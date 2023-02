Derbydags för Chelsea efter rekordfönstret

Derbyt! - 1. Chelsea - Fulham

Chelsea spänner musklerna

Chelsea har under januari värvat för mer pengar än resten av hela Premier League tillsammans och även för mer än övriga topp 5-ligorna kombinerat. Det är otroliga siffror och då The Blues misslyckades att bli av med Ziyech i januari har de en enorm bredd. Flera stjärnor kommer inte få plats ens i Champions League-truppen under våren. Med det sagt har givetvis laget förbättrats ordentligt.

Innan såg Chelsea svaga ut på mittfältet, men efter att Enzo Fernández plockats in för en rekordsumma är det andra bullar. Kan han starta här ger det Potters gäng en rejäl boost. Offensivt bör vi få se Mudryk från start. Ukrainaren såg sylvass ut i sitt inhopp mot Liverpool och är ett hot mot vilket försvar som helst med sin speed. I övrigt blir det oerhört intressant att se hur Potter väljer att formera sin elva.

Fulham gjorde lite i skymundan två fina affärer mot slutet av fönstret. Cedric Soares lånades in från Arsenal och ger bredd på ytterbackspositionerna. Dessutom värvades Sasa Lukic in och han bör starta istället för Reed. Lukic och Palhina är ett starkt innermittfält som inte kommer ge Chelseas snidare någon tid centralt. På topp hänger som vanligt det mesta på om Mitrovic har en bra dag eller inte.

Serben fanns dock inte med när dessa lag möttes på Craven Cottage för ett par veckor sedan. Då vann ändå Fulham med 2-1 efter att Joao Félix, en spelare man nästan har glömt av efter Chelseas shopping spree, visats det röda kortet i den andra halvleken. Portugisen avtjänar nu sin tredje och sista matchs avstängning. I det mötet slog Carlos Vinícius till med segermålet och det är en tänkbar joker i slutet av matchen.

Chelsea ligger tia i Premier League med tio poäng upp till fyran Manchester United och ska The Blues ha någon möjlighet alls att spela Champions League-boll kommande säsong, något som mer eller mindre är ett måste för att ekonomin ska gå ihop, behöver de börja vinna matcher så fort som möjligt. Det blåser positiva vindar kring Stamford Bridge efter alla köp och jag tror att hemmafansen får njuta av en bra insats under fredagskvällen. En insats som mynnar ut i tre poäng. Ettan spikas.

Missar matchen

Joao Félix, Chelsea (avstängd)

Christian Pulisic, Chelsea (knäskada)

Armando Broja, Chelsea (knäskada)

Benjamin Chilwell, Chelsea (knäseneskada)

Osäker till spel

Deniz Zakaria, Chelsea (lårskada)

Raheem Sterling, Chelsea (knäseneskada)

Edouard Mendy, Chelsea (fingerskada)

Reece James, Chelsea (knäskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (knäseneskada)

Shane Duffy, Fulham (sjuk)

Neeskens Kebano, Fulham (hälseneskada)

Skrällchansen! - 3. Athletic Bilbao - Cádiz

Formsvagt Athletic är ingen säker vinnare

Vi fick bevittna något historiskt när Athletic Bilbao ställdes mot Celta Vigo i söndags. Inaki Williams missade då en ligamatch med sitt Athletic efter att dessförinnan ha spelat 251 raka sådana för klubben. En svit som sträckte sig över sju år. Utan Williams på banan såg de rödvita ofarliga ut och nådde bara upp till 0,23 i xG. Det blev inga mål framåt, men väl en balja i baken.

Förlusten var den tredje raka i ligaspelet för baskerna. De må ha gått till semifinal i Copa del Rey, men i La Liga har Athletic inte vunnit en match sedan innan VM-uppehållet. Inaki Williams är ett osäkert kort nu också och då behöver hans bror Nico kliva fram tillsammans med Berenguer och Muniain. Bakåt finns det också tveksamheter då Inigo Martínez alltjämt dras med en känning.

Cádiz ligger under nedflyttningsstrecket, men det är sannerligen jämnt i botten av La Liga. De guldklädda har faktiskt bara sex poäng upp till den övre halvan av tabellen. Där hittas Mallorca, ett lag som fick stryk av de gula ubåtarna i helgen. En match som Cádiz dominerade från början till slut. Theo Bongonda stod för ett av målen då och är en spelare med betydligt högre potential än vad han har visat under hösten.

Det är trots allt en spelare som vräkte in mål för Genk innan han värvades hit under sommaren och med Ocampo på andra kanten ser det spännande ut på de positionerna. Det gäller bara att gamlingen Negredo och Lozano är mer på hugget i straffområdet och lyckas förvalta de inspel de får. Till denna match får Cádiz tillbaka både Alejo och Sobrino från botbänken och det är sköna tillskott.

Cádiz har tagit poäng i fyra av sina fem matcher efter uppehållet och har faktiskt vunnit på San Mamés två år i rad. Med det i åtanke är jag inte speciellt förtjust i den höga streckningen på ettan som ser ut att nå upp mot 75-80 procent. Jag väljer då att plocka med alla tecken och håller en extra tumme för att Cádiz kan stå för en riktig superknall.

Missar matchen

José Mari, Cádiz (knäskada)

Víctor Chust, Cádiz (muskelskada)

Osäker till spel

Inigo Martínez, Athletic Bilbao (oklart)

Inaki Williams, Athletic Bilbao (muskelskada)

David Gil, Cádiz (oklart)

Cala, Cádiz (oklart)

Jon Ander Garrido, Cádiz (knäskada)

Joseba Zaldúa, Cádiz (knäskada)

