Dramatisk tillställning - Italien kan missa EM

Sveriges EM-kval nådde sin vägs ände under söndagen och denna måndag är det dags för Grupp C, E och H att gå samma öde till mötes. Spänning finns på flera håll där jag framför allt är nyfiken på mötet mellan Ukraina och Italien som spelas i Tyskland. Topptipset går sedan i mål med Segunda División och Brasileiro Série B. Avanti!

Höjdaren! - 1. Ukraina - Italien

Upplagt för dramatik i Leverkusen (till Topptipset)

England har som bekant redan lagt beslag på förstaplatsen i EM-kvalets Grupp C. Bakom The Three Lions återfinns både Italien och Ukraina som med sina respektive 13 poäng har god vittring på mästerskapet i Tyskland nästa sommar. Bägge nationerna har en livlina i form av playoff som baseras på resultaten i föregående upplaga av Nations League, men det här kan likväl dubbas som EM-kvalets häftigaste match.

För Italien räcker det med en poäng för att säkra EM medan Ukraina måste vinna i Leverkusen för att ta sig förbi Gli Azzurri i gruppspelets sista omgång. Italienarna vann det vändande mötet med 2-1 efter en doppietta av Frattesi och Luciano Spallettis mannar kommer stärkta till BayArena efter 5-2 mot Nordmakedonien. Offensiven visade sig då från sin bästa sida, men här blir jag inte förvånad om Italien antar en mer försiktig framtoning.

Neutral plan gynnar förvisso de blåklädda allra mest, men jag är ändå inte beredd att räkna bort Ukraina. Rebrovs trupp är fylld med klasspelare som kan se till att Italien får en jobbig måndag framför sig på tysk mark. Matviyenko, Zabarnyi och Mykolenko bildar tre fjärdedelar av en spelskicklig och disciplinerad backlinje som inte sällan skyddas på ett bra sätt av rutinerade Stepanenko.

Zinchenko, Tsygankov, Mudryk och Dovbyk är sedan offensiva pjäser vars spetsegenskaper vållade England (1-1) problem i Polen för drygt två månader sedan. Kommer Ukraina upp i samma nivå här är mycket vunnet. Den italienska truppen går med det sagt inte heller av för hackor, men avbräcken är några för många och lite för tunga för att jag ska backa Spalletti och company hela vägen.

Bastoni, Locatelli, Pellegrini, Tonali och Immobile är bara några av pjäserna som Napolis guldmakare från i fjol får klara sig utan. Jag spår en tight tillställning i Leverkusen där det inte alls är otänkbart att ett individuellt misstag fäller avgörandet. Med det i bakhuvudet vill jag helst inte lämna några tecken åt slumpen. Hela spannet åker med redan på mindre systembyggen.

Favoriten! - 2. Nordmakedonien - England

England har redan säkrat gruppsegern (till Topptipset)

England brukar av tradition gå väldigt starkt i kvalen mot stora mästerskap. EM-kvalet anno 2024 har inte varit något undantag där Gareth Southgate med adepter redan säkrat förstaplatsen i Grupp C. Sex segrar och en oavgjord på sju matcher är ett starkt facit där bland annat de dubbla triumferna mot Italien sticker ut som körsbär på den brittiska tårtan.

Det enda poängtappet kom i 1-1-matchen mot Ukraina som England dominerade med eftertryck. Att biljetten till Tyskland redan är i hamn blev uppenbart senast mot Malta (2-0) där The Three Lions gick på tvåans växel under 90 minuter. Faktum är att Southgates manskap bara kom upp i drygt 1,0 xG trots ett väldigt svagt motstånd. Förvånad blir jag inte om samma problem uppstår mot Nordmakedonien.

Samtliga klubblagstränare har givit sina spelare instruktioner att gå på halvfart då skadorna duggar tätt över hela Europa och det kan absolut prägla matchbilden i Skopje. Rico Lewis väntas få göra sin debut i den engelska landslagströjan, men i övrigt har jag svalt intresse av att försöka sia om startelvan. Southgate har nämligen själv gått ut med att rotationer är att vänta.

Nordmakedonien bjöd upp till viss kamp mot Italien där de rödgula bland annat hämtade upp 0-3 till 2-3, men i mer gungning än så fick de rödgula inte italienarna. 2-5 i nacken var en tung förlust, men även om Milevskis gäng är borta från EM tror jag att nivån på måndagens motståndare ser till att Nordmakedonien inte ställer ut skorna med en platt insats framför sin publik.

England är såklart rättmätiga favoriter, men med rådande förutsättningar i åtanke är jag inte särskilt intresserad av att lita på tvåan till skyhög procent. Större under har skett än att nationerna delar på äran och står England för en svag insats vill jag ha med krysset i jakten på de större pengarna. Förlorar gör gästerna inte men jag gör plats för mittentecknet i hopp om en miniknall. X2 spelas.

Osäker till spel

Marcus Rashford, England (smäll)

