Dortmund övervärderas - lurig match ikväll

Höjdaren! - 1. Freiburg - Borussia Dortmund Dortmund övervärderas Bundesliga sparkade igång förra helgen där både Freiburg och Borussia Dortmund fick önskvärda starter på säsongen. De förstnämnda betvingade Augsburg med hela 4-0 där kultledaren Christian Streich kunde glädjas åt att inte mindre än tre nyförvärv presenterade sig på bästa sätt. Michael Gregoritsch – ny från just Augsburg – var tungan på vågen med ett mål och en assist, men även Doan och Ginter hittade in i målprotokollet med varsitt nätrassel.

Segersiffrorna var i paritet med matchbilden och jag blir inte förvånad om Freiburg är med och bråkar med de stora drakarna även denna säsong. Fjolårets sjätteplats var ingen överprestation på något sätt och förutom tidigare nämnda målskyttar finns det ytterligare spets i värdföreningen. Sallai fick ett mål bortdömt för offside och italienaren Grifo var Freiburgs fjärde målman i premiären. Samtliga spelare är herrar som Dortmund får se upp med och jag kan garantera att framför allt Ginter kommer vara angelägen om en stark prestation mot sin gamla arbetsgivare. Mittbacken ser ut att slippa stångas med Adeyemi som tvingades lämna premiären med en fotskada och sedan tidigare saknas även Sébastien Haller. Snabbt och stadigt tillfrisknande önskas ivorianen som olyckligt nog drabbats av cancer. För att tillfälligt ersätta honom har BVB vänt blickarna mot Köln och Anthony Modeste. Anfallaren är en beprövad målskytt i Bundesliga och tillsammans med spelare som Reus, Bellingham och Malen ska Modeste kunna trivas med tillvaron i gulsvart tröja. Edin Terzic gäng gick segrande ur premiären mot Bayer Leverkusen (1-0), men det var med det sagt inte en smärtfri insats från fjolårets ligatvåa. Leverkusen hade bud på minst ett kvitteringsmål och innan Terzic har styrt upp defensiven är jag inte benägen att lita på en tvåa som streckas upp runt 50 procent. Freiburg har 2-1-0 på sina tre senaste hemmamatcher mot fredagens kombattanter och till rådande förutsättningar stänger jag inte dörren för en fortsättning av den positiva trenden. Högervriden streckning innebär utrullad heltäckningsmatta redan på mindre system. Missar matchen Lucas Höler, Freiburg (benskada)

Kimberly Ezekwem, Freiburg (okänt)

Kevin Schade, Freiburg (bukskada)

Sébastien Haller, Borussia Dortmund (sjukdom)

Niklas Süle, Borussia Dortmund (muskelskada)

Salih Özcan, Borussia Dortmund (fotskada) Osäker till spel Lukas Kübler, Freiburg (lårskada)

Karim Adeyemi, Borussia Dortmund (fotskada)

Nykomlingsmötet! - 4. Watford - Burnley Svårsiat toppmöte från London Watford och Burnley brakade båda som bekant ur Premier League i fjol. Om man ska stirra sig blind på transferfönstret trodde jag att de sistnämnda skulle få större problem med att tillhöra toppstriden i The Championship än Watford, men redan efter två omgångar är jag beredd att revidera den åsikten. Vincent Kompany har vänt upp och ner på verkligheten i Lancashire där The Clarets numera är ett lag som ständigt spelar bollen längs backen. Något som inte var fallet under Sean Dyches ledning. Den taktiska förvandlingen gör att jag tror att gästerna kommer klara sig bra trots att bärande defensiva kuggar som Pope, Tarkowski och Mee har lämnat truppen. Muric, Harwood-Bellis och Maatsen är nya pjäser i de bakre leden och den unga trion är inte direkt skolade i dåtidens engelska fotboll. Burnley slaktade Huddersfield i premiären trots att siffrorna bara stannade vid 1-0 och därefter visades moral när 0-1 hämtades upp till 1-1 mot Luton. I båda dessa tillställningar har gästerna sniffat på 70 procent av bollinnehavet och jag blir inte förvånad om Kompanys gäng styr matchbilden även på Vicarage Road. Offensiven är med det sagt skadedrabbad då firma Rodriguez/Twine saknas och Watford är ett herrskap som trivs med att ligga lågt och spela på omställningar. På samma vis gick The Hornets segrande ur premiären mot Sheffield United och i den senaste omgången var de gulsvarta nära på att stjäla hela kakan borta mot West Bromwich. Vid ledning 1-0 brände Sarr en straff och därefter kunde The Baggies ta sig tillbaka in i matchen och göra 1-1. Nytillträdde Rob Edwards kan dock inte vara missnöjd med fyra poäng mot två förmodade topplag. Sarr, Dennis och Pedro är lirare som kan såra vilket lag som helst via kontringar och även om de två förstnämnda ryktas till Premier League utgår jag från att de startar denna afton så länge förhandlingarna inte tar raketfart. I kraft av hemmaplan lutar jag inledningsvis mest åt Watfords håll. Värdarna har en tydligare spets att tillgå än Burnley, men jag vill samtidigt slå ett slag för hur fort Kompany lyckats styra skutan åt rätt håll. Kan belgaren skaka liv i offensiven är mycket vunnet och på större system gör jag gärna plats för de tillresta. Ettan först, tvåan sedan.

Missar matchen Ashley Westwood, Burnley (benbrott)

Jay Rodriguez, Burnley (okänt)

Scott Twine, Burnley (okänt) Osäker till spel Jóhann Berg Gudmundsson, Burnley (vadskada)