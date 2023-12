Efter den pinsamma förlusten - Uniteds dröm lever

Att tänka på

Kupongen innehåller 250.000 i extrapengar.

Om det slutar oavgjort mellan FC Köpenhamn och Galatasaray kan Manchester United gå vidare om de slår Bayern München.

Real Madrid har redan säkrat gruppsegern vilket kan innebära att Ancelotti roterar borta mot Union Berlin. Jag fimpar tvåan helt och hållet.

Jag litar inte på Napoli till över 70 procent. Braga är ett häftigt skrällbud.

Spikförslag

Leeds - Tillsammans med Leicester håller jag Leeds som det bästa laget i The Championship. Ipswich får ursäkta. På min bemärkelsedag städade The Peacocks av Blackburn med 2-0 på främmande mark där Farkes offensiv ännu en gång visade sig otroligt spetsig. Firma Rutter/Summerville noterades återigen i protokollet och jag vill även höja 17-årige Gray som ett utropstecken. Det kommer inte att dröja länge innan den sistnämnda befinner sig i en engelsk storklubb. Sunderland är heller inga duvungar, men jag har förtvivlat svårt att förstå varför The Black Cats gjorde sig av med Tony Mowbray. Dodds debut slutade förvisso 2-1 mot West Bromwich, men här blir det tuffare emot. Jag gillar tvåan och spikar densamma upp till 50 procent.

Avstängningar på tipset

Jadon Sancho (Manchester United)

Sikou Niakaté (Braga)

António Silva (Benfica)

Wesley Hoedt (Watford)