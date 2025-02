"Efter den pinsamma missen - United slår tillbaka"

Att tänka på

Sett till underliggande siffror är Como inte alls långt ifrån Juventus. Jag tror att Fàbregas kan dra jämnt i den taktiska kampen mot Motta och går därför all in på spelvärdet till vänster. Juventus avslås!

Rayo Vallecano har tappat poäng i över hälften av sina hemmamatcher i La Liga.

Gent har tappat poäng i nio av tolv bortamatcher och övervärderas mot ett numera underskattat Mechelen.

Brescia har släppt in 20(!) mål på sina tolv hemmamatcher i Serie B.

Spikförslag

Manchester United - För tredje gången den här säsongen ska Manchester United ta sig an Leicester hemma på Old Trafford. De förstnämnda har vunnit de två tidigare mötena med totalt 8-2 och noterbart är att Ruud van Nistelrooy var hjärnan bakom triumferna. Den här gången återfinns holländaren på andra sidan. The Foxes blixtrar till titt som tätt men den generella nivån är långt ifrån att hålla i Premier League. 0-4 i brakan mot Everton var ett bakslag modell större och den direkt ihåliga defensiven får svårt att stå pall även denna fredag. Rúben Amorim och dennes Manchester United gick bort sig rejält i helgen mot Crystal Palace, men här väntar en opponent som inte alls är lika välorganiserade som The Eagles. United har uppenbara problem men Leicester saknar förmågan att syna kvällens motståndare. Ettan lämnas allena.

Avstängningar på tipset

Soungountou Magassa (Monaco)

Otávio (Porto)

Alan Varela (Porto)

Alieu Fadera (Como)

Randy Nteka (Rayo Vallecano)

Kerim Mrabti (Mechelen)

Ahmed Touba (Mechelen)

Leonardo Lopes (Gent)

Matthias Verreth (Brescia)

Dani Tasende (Real Zaragoza)