USA, samtidigt som Paulinho och kulturbäraren Andrés Iniesta har lämnat klubben. Ett helt intakt Roma ska ha betydligt bättre chanser i den här träningsmatchen än vad streckningen visar. Lägg därtill att André Gomes och Denis Suárez, som startade i den senaste matchen mot Spurs, är lårskadade. Strecka utan tvekan från höger!

Missar matchen

André Gomes, Barcelona (lårskada)

Denis Suárez, Barcelona (lårskada)

Osäker till spel

Sergi Samper, Barcelona (okänt)

Francisco Alcacer, Barcelona (okänt)

Rick Karsdorp, Roma (muskelskada)