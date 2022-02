"Blytung seger - sätter press på konkurrenterna"

Spiken! - 1. Arsenal - Wolverhampton Arsenal tar tre tunga poäng Dessa två gäng möttes för två veckor sedan och det fanns mycket att diskutera efter den matchen. Arsenal vann med 1-0 efter att ha hållit ut den sista halvtimmen med en man mindre och firade vilt efteråt. För vilt för Rúben Neves som gick ut och kritiserade de rödvita spelarna efter matchen. Räkna med att han och hans lagkamrater är ruggigt taggade att få ge igen med samma mynt på Emirates. Efter förlusten mot The Gunners har Vargarna spelat två matcher och vunnit båda, 2-0 borta mot Tottenham och 2-1 hemma mot Leicester. Därmed är de orangesvarta i allra högsta grad inblandade i kampen om fjärdeplatsen. Det skiljer bara sex poäng upp till fyran Manchester United, men då ska det sägas att Wolverhampton har två matcher färre spelade. Trots segern oroade dock insatsen mot ett skadedrabbat Leicester. Wolves förlorade xG klart i den bataljen och behöver komma upp i högre nivå om det ska bli några poäng här. Arsenal har bara hunnit spela en match efter drabbningen på Molineux och bör således ha lite piggare ben. Det var lördagens fajt hemma mot Brentford som Arsenal dominerade från start till mål. Visserligen hade de rödvita stundtals svårt att skapa de där hundraprocentiga lägena, men det var spel mot ett mål under i stort sett hela matchen. Saka och Smith Rowe stod för målen då och det är inte lätt för Arteta att ta ut en startelva nu när alla är friska. Martin Ödegaard gjorde sin kanske bästa insats i Arsenaldressen och torde vara given på mitten. Samtidigt är Martinelli tillbaka efter avstängning, en avstängning han ådrog sig efter en bisarr utvisning mot just Wolverhampton. Som om inte det vore nog har Pépé visat framfötterna på träning och knackar på dörren till startelvan. Längre bak i banan är Partey och Xhaka givna på mitten medan Tomiyasu, White, Gabriel och Tierney lär bilda fyrbackslinje. Arsenal vann xG med 1,45 mot 0,64 när lagen möttes för 14 dagar sedan och då ska det sägas att större delen av Wolves siffror kom under matchens avslutande halvtimme i spel elva mot tio. Kan Arsenal bara hålla sig på banan bör de dominera den här matchen ännu mer och då har jag svårt att se gästerna hålla emot i 90 minuter. Arsenal rycker ifrån Wolverhampton i toppstriden via en klar seger. Ettan kan därmed spikas. Osäker till spel Willy Boly, Wolverhampton (vadskada)

Yerson Mosquera, Wolverhampton (muskelskada)

Höjdaren! - 2. Napoli - Barcelona Knapp fördel Barcelona i returen Det är ett pånyttfött Barcelona vi har fått se de senaste veckorna. De fem senaste tävlingsmatcherna har slutat med tre segrar och två kryss där en av de oavgjorda matcherna var mot Napoli förra veckan. Den kampen slutade 1-1, men det var katalanerna som pressade på rejält i slutskedet av matchen och visst hade de gjort sig förtjänta av ett ledningsmål. Bland annat hade Luuk de Jong en cykelspark som var mycket nära att resultera. Pierre-Emerick Aubameyang gjorde då sin första start för klubben och i helgens ligamatch mot Valencia gjorde strikern sin andra. Då satte anfallaren från Gabon dit tre bollar och bildade en dödlig trio längst fram med Ferran Torres och Ousmane Dembélé. De hittade ett fint samarbete och med Adama Traoré på bänken finns det speed att hämta även där. På mittfältet har Xavi spelskickliga alternativ som Busquets, Gavi, Pedri och Frenkie de Jong. Barca lär lägga beslag på bollinnehavet även i Neapel. Napoli har en del problem med skador och fick bara 1-1 i sin måndagsmatch mot Cagliari. Det kunde blivit ännu värre men inhopparen Victor Osimhen kunde sätta dit kvitteringen med ett fåtal minuter kvar att spela. Nigerianen, som spelar i ansiktsmask på grund av en hemsk skada han ådrog sig tidigare under säsongen, kommer garanterat starta nu och det är en anfallare av väldigt hög klass. Zielinski stod för målet på Camp Nou och polacken kommer spela en nyckelroll strax bakom Osimhen. Insigne saknas troligen på grund av en skada, men med Mertens och Elmas som tänkbara komplement till Osimhen finns det tillräckligt med kvalité för att hota katalanernas backlinje. På mittfältet kan Fabián Ruiz få sällskap av Diego Demme då viktiga Anguissa dras med känningar i ljumsken och troligen inte deltar här. Barcelona känns på gång och jag tror att det är de rödblåa som tar tag i taktpinnen från start, precis som de gjorde i helgens ligamatch mot Valencia. Tvåan är således första tecken att rita ned och den modige kan till och med lämna den ensam. Napoli har dock nio raka matcher i alla tävlingar utan att förlora under ordinarie tid och är aldrig enkla att tas med framför hemmafansen. Jag väljer därför att ta det säkra före det osäkra och gardera. På det stora systemet plockas till och med alla tecken med. Missar matchen Hirving Lozano, Napoli (axelskada)

Matteo Politano, Napoli (vadskada)

Stanislav Lobotka, Napoli (muskelskada)

Axel Tuanzebe, Napoli (ryggskada)

Kevin Malcuit, Napoli (vadskada)

Samuel Umtiti, Barcelona (fotskada)

Dani Alves, Barcelona (ej med i Europatrupp)

Ansu Fati, Barcelona (lårskada)

Álex Balde, Barcelona (vristskada) Osäker till spel André-Frank Anguissa, Napoli (ljumskskada)

Giovanni Di Lorenzo, Napoli (hjärnskakning)

Lorenzo Insigne, Napoli (lårskada)

Clement Lenglet, Barcelona (knäseneskada)

Memphis Depay, Barcelona (knäseneskada)