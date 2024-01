Daniele De Rossis drömstart fortsätter i Roma

Draget! - 3. Senegal - Elfenbenskusten

Det är bäddat för ett riktigt tungviktsmöte i Yamoussoukro under måndagsaftonen. På bästa sändningstid tar Elfenbenskusten sig an Senegal i värdnationens huvudstad där förutsättningarna är minst sagt speciella. Senegal är som bekant regerande mästare i Afrikanska Mästerskapen medan Elfenbenskusten vann turneringen så sent som 2015.

Det som kanske sticker ut allra mest är ändå att “Elefanterna” står med en ny förbundskapten. Jean-Louis Gasset fick lämna skeppet efter två förluster på tre matcher i gruppspelet, men den svaga skörden räckte ändå för att ta värdlandet vidare till slutspel. Med skägget i brevlådan tvingades Elfenbenskusten ut på marknaden där valet till slut föll på Emerse Faé.

40-åringen är ingen permanent lösning men den gamla mittfältaren ges sannerligen en debut som heter duga. Haller är fortfarande ett frågetecken längst fram, men Faés största fokusområde blir troligen att försöka stänga igen den läckande defensiven. 0-1 mot Nigeria kunde varit större siffror i nacken och 0-4 mot Ekvatorialguinea var ett lågvattenmärke utan dess like.

Med det sagt tror jag att det kan bli skönt för Elfenbenskusten att börja om på ny kula. Sangaré, Fofana och Kessié bildar ett slagkraftigt mittfält och just kampen om mitten blir vital mot Senegal. Rent truppmässigt förfogar Aliou Cissé över mästerskapets vassaste material och de regerande mästarna har så här långt gjort rent hus. Tre raka segrar mot Gambia, Kamerun och Guinea imponerar stort.

Nerverna kan dock spela ett spratt när det vankas slutspel och nämnas bör att Senegal saknar nyttige Sima samtidigt som Gueye är ett frågetecken. Elfenbenskusten har i sin tur Haller osäker till spel, men jag tycker ändå inte att streckningen motsvarar styrkeförhållandena lagen emellan. Med hemmaplan och längre vila i kropparna vill jag inte räkna bort Elfenbenskusten. Alla tecken blir mitt val till vänstervridna streck.

Notabla avbräck

Abdallah Sima, Senegal (lårskada)

Osäker till spel

Pape Gueye, Senegal (smäll)

Sébastien Haller, Elfenbenskusten (ankelskada)

Höjdaren! - 8. Saudiarabien - Sydkorea

Under tisdagen ska det spelas två slutspelsmatcher i Asiatiska Mästerskapen där jag väljer att fokusera på den med senare avsparkstid. Det är också den på förhand mest högoktaniga åttondelsfinalen av samtliga. Saudiarabien går i klinch med Sydkorea i Al Rayyan där det hittills får sägas vara de förstnämnda som imponerat mest. Till och med klart mest om ni frågar mig.

Trots relativt kort tid på förbundskaptensposten har Roberto Mancini hunnit svänga ihop ett välspelande och sammansvetsat Saudiarabien. “De gröna falkarna” promenerade genom sin grupp utan att förlora och det ska inte dras för stora växlar på 0-0-matchen mot Thailand. En annan dag – med en gnutta mer effektivitet – hade Saudiarabien vunnit den kampen med stora siffror.

Firma Al-Buraikan/Al Dawsari bildar en giftig anfallsduo längst fram och på mitten är Kanno en strateg som inte hade gjort bort sig i en högt rankad europeisk liga. Trion kommer att spela nyckelroller under tisdagen när Sydkorea står på andra sidan. Spelare för spelare är sydkoreanerna det bättre laget, men Jürgen Klinsmann har hittills inte fått klockverket att ticka.

De rödklädda inledde Asiatiska Mästerskapen med en planenlig viktoria mot Bahrain, men därefter har både Jordanien (2-2) och Malaysia (3-3) tagit poäng av en av de stora förhandsfavoriterna. Det går ingen nöd på Sydkoreas offensiv där Son och Lee går i bräschen, men Klinsmanns gäng har visat sig väldigt sårbara via omställningar. Det är ett problem som måste åtgärdas inför mötet med Saudiarabien.

Lyckas tysken styra upp helheten är detta tveklöst Sydkoreas match att förlora, men när kupongen erbjuder gott om andra spikalternativ vågar jag ändå inte lämna tvåan på egna ben. Mancini är en taktiker ut i fingerspetsarna och i en troligen målsnål åttondelsfinal vill jag inte räkna bort att Saudiarabien lyckas hålla Sydkorea på halster över 90 minuter. Tvåan går först men krysset följer med på större system. X2 räcker.