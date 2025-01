"Dyster tid för storklubben - risk för klassisk cupskräll"

Cupfotbollen fortsätter på torsdagens Topptips. Real Madrid - Mallorca är en högoktanig inledning från Mellanöstern innan anrika FA-cupen kastar in tre vedträn i brasan. Där hoppas jag bland annat att Sheffield United och Everton får det svårt. Målgång sker under fredagen med Nantes mot Monaco!

Höjdaren! - 1. Real Madrid - Mallorca

Jag hoppas på skräll i Mellanöstern

För den som tappat bort minnet under jul- och nyårshelgen kan det kanske komma som en liten chock att Mallorca är ett av fyra lag som gör upp om titeln i Supercopa de Espana. Öborna tog sig dock till final i Copa del Rey under fjolårssäsongen där det slutade med förlust efter straffar mot Athletic Bilbao. Till skillnad från då är det numera Jagoba Arrasate som styr spakarna vid sidlinjen.

I min bok har Mallorca blivit ännu mer svårslagna under sin nya tränare och faktum är att de rödsvarta befinner sig på en av Europaplatserna i La Liga. Imponerande är bara förnamnet och hur hårt Arrasate satsar på Supercupen blev uppenbart i årets första tävlingsmatch. 16-delsfinalen i Copa del Rey mot Pontevedra slutade 0-3, men det ska sägas att Mallorca hade flera bärande spelare på bänken.

Darder, Muriqi, Larin och Chiquinho inledde alla vid sidan om vilket är ett tydligt kvitto på att det största fokuset låg på torsdagens tillställning i Mellanöstern. Real Madrid möter upp på King Abdullah Sports City i Jeddah där jag tycker att “Marängernas” favoritskap blir lite väl överdrivet. Neutral plan gynnar kanske Ancelottis manskap allra mest, men rent spelmässigt anser jag inte att Real Madrid har visat upp tillräckligt för att förtjäna nästan 85 procent av förtroendet.

Sedan mitten på december har Los Blancos stått för en mindre imponerande insats i derbyt mot Rayo Vallecano (3-3) och jag tyckte inte heller att varken 4-2 mot Sevilla eller 2-1 mot Valencia var mycket att hänga i granen. Ancelottis hackiga spelsätt är för beroende av individuella prestationer för att nå riktigt långt och jag blir inte förvånad om ett välorganiserat Mallorca stänger ner favoriterna.

Real Madrids bakre led saknar alltjämt Militao och Carvajal medan Alaba nyss kommit tillbaka i vissa träningsmoment. Att brottas med Muriqi utan ordinarie personalstyrka i mittförsvaret görs inte i en handvändning och jag lockas betydligt mer av skrälläget än att spika av ettan till väldigt kryddad procent. Redan på mindre system drar jag öronen åt mig och helgarderar i hopp om en knall!

Notabla avbräck

Dani Carvajal, Real Madrid (knäskada)

Eder Militao, Real Madrid (knäskada)

Osäker till spel

David Alaba, Real Madrid (knäskada)

Favoriten! - 4. Everton - Peterborough

Everton känns inte helt pålitliga

Efter många om och men runt den impopulära ägaren Farhad Moshiri står det äntligen klart att Everton tas över av nytt styre från och med denna vinter. The Friedkin Group – som också äger Roma i Serie A – är de nya herrarna på täppan i de blåa delarna av Liverpool och det råder inget tu tal att The Toffees har outnyttjad potential som de hoppas att de amerikanska ägarna kan locka fram.

Som en följd av detta är Sean Dyches framtid som tränare uppe i det blå och konstigt vore annars då Everton har tagit flera steg i fel riktning jämfört med i fjol. Utan poängavdragen från 2023/2024 hade de blåvita kunnat nosa på den övre halvan, men den här säsongen motsvarar den dystra tabellplaceringen allt som Dyche och company pysslat med, eller snarare inte pysslat med, på det gröna schackbrädet.

Bara nykomlingarna har sämre Expected Points än värdarna som högst troligt behöver förstärka truppen i januari för att undvika bottenstrid när vi närmar oss våren. Jag tycker att Everton i grund och botten är alldeles för stabila för att behöva slåss om kontraktet, men när offensiven allt annat än flyger blir det samtidigt svårt att göra anspråk på en placering med goda marginaler ned till giljotinen.

En FA-cupmatch hemma mot Peterborough ska normalt vara en munsbit för The Toffees, men jag vill föra till protokollet att truppläget är ansatt. McNeil och Garner är båda borta från spel samtidigt som Calvert-Lewin och Broja dras med skavanker. Beto är således den enda renodlade anfallaren som står redo och jag är inte säker på att det gynnar de hemmahörande.

Peterborough har det för närvarande tufft i League One där The Posh skeppar in det ena baklängesmålet efter det andra, men kan svensklaget – med Wallin och Lindgren i truppen – sköta sin defensiv ser jag det inte som otänkbart att de lyckas bjuda upp till dans på Goodison Park. Jag är allt som oftast tveksamt inställd till Everton som spelförande lag och när kupongen erbjuder bättre spikar på annat håll lämnas värdarna inte allena. 1X spelas.

Notabla avbräck

Dwight McNeil, Everton (knäskada)

Séamus Coleman, Everton (muskelskada)

Tim Iroegbunam, Everton (fotskada)

James Garner, Everton (ryggskada)

Kwame Poku, Peterborough (knäseneskada)

Osäker till spel

Dominic Calvert-Lewin, Everton (smäll)

Armando Broja, Everton (ryggskada)

Youssef Chermiti, Everton (lårskada)