Derby - Xabi Alonsos svit bryts

Spiken! - 1. Mainz - Schalke

Mainz hänger på Europaplatserna (till Topptipset)

Mainz har i modern nutid en gedigen historia av att fostra stora tränarnamn som gör avtryck även under de starkaste strålkastarljusen på kontinenten. Under begynnelsen av 2000-talet gjorde sig ingen mindre än Jürgen Klopp till ett utropstecken hos “Die Nullfünfer” och bara en säsong efter Liverpooltränarens sorti var det dags för en viss Thomas Tuchel att ta över spakarna.

Med honom vid rodret nådde Mainz hela vägen till en sensationell femteplats säsongen 2010/11. Sedan dess har värdarna varit ett habilt inslag i det tyska finrummet och de två senaste säsongerna har de rödvita återigen börjat nosa på ädlare tabellplaceringar. Detta sedan den gamla Mainz-spelaren Bo Svensson anlitats som bas. Dansken med det svenska namnet har lotsat de hemmahörande till två raka åttondeplaceringar och är på god väg mot en ännu bättre notering den här säsongen.

Inför fredagens start av den 31:a omgången parkerar Mainz in som just åtta i Bundesliga. Bara tre poäng skiljer upp till topp 6 som innebär minst kvalspel mot Europa League och jag är övertygad om att Svenssons adepter kommer att spela med själarna utanpå matchtröjan under återstående matcher. 0-3 i nacken mot Wolfsburg var en tung smäll, men där vill jag snabbt påpeka att siffrorna inte alls stämde överens med matchbilden.

Mainz var faktiskt det bättre laget och vann bland annat xG med drygt 1,6 - 1,2. Dessförinnan slogs självaste Bayern München tillbaka med 3-1 på Mewa Arena och när det nu väntar spel framför egen publik igen är jag övertygad om att de motiverade värdarna kommer upp i nivå. Inte minst då de får besök av ett av Bundesligas klart sämsta bortalag. Schalke har bara mäktat med åtta inspelade poäng utanför Veltins Arena och det här blir onekligen en svettig uppgift.

Extremt viktiga Fährmann finns inte tillgänglig mellan stolparna och även om gästerna från Gelsenkirchen vunnit två av sina tre senaste ska det raskt påpekas att trepoängarna kommit hemma mot förväntade bottenlag. Mainz blir ett helt annat odjur att brottas med och här lutar jag starkt åt Bo Svensson och companys håll. Upp till 65 prollar är jag beredd att lämna ettan på egna ben.

Notabla avbräck

Jonathan Burkardt, Mainz (knäskada)

Eder Balanta, Schalke (knäskada)

Ralf Fährmann, Schalke (ljumskskada)

Moritz Jenz, Schalke (knäskada)

Soichiro Kozuki, Schalke (ankelskada)

Osäker till spel

Silvan Widmer, Mainz (ankelskada)

Skrällen! - 2. Bayer Leverkusen - Köln

Xabi Alonsos gäng övervärderas i derbyt (till Topptipset)

Bundesliga är en plantskola för blivande stortränare och frågan är om inte det tyska finrummets just nu mest spännande namn finns i Bayer Leverkusen? Xabi Alonso har sakta men säkert förvandlat “Kusarna” till en välspelande maskin och sedan spanjoren tog över skutan – i början av oktober – tillhör de ett av Bundesligas tveklöst bästa lag sett till underliggande statistik.

Att bland annat Expected Points motsvaras i den riktiga poängkolumnen är ett kvitto på att Alonsos tränargärning är på riktigt. Supertalanger som Diaby och Wirtz har tagit ytterligare kliv i sin utveckling och Alonsos beundran för landsmannen Guardiola är uppenbar då Leverkusens backlinje utgörs av resliga, men också spelskickliga, pjäser som Tah, Hincapié samt den gamla Bajen-spelaren Odilon Kossounou.

Alonso-effekten har dessutom smittat av sig i Europa League där Leverkusen spelar den första av två semifinaler mot Roma kommande torsdag. Jag ser med spänning fram emot dubbelmötet men vill samtidigt höja ett varningens finger för att vårens tuffa matchande kan ha tärt på den inte alltför breda truppen. När risk finns för att dusten med Roma redan finns i värdarnas hjärnkontor ska Köln inte skojas bort hur som helst.

Särskilt inte när det vankas Rhen-derby på BayArena. Med sju poäng ner till det negativa kvalstrecket ska Steffen Baumgart och company inte behöva oroa sig alltför mycket över nytt kontrakt och det skulle onekligen smaka fågel att ta betryggande kliv mot säker mark när en tung rival står på andra sidan. Kölns senaste tripp till denna arena renderade i tre poäng och jag stänger inte dörren för en favorit i repris.

Skadeproblematik finns i de främre leden där bland andra Sebastian Andersson brottas med en knäskada, men det anser inte jag ska sätta stopp för en gedigen insats. Så gott som all press finns på Bayer Leverkusens axlar och när ettan sniffar på 75 procent kommer det inte på tal att lämna derbyt utan garderingar. Till vänstervridna streck blir hela spannet och skrälljobb min lösning.

Notabla avbräck

Patrik Schick, Bayer Leverkusen (ljumskskada)

Sebastian Andersson, Köln (knäskada)

Florian Dietz, Köln (knäskada)

Eric Martel, Köln (avstängd)

Mark Uth, Köln (magskada)

Osäker till spel

Exequiel Palacios, Bayer Leverkusen (höftskada)

TILL TOPPTIPSET