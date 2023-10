"Efter premiärförlusten - måstematch väntar Häcken"

Efter att krutröken från Champions League har lagt sig är det dags att rikta fokus mot Europa League och Europa Conference League. Häcken hoppas repa mod efter förlusten mot Bayer Leverkusen när Qarabag gästar Göteborg. Liverpool ska också in i leken medan jag hoppas att det skräller i Frankrike och Skottland. Let’s go!

Måstematchen! - 1. Häcken - Qarabag

Häcken behöver studsa tillbaka (till Topptipset)

Häcken inledde sin vistelse i Europa League med tuffast möjliga uppgift. Gruppfavoriten Bayer Leverkusen stod på menyn på BayArena och trots en spelmässigt godkänd insats stod det 0-4 på resultattavlan efter 90 minuter. Klasskillnaden i de båda straffområdena var påtaglig där Per Mathias Högmos manskap hade stora problem med spelare som Wirtz och Boniface.

Under torsdagen slipper göteborgarna att handskas med motståndare av samma kaliber. Qarabag är en på förhand enklare opponent och om Häcken ska ha med andra- eller tredjeplatsen att göra är detta en match som ska vinnas. 2-0-segern mot AIK var viktig då den byggde självförtroende, inte minst för Chilufya. Nyförvärvet från Midtjylland stod för sina två första mål i den svartgula tröjan och är en spelare som med sin fart kan göra skillnad på den här nivån.

Rygaard, Layouni och bröderna Gustafson är andra lirare som behöver prestera på maximal nivå för att Häcken ska kunna såra Qarabag. Gästerna från Azerbajdzjan har en erkänt stark defensiv som visades upp i premiäromgången. Då stängdes Molde (1-0) ner på effektivt vis och det hade inte varit orättvist om siffrorna blivit större. Presterar azerierna på samma nivå denna torsdag blir de farliga.

Andrade, Juninho och Benzia är herrar som trivs när de får ytor att operera på. Något jag tror kommer att erbjudas mot ett inte sällan väldigt framåtlutat Häcken. Getingarna är härliga att skåda när de lyckas bita sig fast på motståndarnas planhalva, men går kombinationsspelet i stå är värdföreningen sårbara vid defensiva omställningar. Jag tror att Häckens nyckel till en eventuell seger ligger i att vara väldigt cyniska vid bolltapp.

I kraft av hemmapubliken i ryggen och ett oftast vägvinnande spel låter jag ettan gå först på Ullevis gräsmatta, men det känns inte helt bekvämt att låta den stå på egna ben. Qarabag har radat upp gruppspel i Europa League i modern nutid och vet vad detta handlar om. När tvåan erbjuder smygvärde är jag således inte sen med att plocka med högertecknet på större system.

Notabla avbräck

Blair Turgott, Häcken (knäskada)

Filip Trpcevski, Häcken (okänt)

Marko Vesovic, Qarabag (okänt)

Megafavoriten! - 3. Liverpool - Royale Union SG

Liverpool gör inga misstag (till Topptipset)

Lördagens högoktaniga möte mellan Tottenham och Liverpool byggdes på förhand upp som något alldeles extra. Även om det verkligen inte gick att klaga på den spelmässiga underhållningen i norra London handlade efterspelet istället om insatsen av domarteamet. Framför allt VAR-domarna i Stockley Park. Díaz ledningsmål dömdes felaktigt bort för offside och när ljudinspelningen släpptes blev skriverierna knappast mer positiva.

Klopps gäng hade dessförinnan fått Jones utvisad och när Son kort efter VAR-haveriet slog in 1-0 för Spurs blev uppförsbacken enorm för de rödklädda. Gakpo lyckades dock kvittera innan halvtidsvilan, men i samma sekvens skadade sig nederländaren. Knät sägs ha fått sig en törn och anfallaren kommer inte att finnas med mot Royale Union Saint-Gilloise. Trots att Pool släppte in ett sent förlustmål mot Tottenham är allt inte becksvart för värdarna.

Jag tycker att prestationsnivån sakta men säkert höjts i varenda match efter premiären mot Chelsea. Alisson är otroligt vass mellan stolparna och på mitten ser Dominik Szoboszlai ut som den så här långt kanske bästa värvningen i hela Premier League. Ungraren var planens bästa spelare mot Tottenham och känslan är att det finns mer att ta av vad gäller Szoboszlais höjd.

Ingen av nämnda lirare fanns med i startelvan mot LASK Linz, men trots underläge 0-1 kunde Liverpool vända och vinna med 3-1 i den andra akten. Vändningen orkestrerades förvisso efter att Szoboszlai och Salah hoppat in, men på Anfield kommer Liverpool att ta tag i taktpinnen från start. Royale Union SG delar serieledningen i Jupiler League med Gent efter tre raka segrar, men här väntar en övermäktig uppgift.

Belgarna har frågetecken för bästa målskytten Eckert Ayensa och som om inte det vore nog har gästerna släppt in flest mål av samtliga lag på den övre halvan i Jupiler League. Mot ett lag med en offensiv som Liverpool bådar det inte särskilt gott. Ettan kommer säkerligen att landa i krokarna runt 85 procent, men jag anser att det är befogat. Kupongen innehåller andra fullgoda skrälldrag och här spikar jag bara av Klopp och company.

Notabla avbräck

Cody Gakpo, Liverpool (knäskada)

Thiago, Liverpool (höftskada)

Stefan Bajcetic, Liverpool (vadskada)

Osäker till spel

Dennis Eckert Ayensa, Royale Union SG (smäll)

Loïc Lapoussin, Royale Union SG (okänt)

Alessio Castro-Montes, Royale Union SG (okänt)

