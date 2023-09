Den stora skrällen - United faller på hemmaplan

Den tredje omgången av Ligacupen går av stapeln i England denna vecka. Flera tunga lag ska in i elden där vi bland annat får bevittna Manchester United mot Crystal Palace på Old Trafford. Topptipset hämtar även drabbningar från La Liga, Serie A och Ligue 1. Jag väljer bland annat att försöka fälla både Barcelona och Manchester United!

Skrällen! - 1. Mallorca - Barcelona

Barca blir kraftigt övervärderade (till Topptipset)

Två lag som den gångna helgen var inblandade i rena rama målorgier drabbar samman på Son Moix denna tisdag. Efter två raka hållna nollor och fyra inspelade poäng mot Athletic Bilbao och Celta Vigo åkte Mallorca till Katalonien för att mäta svärd med Girona. Det slutade allt annat än lyckligt för Javier Aguirre och company. Via en straffspark kunde Muriqi ge de rödklädda ledningen i den fjärde minuten, men drygt 20 minuter senare gick rullgardinen ned.

Innan domaren blåste för halvtidsvila hade Girona vänt på steken och dragit ifrån till hela 4-1. Det spelade ingen större roll att Mallorca vann den andra halvleken med 2-1. 3-5 i brakan var en smäll som hette duga och Aguirre var självklart allt annat än nöjd efter slutvisslan. Att komma upp i över 2,0 i xG borta mot ett lag av Gironas kaliber är starkt, men i de bakre leden såg det mer än lovligt skakigt ut.

Det behöver onekligen förbättras om Mallorca ska kunna mäta sig med nästa lag från Katalonien. Å andra sidan är öborna erkänt starka på sin hemmabana. På Son Moix blev bland annat Athletic Bilbao neutraliserade och med hänsyn till Barcelonas skadebekymmer finns hopp om att även kunna stänga ned tisdagens kombattanter. Xavi får nämligen klara sig utan Pedri och De Jong, två av katalanernas allra vassaste kreatörer.

Pedri har varit borta ett tag och i helgens möte med Celta Vigo tvingades De Jong utgå efter en halvtimme. Då låg Barca under med 0-1 och bara en kvart från slutet rann även 0-2 in via köksvägen. Därefter vaknade Blaugrana till liv. Lewandowski och Cancelo initierade vändningen till 3-2 på färre än tio minuter vilket gav delad serieledning med succélaget Girona.

När spelet klickar finns det få lag som kan stå emot Xavi och dennes adepter, men jag vill inte kasta mig över tvåan till kraftigt överdriven procent. Titt som tätt hamnar gästerna dråpligt till i sin framåtlutade filosofi och lyckas Mallorca utnyttja lägena som kommer att ges för omställningar ska de inte räknas bort. När strecken sitter som de gör helgarderar jag och försöker jobba in den rensande vänstersidan.

Notabla avbräck

Antonio Raíllo, Mallorca (ankelskada)

Pedri, Barcelona (muskelskada)

Frenkie de Jong, Barcelona (ankelskada)

Osäker till spel

Omar Mascarell, Mallorca (smäll)

Skrällen 2.0! - 4. Manchester United - Crystal Palace

Skrällen jagas på Old Trafford (till Topptipset)

Det finns ett grävjobb att göra runt Premier League-lagen som spenderade hela, eller delar av, försäsongen i USA. Skadorna är ofantligt många för dessa herrskap och i Manchester Uniteds fall ska även Erik ten Hags ovilja att rotera nämnas som en stor faktor. United är barskrapade i de bakre leden vilket tvingade nederländaren att ställa ut en backlinje med Dalot, Nilsson Lindelöf, Evans och Reguilón mot Burnley.

Det fungerade förvisso helt okej då The Red Devils höll nollan och Evans agerade quarterback till Bruno Fernandes avgörande 1-0-mål. Reguilón har också sett pigg ut sedan han anslöt på lån från Tottenham, men jag blev inte imponerad av Uniteds spelmässiga insats över 90 minuter. 1-1 hade varit rättvist sett till matchbilden och det blir svårt att ta rygg på topp 4 om värdarna inte förbättrar sitt uppställda anfallsspel.

Det går absolut att peka på att det hade sett bättre ut om rehabstugan halverats, men innan så blir fallet reserverar jag mig för att hålla United i handen. Rotation borde ligga i Erik ten Hags kort när Crystal Palace kommer på besök och då vill jag hålla dörren öppen för att Roy Hodgson och company lyckas åstadkomma ett starkt resultat trots att även gästernas truppläge är ansatt.

Olise och Lerma är blytunga avbräck för Palace samtidigt som Édouard dras med frågetecken, men jag tycker ändå att det finns tillräckligt med spets för att kunna bråka med tisdagens opponenter. Eze kan trolla fram en målchans ur ingenting på egen hand och spelare som Ayew, Mateta och Schlupp kommer att sätta United på prov med sitt ständiga löpande.

Kommer värdföreningen upp i nivå är detta deras avancemang att missa, men när ettan har smugit upp runt 65 procent drar jag öronen åt mig. Crystal Palace trivs med att slå ur underläge och lyckas Hodgson se till att The Eagles utnyttjar “slottet” framför Uniteds backlinje är mycket vunnet. Jag plockar med alla tecken redan på mindre system i hopp om en skräll.

Notabla avbräck

Luke Shaw, Manchester United (muskelskada)

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (knäseneskada)

Tyrell Malacia, Manchester United (smäll)

Amad Diallo, Manchester United (knäskada)

Kobbie Mainoo, Manchester United (ankelskada)

James Tomkins, Crystal Palace (smäll)

Michael Olise, Crystal Palace (knäseneskada)

Matheus Franca, Crystal Palace (ryggskada)

Jefferson Lerma, Manchester United (knäseneskada)

Naouirou Ahamada, Crystal Palace (ankelskada)

Osäker till spel

Lisandro Martínez, Manchester United (smäll)

Harry Maguire, Manchester United (muskelskada)

Mason Mount, Manchester United (smäll)

Odsonne Édouard, Crystal Palace (knäseneskada)

