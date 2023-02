Efter dunderskrällen - ses som soklara favoriter

Ny vecka innebär nya möjligheter. La Liga och Serie A ska besökas på vår jakt mot åtta gröna bockar och dessutom hittas en fin skrällchans i engelska The Championship. Analysen är klappad och klar, det är bara att åka med!

Höjdaren! - 1. Monza - Sampdoria

Sampdoria undervärderas (till Topptipset)

Monza har som väntat varit en kraft att räkna med under Berlusconis ledning. Jag varnade för laget från Formel 1-meckat förra veckan när de reste till Turin för att möta Juventus och då stod Monza för en strålande insats och vann matchen med 2-0. Båda målen föll redan i den första halvleken och då hade dessutom Monza en boll inne som underkändes för offside. Det säger en del om höjden som finns i laget.Caprari och Danny Mota är två riktigt duktiga spelare med offensiven som signum och i Petagna finns det en bra plan B om spelet skulle gå i lås. Längre bak i banan hittas bland annat Pessina och Pablo Marí. Sex raka ligamatcher utan förlust finns i bagaget. Värdarna trivs dock något sämre med att föra en matchbild och det är något som förväntas av dem när nästjumbon kommer på besök.

Sampdoria innehar den mindre smickrande tabellplaceringen och har hela nio poäng upp till säker mark i Serie A. Det är inget avstånd som plockas in i en handvändning. Gänget från Genua måste börja vinna matcher snarast om de ska ha chans på nytt kontrakt i det italienska finrummet. Fem raka tävlingsmatcher har slutat med förlust och det finns sannerligen en del att arbeta på.

Samtidigt ska det sägas att Sampdoria har underpresterat sin xPTS grovt och det finns flera spelare i truppen av högt snitt. Quagliarella må vara lite vid åren kommen, men det är fortfarande en anfallare med näsa för mål. Lammers, Gabbiadini och Djuricic är andra offensiva pjäser som har mer att ge än vad de har visat hittills under säsongen. På mittfältet finns dessutom meriterade Rincón ihop med Tottenham-lånet Winks.

Sampdoria-spelarnas självförtroende är visserligen lågt, men det finns kvalitéer i truppen som ska respekteras. Monza streckas upp till solklara favoriter av tipparna och så mycket skiljer det inte mellan dessa två gäng egentligen. Med värdet klockrent till höger är X2 av högsta prioritet, men jag gör det enkelt för mig och plockar fram helgarderingen.

Missar matchen

Stefano Sensi, Monza (avstängd)

Abdelhamid Sabiri, Sampdoria (muskelskada)

Ignacio Pussetto, Sampdoria (oklart)







Hemmafavoriten! - 1. Rayo Vallecano - Almería

Bortasvagt Almería får problem (till Topptipset)

Rayo Vallecano stod för en jättefin prestation borta mot Villarreal i den senaste omgången och lyckades fara hem till Madrid med 1-0 i bagaget. Sergio Camello stod för matchens enda mål då och offensivt har Rayo helt klart bredd i sin trupp. I det mötet startade Palazón, Trejo och Martín bakom Camello och det är en kreativ trio som hittar fram med bollar i helt rätt ytor. Då finns det ändå sparkapital på bänken.

Radamel Falcao är måhända ingen 90-minutersspelare i dagsläget, men det är en riktig poacher som alltid är på plats i straffområdet. Dessutom är Raúl de Tomás äntligen skadefri och kan mycket väl få speltid. Bakåt finns inte lika starka namn, men Lejeune gör en strålande säsong i mittförsvaret medan Dimitrievski är en skicklig målvakt. De kan mycket väl se till att värdarna håller nollan under måndagen.

TILL TOPPTIPSET

Almería har också gjort det bra efter sina resurser och befinner sig i mitten av tabellen. Endast en förlust på de fem omgångar som lirats efter VM-uppehållet är starkt jobbat. Umar Sadiq försvann under sommaren, men Almería har hanterat det tappet på ett bra sätt. Embarba, Leo Baptistao och El Bilal Touré är svårfångade på topp och ännu mer spets har hämtats in i januari då Luis Suárez lånats in från Marseille.

Det är såklart inte uruguayanen det handlar om då utan namnen från Colombia. Han satte dit sin första balja för klubben när Espanyol besegrades med 3-1 i den senaste omgången. Bakåt har även gästerna det lite tuffare och även fast Babic och Ely är duktiga mittbackar är 29 insläppta mål på 19 omgångar lite väl mycket. Det är en anledning till att det bara skiljer tre poäng till nedflyttningsstrecket.

Den största anledningen till den saken är dock att Almería inte kan spela fotboll på främmande gräs. Inte en enda seger finns noterad på bortaplan denna säsong och jag tror inte att den dystra sviten bryts denna kväll. Så länge ettan stannar under 55 procent är det en tänkbar spik. Med krysset på större system är vi helt säkra.

Osäker till spel

Óscar Valentín, Rayo Vallecano (oklart)

TILL TOPPTIPSET