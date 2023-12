"Brutala avbräck" - här är expertens spik inför stormötet

Spiken! - 1. Chelsea - Newcastle

Fördel Chelsea i London - till Topptipset

Den kanske mest högoktaniga kvartsfinalen i Ligacupen tornar upp på Stamford Bridge. Chelsea tar emot Newcastle i slaget om rehabstugan där bägge lagen har ett ofantligt stort antal avbräck. Just skadeläget var den största anledningen till att jag gick emot Newcastle på helgens analys av Stryktipset. I spel elva mot elva såg det ut som ett vettigt drag, men efter drygt 20 minuter fick Raúl Jiménez syna det röda kortet efter en open ice-liknande tackling. Ridå.

I numerärt överläge kunde Newcastle till slut gå ifrån till 4-0, men segern blev dyrköpt för Eddie Howe. Inför matchen hade Alexander Isak tvingats kasta in handduken på grund av en skada. I den första halvleken fick Howe också byta ut Schär samt Joelinton på grund av skador. Sedan tidigare är bland annat Tonali, Pope, Botman, Willock, Murphy och Barnes borta från spel.

Howe har kört sin startelva rakt ner i avgrunden när han vägrat rotera. Oförmågan att bedriva kontrollerande matchbilder kostar dessutom väldigt mycket kraft för The Magpies. Efter förra veckans fullständiga uttåg ur Europaspelet är FA-cupen och Ligacupen de enda reella titelchanserna som finns kvar för de svartvita. Jag blir därför inte förvånad om Howe ställer ut det bästa han har i London.

Det kommer såklart även Mauricio Pochettino att göra. Tillsammans med Liverpool får dessa kombattanter sägas vara de största favoriterna till Ligacup-titeln. Chelsea gick i sin tur upp i ringen mot Sheffield United i lördags. Efter en tandlös första halvlek visade The Blues sin tekniska överlägsenhet i den andra akten. Firma Sterling/Palmer – vilket otroligt fynd Palmer är i Fantasy Premier League – såg till att The Blades inte fick en lugn stund i försvaret.

Jackson fanns också med i protokollet, men denna afton kan senegalesen få se sig förpassad till bänken. Det börjar nämligen bli dags att introducera Christopher Nkunku i den engelska fotbollen. Fransmannen fanns med på bänken mot Sheffield United och jag hoppas verkligen att Pochettino ger honom speltid denna tisdag. Nkunkus kvaliteter är uppenbara och här gillar jag Chelseas segerchans skarpt. Upp till 55 procent lämnas ettan ensam.

Notabla avbräck

Reece James, Chelsea (knäseneskada)

Lesley Ugochukwu, Chelsea (muskelskada)

Carney Chukwuemeka, Chelsea (knäskada)

Ben Chilwell, Chelsea (knäseneskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

Marc Cucurella, Chelsea (ankelskada)

Roméo Lavia, Chelsea (ankelskada)

Trevoh Chalobah, Chelsea (knäseneskada)

Sandro Tonali, Newcastle (avstängd)

Nick Pope, Newcastle (axelskada)

Sven Botman, Newcastle (knäskada)

Joe Willock, Newcastle (hälskada)

Jacob Murphy, Newcastle (axelskada)

Elliot Anderson, Newcastle (ryggskada)

Harvey Barnes, Newcastle (tåskada)

Osäker till spel

Robert Sánchez, Chelsea (knäskada)

Fabian Schär, Newcastle (muskelskada)

Joelinton, Newcastle (knäseneskada)

Alexander Isak, Newcastle (ljumskskada)

Sluggerfesten! - 2. Everton - Fulham

Öppet på Goodison Park - till Topptipset

Sett till de fem senaste omgångarna är det bara Aston Villa som plockat fler poäng än Everton i Premier League. Sett till de tio senaste omgångarna är Sean Dyches mannar topp 4 i hela ligan. The Ginger Mourinho bör ha femtioelva julklappar under sin gran efter jobbet han gjort med Everton. Minuspoängen tycks inte röra de blåklädda i ryggen och jag ser verkligen fram emot att jobba in The Toffees att komma topp 10 till 17,00 gånger såsen.

Sett till underliggande statistik borde värdföreningen vara med och tampas om Europaplatserna. Fyra raka segrar och lika många hållna nollor är otroligt imponerande siffror. Calvert-Lewin är en murbräcka längst fram och bakom sig har modeikonen en annan skördetröska som inte stannar för något. Doucouré har blommat ut i sin roll som tia, men det ska sägas att en skada ser ut att hålla honom borta från spel i Ligacupen mot Fulham.

Det ska däremot inte behöva hindra Everton från att komma upp i ansenlig nivå. Blott 20-årige Dobbin är ett yrväder som kan ta Doucourés plats rakt av. Får Fulham inte stopp på duon kan det bli en jobbig tisdagsafton på Goodison Park. På tal om jobbigt blev lördagens tripp till norra England inte vad Marco Silva hade hoppats på. Jag gav The Cottagers god skrällchans på St James’ Park, men det raserades efter 20 minuter.

Raúl Jiménez hoppade då in i en våldsam satsning som såg mexikanen utvisad. Oävna var inte Fulham i numerärt underläge, men över 90 minuter blev det fysiskt omöjligt att hålla jämna steg med Newcastle. Tömningen av krafter går inte att blunda för när de vitsvarta reser till hamnstaden, men jag vill ändå inte utesluta Silva och dennes Fulham helt och hållet.

I vad jag tror kan bli en böljande matchbild går ettan först. Hemmaplan och minst sagt gott gry i truppen är faktorer som inte går att se förbi när det kommer till Everton, men jag vill heller inte underskatta Fulham. Innan förlusten hade Londonlaget två raka segrar med 5-0 mot Nottingham och West Ham. På större system låter jag därför tvåan ta plats bredvid den tämligen givna utgångsettan.

Notabla avbräck

Ashley Young, Everton (muskelskada)

Raúl Jiménez, Fulham (avstängd)

Tim Ream, Fulham (vadskada)

Osäker till spel

Abdoulaye Doucouré, Everton (knäseneskada)

Vitaliy Mykolenko, Everton (muskelskada)

Seamus Coleman, Everton (smäll)

Adama Traoré, Fulham (matchotränad)