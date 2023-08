Chelsea tar revansch efter derbyförlusten

Att tänka på

RB Leipzig och Stuttgart var inblandade i målkavalkader i respektive premiär. Samma tema fortsätter under fredagen.

Monaco har gjort sju mål på sina två första matcher. Jag litar dock inte på gästernas defensiv.

Hjärnornas kamp mellan Andrea Pirlo och Alberto Aquilani blir spännande att följa i match 7.

Spikförslag

Hull - Hull fick en utvisning på köpet när de gästade Blackburn i den senaste omgången av The Championship. Trots det hamnade “Tigrarna” i underläge, men under fightens slutskede kom Roseniors gäng både ikapp och förbi. Momentum råder hos de orangesvarta vars lagbygge är gediget nog för att kunna slå sig in på den övre halvan. Desto tyngre gick det för Bristol City som noterades för 0-2 i brakan mot Birmingham. Dickies utvisning gjorde det inte lättare och när Weimann dras med en skada samtidigt som underbarnet Scott lämnat för Bournemouth är The Robins klart försvagade. Jag gillar Hulls förutsättningar framför egen publik där ettan ser ut att hålla sig inom rimliga gränser. Spik!

Avstängningar på tipset

Robert Dickie (Bristol City)