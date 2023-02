Efter chocken - Juventus tar viktig seger

Kvartsfinalen! - 1. Juventus - Lazio

Juventus går till semi

Det kom som en chock för några veckor sedan när Juventus tilldelades 15 minuspoäng i Serie A. Det ska såklart överklagas och dras i långbänk så sista ordet är knappast sagt, men som det ser ut nu är Juve chanslösa att nå en Champions League-plats. Känslan är då att större fokus riktas mot Europa League och Coppa Italia. Nu väntar en kvartsfinal i den sistnämnda turneringen och vi lär få se ett starkt hemmalag.

Skadeläget har nämligen ljusnat för Juve som hade både Paul Pogba och Dusan Vlahovic på bänken i 0-2-förlusten mot Monza. En duo som mycket väl kan starta här. Dessutom verkar det som att Chiesa, som saknades mot Monza, är återställd efter sin känning. Han börjar troligen på bänken, men där finns en riktig joker att plocka in. Rabiot, Paredes och Di María är andra duktiga spelare som bör finnas med från start.

Lazio har fått tillbaka Ciro Immobile från skadelistan och det är oerhört viktigt för Örnarna även om de besegrade Milan med 4-0 utan sin superstriker. Närmast kommer de ljusblåa från en ganska intetsägande insats hemma mot Fiorentina. 1-1 slutade matchen och xG var nästan helt jämnt då. Det krävs en betydligt starkare prestation om Lazio ska kunna få med sig något från Turin.

Casale stod för målet mot Viola och han bör starta i mittförsvaret bredvid Romagnoli med Hysaj och Marusic på kanterna. En klart duglig kvartett. Milinkovic-Savic är fortfarande kvar i klubben och är given på mitten ihop med Luis Alberto som ska snickra ihop framspelningarna till Immobile. Framåt finns det annars en hel hög av små tekniska lirare som Pedro, Zaccagni och Felipe Anderson.

Lazio har ett kompetent lag, men de brukar ha enorma problem med just Juventus. Fyra förluster och två kryss är facit på de sex senaste inbördes mötena och uppe i Turin har jag svårt att se gästerna bryta den trenden. Juventus är bättre på de flesta positioner och bör vara revanschsugna efter misslyckandet mot Monza senast. Detta vinner de svartvita och ettan kan gott spikas.

Missar matchen

Luca Pellegrini, Lazio (vadskada)

Stefan Radu, Lazio (oklart)

Osäker till spel

Leonardo Bonucci, Juventus (ljumskskada)

Kaio Jorge, Juventus (knäskada)

Höjdaren! - 2. Real Madrid - Valencia

Real överstreckas grovt

Valencia har inte haft någon rolig omstart efter VM-uppehållet. En enda poäng inspelad på fyra ligamatcher och uttåg mot Athletic Bilbao i Copa del Rey är inte bra nog. I helgen fick de vitsvarta stryk borta mot Valladolid efter ett sent avgörande och det fick styrelsen att agera. Gennaro Gattuso är inte längre tränare för klubben och det var helt klart att något behövde göras.

Det återstår att se om en ny röst i omklädningsrummet kan få fart på Valencia som ställs inför en inspirerande uppgift under torsdagen. Den enda bra prestationen som Los Che gjort under 2023 var faktiskt mot just Real Madrid i supercupens semifinal. Där blev det uttåg efter straffar, men det var 120 relativt jämna minuter som spelades dessförinnan. Lino stod för målet då och lär starta på topp ihop med Cavani. En klart duglig duo.

Real Madrid jagar som bekant Barcelona i toppen av La Liga, men har förlorat lite mark i den jakten efter poängtapp mot Real Sociedad och förlust mot Villarreal under det nya året. Söndagens 0-0 mot de förstnämnda var dock inte mycket att säga om. Ancelottis mannar var det klart bättre laget i den tillställningen och med lite bättre skärpa hade Marängerna fått med sig alla tre poängen.

Bakåt såg det väldigt tryggt ut då. Camavinga gjorde det väldigt bra när han vikarierade på vänsterbacken och både Militao och Rüdiger var stabila i mittförsvaret. Dessutom finns en viss Courtois där bakom som har varit världens kanske allra bästa målvakt det senaste året. Framåt finns det däremot en del jobb att göra. Visst är Benzema en av världens bästa spelare och Vinícius Júnior kan göra mycket på egen hand, men känslan är att det saknas lite kreativitet.

Real är beroende av att någon av dessa pjäser, eller Modric från mittfältet, står för ett världsklassnummer på egen hand. Något de givetvis gör ganska regelbundet, men just nu är det sällan Real spelar ut sina motståndare. Jag tror att Valencia kan hänga med i matchen i huvudstaden och då ettan ges enormt förtroende av tipparna är det läge att få med alla tecken. Helgardera och håll en tumme för att Valencia kan skrälla.

Missar matchen

Ferland Mendy, Real Madrid (knäseneskada)

Lucas Vázquez, Real Madrid (vristskada)

Nico, Valencia (fotskada)

Jaume Domenech, Valencia (knäskada)

Osäker till spel

David Alaba, Real Madrid (benskada)

Thierry Correia, Valencia (oklart)

José Luis Gayà, Valencia (oklart)

