Blytung seger i toppmöte för den uppmärksammade klubben

Klättringen! - 1. Sunderland - West Bromwich

West Bromwich tar sig upp på säker mark

För West Bromwich kom uppehållet oerhört olägligt. De hade egentligen spelat bra fotboll hela hösten, men inte alls fått med sig resultaten och låg under nedflyttningsstrecket i The Championship. De tre avslutande omgångarna innan uppehållet gav dock nio poäng och noll insläppta mål. Det är inte så förvånande för enligt expected points borde The Baggies ligga på playoff-plats snarare än i bottenträsket.

Uppehållet har också gjort att tidigare skadade spelare som Semi Ajayi och Karlan Grant har kunnat rehaba och dessa två lirare är tillgängliga här. Det är även amerikanen Daryl Dike som har missat hela hösten. Där finns det ett rejält sparkapital för Dike har potential att vara bland de bästa anfallarna i serien. Perfekt för West Bromwich som har haft vissa problem med målskyttet.

Sunderland har redan hunnit spela en match efter uppehållet och det var en hemmafajt mot Millwall där de rödvita vann med klara 3-0. Amad Diallo, som är på lån från Manchester United, nätade då och är en lirare med en riktigt ljus framtid framför sig. Ihop med Pritchard, Clarke och Simms bildar han en ganska vass offensiv kvartett som det gäller att hålla ögonen på.

Samtidigt har The Black Cats bara nätat fem gånger fler än West Bromwich under hösten, så det är inget lag som spottar in mål. Bakåt är Sunderland väldigt solida med Batth och O’Nien. Vi ska dock ha med oss att värdarna inte riktigt har varit omöjliga att tas med på hemmaplan. Endast tre matcher på det egna gräset har slutat med seger på tio försök och jag tror de får en tuff kväll denna måndag.

Sett till xPTS ska West Bromwich ligga betydligt högre upp i tabellen än Sunderland och på pappret har de ett klart starkare lag. Jag tror vi får se ett bortalag som dominerar denna match ganska kraftigt och som till slut får utdelning. Tvåan är därför en given start, men på större system väljer jag att låsa matchen med ett kompletterande kryss.

Osäker till spel

Grady Diangana, West Bromwich (mjukdelsskada)

Helgarderingen! - 2. Alavés - Levante

Ovisst till tusen i Baskien

Alavés och Levante är tveklöst två lag som ska vara med och slåss om uppflyttning denna säsong. De förstnämnda kommer dock från två raka förluster, mot Tenerife och Granada, som säkerligen har satt sig lite på självförtroendet. De förstnämnda brände dessutom en straff i sin 2-1-seger vilket förstärker bilden av ett Alavés som inte fått det att stämma fullt ut. Samtidigt ska det sägas att båda dessa nederlag kom på resande tass.

På hemmagräs har Alavés däremot sex segrar, tre kryss och noll förluster under hösten. Något som tipparna helt klart har koll på då streckningen på ettan når upp till skyhöga nivåer. Fyra insläppta baljor på dessa nio matcher visar på vart den största styrkan sitter. Till denna match är också mittbacken Abqar tillbaka och lär ta plats i startelvan. Xeber Alkain är däremot fortsatt avstängd.

Levante åkte som bekant ur La Liga för drygt ett halvår sedan och har helt klart potential att ta sig direkt tillbaka till det spanska finrummet. I ryggen finns elva raka tävlingsmatcher utan förlust och även om Grodorna fick nöja sig med 0-0 mot Ponferradina i sin senaste ligamatch var det en tillställning som gänget från Valencia dominerade fullständigt från start till mål och borde ha vunnit.

Brassen Wesley är nu avstängd, men då det är en anfallare som står på noll mål efter 16 framträdanden i ligan behöver inte det betyda speciellt mycket. Han kan ersättas av belgaren Charly Jr Musonda eller Mohamed Bouldini från Marocko. Jonathan Montiel lär starta på topp och det är en skicklig lirare. De Frutos är ett annat offensivt hot som ska kunna sätta det starka hemmaförsvaret på prov.

Inför den 20:e omgången av Segunda ligger båda lagen topp 6 och vi kommer få se dessa manskap där uppe resten av säsongen också. Alavés ska vara favoriter på hemmaplan mot de flesta lag i serien, men Levante har något starkare trupp och har tagit poäng i åtta av nio bortamatcher. Värdet sitter till höger och då är X2 viktiga tecken att få med, men jag gör det enkelt för mig och målar på hela vägen.

Missar matchen

Xeber Alkain, Alavés (avstängd)

Wesley, Levante (avstängd)

Roberto Soldado, Levante (knäseneskada)

Robert Ibanez, Levante (lårskada)

Shkodran Mustafi, Levante (knäseneskada)