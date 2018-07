Dortmund favoriter mot Manchester City

Draget - 1. Manchester City - Dortmund

Dortmund är favoriter i Chicago!

Natten till fredag inleder International Champions Cup i de förenta staterna med matchen mellan Manchester City och Dortmund på Soldier Field i Chicago. Tyskarna har redan inlett sin försäsong och bland annat spelat en träningsmatch mot Austria Wien så sent som förra fredagen. Det slutade med seger för BVB där Alexander Isak gjorde matchens enda mål.

Dortmund hade långt ifrån någon lyckad fjolårssäsong. Det var minst sagt stökigt i klubben där BVB bland annat hade två tränare vid namn Peter, Bosz respektive Stöger. De gulsvarta slutade på en fjärdeplacering i Bundesliga och fick ge sig redan i gruppspelet i Champions League.

Den 22 maj stod det klart att Lucien Favre tar över Dortmund från och med den här sommaren, och på fredag kommer Favre få sin första riktiga värdemätare i Chicago. Den 60-årige schweizaren har tagit ut en stark trupp till träningsturneringen i USA, där bland annat Marco Reus, Mario Götze, Andre Schürrle och Maximilian Philipp finns med.

Manchester City behöver ingen närmare presentation. Manchester-klubben vann busenkelt Premier League den förra säsongen och slog både mål och poängrekord i det engelska finrummet. Under våren var dock laget inte riktigt lika framgångsrika där de ljusblå bland annat fick ge sig mot Liverpool i kvartsfinalen i Champions League.

Eftersom flera av Citys spelare tog sig långt i Fotbolls-VM så har ett gäng stjärnor fått förlängd semester. Spelare som Kevin De Bruyne, Ederson Moraes, David Silva, Kün Agüero, John Stones, Nícolas Otamendi och Kyle Walker är bara ett par av nyckelspelarna som inte finns med på flyget till USA. Truppen håller därmed långt ifrån samma höga nivå som man är van vid. En spetsspelare som däremot kommer att finnas med i truppen mot Dortmund är nyförvärvet från Leicester, Riyad Mahrez.

Med tanke på dessa förutsättningar tycker jag tvåan känns som en mycket intressant spik, inte minst med tanke på att allt värde ser ut att landa hos tyskarna!

Helgarderingen - 2. Nyköping - Assyriska

Formstarkt ställs mot formsvagt på Rosvalla IP!

I Nyköping på fredag kväll väntar ett möte i Division 1 norra mellan två klubbar som återfinns på den undre halvan av tabellen. Trots att det bara skiljer två poäng mellan lagen inför omgång 17 så målas Bissarna upp som skyhöga favoriter.

Nyköping som tränas av den amerikanske tränaren Brian Clarhaut har gått starkt under sommaren, i synnerhet nu på slutet. Clarhauts mannar har fyra raka matcher utan förlust där de tre senaste fajterna har slutat med seger. Lägg därtill att Bissarna ställts mot toppduon Carlstad United och Västerås SK i två av dessa matcher. Under torsdagen kom det dock ett tråkigt besked för hemmalaget. Den tuffe försvarsspelaren Lennart Johansson, meddelade under torsdagen att han lämnar klubben efter drygt fem säsonger på Rosvalla IP.

Assyriska, som spelade i Superettan så sent som 2016, var starka under våren. Men under juni och juli har det gått oroväckande tungt för de vitröda. Förra helgen förlorade Assyriska mot BK Forward med 0-3, där Robin Jacobsson fick rött kort redan i den åttonde minuten. Det blev Södertälje-klubbens fjärde raka förlust och åttonde raka match utan seger. Trots detta finns det gott om kunnande i laget, med spetsspelare som bland annat Kevin Krans och Armin Tankovic.

Assyriska var tippade i toppen av tabellen inför säsongen och grundkvalitén finns definitivt för att kunna stå upp mot Bissarna, men just nu är det tydligt att lagen spelar med helt olika självförtroenden. Det känns dock som det bara är en tidsfråga innan den Assyriska skutan vänder, för bättre än vad laget har visat den senaste tiden är man utan tvivel.

Lagen har mötts en gång tidigare under säsongen, då på Södertäljes Fotbollsarena. Det mötet vann Assyriska med 2-1, där Alagie Sosseh, som numera spelar i Syrianska, gjorde de rödvitas båda mål. Med tanke på de helt skilda formkurvorna så är det lätt att köpa att hemmalaget är favoriter. Men när ettan streckas runt 70 procent, känns helgarderingen som bäst väg att gå i jakten på fin utdelning!

Missar matchen

Robin Jacobsson, Assyriska (avstängd)