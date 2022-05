"Dyrbara poäng står på spel för klassiska klubben"

Bottenstriden! - 3. Everton - Crystal Palace

Viktiga poäng på spel på Goodison Park

Dominic Calvert-Lewin och Richarlison startade båda i Evertons otroligt viktiga match mot Brentford och båda anfallarna blev målskyttar. Trots det och trots att The Toffees hade ledningen två gånger om slutade det hela med en blytung 2-3-förlust. En stor anledning till det var det röda kortet på Jarrad Branthwaite efter bara 18 minuter. I slutet av matchen visades även Salomón Rondón ut och den duon är nu avstängd.

Dessutom är Patterson, Townsend, Mina och Delph skadade medan Godfrey, Keane och Van de Beek är osäkra kort. Tufft för Frank Lampard med så många viktiga kuggar borta. Skulle samtliga de lirarna vara borta är Mason Holgate den enda friska mittbacken i truppen. Framåt ser det bättre ut med Gordon som komplement till den givna toppduon Calvert-Lewin och Richarlison.

Crystal Palace har inget att spela för mer än att ta sig upp på den övre halvan vilket de gör vid seger här. Patrick Vieiras mannar har dessutom spelat bra fotboll de senaste veckorna trots bristen på motivation. Åtta poäng på de fyra senaste omgångarna är starka papper. Michael Olisé saknas alltjämt, men i övrigt har gästerna större delen av sin trupp till förfogande och då är det ett riktigt trevligt lag.

Andersen och Guehi är ett mittbackspar som kompletterar varandra väl och på kanterna är Clyne och Mitchell kvicka lirare. På mittfältet är Conor Gallagher en riktig duracellkanin som löper på allt i 90 minuter. Framför allt ser han till att motståndarna inte får en lugn stund i sin speluppbyggnad. Offensivt har Palace det gott ställt med spelare som Eze, Mateta, Benteke och Ayew. Dessutom finns såklart storstjärnan Zaha tillgänglig.

Dessa två lag har mötts på Selhurst Park två gånger denna säsong, både i ligan och i FA-cupen. Palace har vunnit båda gångerna med totalt 7-1. Visst är det hemmalaget som har all motivation på sin sida, men den faktorn överskattas en del i Premier League. Inget lag lägger sig platt i den här ligan. Här är det läge att invänta startelvorna för att se vilket lag Everton kan ställa på benen, men så som läget är nu behöver alla tecken ta plats på Merseyside.

Missar matchen

Jarrad Branthwaite, Everton (avstängd)

Salomón Rondón, Everton (avstängd)

Fabian Delph, Everton (muskelskada)

Yerry Mina, Everton (vadskada)

Nathan Patterson, Everton (knäskada)

Andros Townsend, Everton (knäskada)

Michael Olisé, Crystal Palace (fotskada)

James McArthur, Crystal Palace (vadskada)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (knäseneskada)

Osäker till spel

Michael Keane, Everton (sjuk)

Benjamin Godfrey, Everton (oklart)

Donny van de Beek, Everton (ljumskskada)

Kvalet! - 4. Hertha Berlin - Hamburg

Häftigt kval mot Bundesliga

Hertha Berlin lyckades bara plocka en poäng på sina avslutande tre omgångar och hamnade därmed på negativ kvalplats i Bundesliga. En rejäl missräkning för huvudstadsklubben som på pappret har ett ganska okej lag. Boyata är en försvarare med hög kapacitet och mittfältet med Ascacibar och Tousart har mer att ge än vad de har visat under säsongen. Dessutom finns Kevin-Prince Boateng att slänga in som en joker.

Offensivt har Hertha hur många alternativ som helst. I den avslutande ligamatchen, som slutade med en 1-2-förlust borta mot Borussia Dortmund, startade Belfodil på topp med Serdar, Ekkelenkamp och Mittelstadt bakom. Då satt Jovetic, Darida och Richter på bänken. Spelarmaterialet är det alltså inget större fel på, men värdarna har helt enkelt inte fått ihop laget på rätt sätt. Det känns verkligen inte som om hela klubben drar åt samma håll. Dessutom tvingas 20-årige Lotka ställa sig mellan stolparna igen då både Jarstein och Schwolow är skadade.

Hamburg såg ut att missa sin kvalplats, men satte in en rejäl spurt mot slutet av säsongen. Fem raka segrar förde upp klassikerklubben till en tredjeplats i tabellen och då kan det vara okej att de under samma period förlorade semifinalen av DFB Pokal mot Freiburg. Den sista omgången borta mot Hansa Rostock var en riktig rysare. Hamburg behövde vinna, men låg under med 0-1 i paus. Då stod HSV för en mäktig andra halvlek.

Robert Glatzel, som har ett förflutet i bland annat Cardiff, stod för både mål och assist i den vändningen och gör en riktigt fin säsong. 22 ligamål har det blivit totalt för 28-åringen och då ingen annan spelare i truppen är uppe på tvåsiffrigt antal mål kan hans betydelse för laget inte överskattas. Jatta och Reis är två spelare som ska se till att Glatzel får vettiga bollar att jobba med och den trion behöver Hertha se upp med.

Hertha ska gälla som knappa favoriter i detta första kvalmöte av två då de har ett något högre tempo i kroppen efter sin säsong i Bundesliga. De har också ett mer namnkunnigt lag. Samtidigt går det inte att komma ifrån att Hamburg har betydligt bättre form och kommer ge allt för att äntligen ta steget tillbaka upp till det tyska finrummet. Ettan behöver garderas omgående och räcker plånboken till väljer jag att plocka med alla tecken.

Missar matchen

Davie Selke, Hertha Berlin (muskelskada)

Márton Dárdai, Hertha Berlin (höftskada)

Lukas Klunter, Hertha Berlin (axelskada)

Dong-jun Lee, Hertha Berlin (knäskada)

Alexander Scwolow, Hertha Berlin (lårskada)

Rune Jarstein, Hertha Berlin (knäskada)

Anssi Suhonen, Hamburg (vristskada)

Tim Leibold, Hamburg (knäskada)

Osäker till spel

Linus Gechter, Hertha Berlin (sjuk)

Niklas Stark, Hertha Berlin (sjuk)

Anton Gade, Hertha Berlin (magproblem)