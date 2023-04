Drömmen om Premier League står på spel

Påskhelgen bjuder på mycket fotboll från The Championship. Det spelas omgång både under fredagen och måndagen och långfredagens första Topptips består helt och hållet av fajter från den engelska andraligan. Notera att spelstopp är redan 15.59 på denna minst sagt svårtippade kupong så glöm inte att lämna in i tid. Vi sätter igång!