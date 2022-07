"Efter den bleka insatsen - Malmö FF vinner"

Både Malmö FF och AIK har underlägen att försöka vända på i sina Europakval som ska gå av stapeln under onsdagen. Totalt ska sex kvalmatcher tittas till och även en batalj från norska Eliteserien ska analyseras. Först ut är dock semifinalen mellan Tyskland och Frankrike från Europamästerskapet. Dags att sätta igång och en kvarts miljon i extrapengar gör det hela ännu bättre!

Semifinalen! - 1. Tyskland - Frankrike

Frankrike till final

Frankrike ställdes mot Nederländerna i kvartsfinalen av Europamästerskapet och kom ut med full fart. De blåklädda skapade chans på chans och att det stod 0-0 i paus var rena, rama skämtet. Då hade den nederländska mittbacken Van der Gragt räddat på mållinjen två gånger om och Frankrike prickat stolpen. Matchen kunde, och borde, varit avgjord redan där. Istället kom Oranje tillbaka i fajten och det hela gick till slut till förlängning.

Det är något som kan ligga Frankrike i fatet nu då de får två dagars kortare vila än Tyskland till denna semifinal. Ska Les Bleus nå framgång behöver de också vara mer kliniska framför mål. Diani, Cascarino och Malard kommer till gott om lägen, men behöver bara sätta dit bollen. Bacha hoppade in mot Nederländerna och var riktigt bra. Hon bör få speltid i denna matchen också, kanske redan från start.

Tyskland har ännu inte släppt in något mål i turneringen, men det var verkligen inte långt ifrån i kvartsfinalen mot Österrike. Trots att Tyskland gick in som enorma favoriter hade alpnationen bollar i både stolpe och ribba. Samtidigt går det inte att säga något annat än att segern var rättvis för Die Nationalelf skapade gott om chanser själva. Lina Magull satte dit 1-0 efter ett vackert anfall i den 25:e minuten och Alexandra Popp tryckte in 2-0 i matchminut 90 efter ett jättemisstag av den österrikiske målvakten Zinsberger.

Oberdorf var som vanligt viktig på mittfältet och den hårdföre liraren från Wolfsburg kommer spela en nyckelroll i denna matchen också med att få stopp på Frankrikes fart. Framåt kommer Svenja Huth och Klara Bühl som vanligt starta med centertanken Alexandra Popp mellan sig. En stark trio som lär skapa chanser mot Frankrikes ganska skakiga försvar. Vi kommer bjudas på härliga fysiska dueller mellan Popp och försvarsjätten Renard.

Tyskland har imponerat stort under mästerskapet och har som redan nämnts hållit nollan i samtliga sina matcher. Bortsett matchen mot Spanien, där de vitklädda hade stora problem, har Tyskland dock inte riktigt testats än och jag är inte alls övertygad om att de kommer klara av att hantera Frankrikes fart. Trots att Katoto är skadad och att det franska laget fått kortare vila gillar jag tvåan mest. Jag väljer faktiskt att skippa ettan helt.

Missar matchen

Marie-Antoinette Katoto, Frankrike (benskada)

Returen! - 2. Malmö FF - Zalgiris

MFF vinner

Malmö FF gjorde en minst sagt blek figur förra veckan och om det inte hade varit för Johan Dahlins storspel och en helt vansinnig miss av Zalgiris Oyewusi hade detta dubbelmöte faktiskt kunnat vara avgjort redan nu. Skåningarna klarade sig dock undan med blotta förskräckelsen och kommer till spel med 0-1 i baken. Det är inget omöjligt resultat att vända på i Malmö.

Det brukar alltid bli häftig inramning när MFF lirar Europamatcher på Eleda Stadion och nu får de spela på riktigt gräs, ett underlag som de himmelsblå föredrar framför den studsande planen i Litauen. Nyförvärvet Siby har skadat sig allvarligt och missar resten av säsongen, men det finns täckning på mittfältet. Christiansen och Pena är givna centralt i banan och både Rakip och Zeidan kan starta som tredje länk där.

Zalgiris har vilat sedan matchen mot Malmö och det är en fördel. Samtidigt imponerade de föga på bortaplan i den förra kvalomgången mot Ballkani från Kosovo då balterna fick med sig 1-1 med ett nödrop. Då var de faktiskt ganska rejält tillbakapressade under stora delar av matchen och det finns en del som tyder på en liknande matchbild nu. Med ett resultat att försvara lär vi få se en defensiv matchplan från gästernas sida.

MFF måste dock gasa med lite eftertanke för det finns snabba och skickliga omställningsspelare i Zalgiris. Oyewusi, som jag redan nämnt i texten, löpte sig fram till ett friläge i Litauen innan hans sinnessjuka miss från mållinjen och Oliveira har också fart i benen. Skulle besökarna få in en boll bakom Johan Dahlin skulle paniken kunna sprida sig i hemmalägret så det gäller att hålla tätt i början.

Malmö FF har mycket rutin i spelare som Sergio Pena, Johan Dahlin, Martin Olsson, Niklas Moisander, Lasse Nielsen, Ola Toivonen, Anders Christiansen och Isaac Kiese Thelin. De kommer inte stressa upp sig i onödan och när allt klaffar för dessa pjäser håller de samtliga europeisk nivå. Allsvenskan håller högre klass än den litauiska ligan och detta ska Malmö sopa hem. Ettan spikas hela vägen upp till 80 procent.